Perú

El norte del Perú empieza a sentir los estragos de El Niño: calles de Piura amanecen inundadas por lluvias

El agua acumulada dificultó el tránsito vehicular y peatonal en la capital regional, mientras las precipitaciones alcanzaron provincias costeras, localidades rurales y zonas altas bajo vigilancia por el aumento de caudales

Un reporte televisivo en vivo registra calles anegadas en la ciudad de Piura debido a intensas precipitaciones. Diversos vehículos, entre ellos automóviles particulares, camiones de carga, motocicletas y mototaxis, se desplazan a través de las vías cubiertas por agua acumulada frente a inmuebles comerciales y residenciales.
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Las lluvias que comenzaron durante la madrugada de hoy, 20 de octubre, dejaron calles y viviendas inundadas en Piura, al norte del Perú, donde el agua acumulada afectó la circulación vehicular y peatonal en varios sectores.

Las precipitaciones ininterrumpidas también alcanzaron provincias de la costa, zonas de la sierra y localidades rurales de la región, con alertas por el posible incremento del caudal en quebradas y riachuelos.

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En el sector conocido como Dos Grifos, en el distrito Veintiséis de Octubre, el nivel del agua alcanzó la plataforma de vehículos de transporte público que cruzaban por una vía habitualmente transitada. El paso de automóviles y unidades de mayor tamaño provocó olas que ingresaron a viviendas ubicadas al borde de la calle.

Los vecinos intentaban retirar el agua de su casa, pero el tránsito de los vehículos volvía a empujarla hacia el interior del inmueble. En ese mismo punto, un motociclista tuvo que ingresar a una estación de servicios para avanzar por una zona menos anegada.

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Las lluvias, registradas desde la madrugada de hoy, martes 20 de octubre, dejaron calles y viviendas inundadas en Piura.
Las lluvias, registradas desde la madrugada de hoy, martes 20 de octubre, dejaron calles y viviendas inundadas en Piura. (Piura en Red)

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, trabajadores de un grifo colocaron barreras plásticas para proteger las instalaciones, aunque el agua continuó acumulándose alrededor del establecimiento. La lluvia persistía durante la mañana de hoy martes en distintos puntos de la ciudad.

Las precipitaciones

El fenómeno no se concentró únicamente en esa localidad. En Tambogrande, Chulucanas y Morropón también se registraron lluvias durante las primeras horas del día. En Castilla y Veintiséis de Octubre hubo precipitaciones en zonas urbanas, mientras que Sullana y Paita reportaron lluvias ligeras, pero continuas.

En áreas sin pavimentación de las provincias costeras, el agua formó barro y estancamientos que complicaron el tránsito. En Tambogrande, los aniegos alcanzaron sectores considerados críticos y dificultaron el desplazamiento de peatones y vehículos.

La acumulación de agua en las calles de Chulucanas obligó a interrumpir la procesión del Señor de los Milagros.
La acumulación de agua en las calles de Chulucanas obligó a interrumpir la procesión del Señor de los Milagros.

En Chulucanas, provincia de Morropón, la acumulación de agua en las calles obligó a interrumpir la procesión de la imagen del Señor de los Milagros. Los devotos detuvieron el recorrido para resguardar la imagen religiosa y prevenir accidentes ante las condiciones de las vías.

Las lluvias también persistieron en Ayabaca y Huancabamba, en la zona alta de la región. Allí, la continuidad de las precipitaciones elevó el flujo de agua en riachuelos y quebradas de la cuenca alta, situación que mantiene en alerta a comunidades rurales.

Las lluvias continuarán

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que las precipitaciones obedecen a un núcleo convectivo, conocido como tormenta, y que podrían extenderse hasta el mediodía en distintos sectores de Piura. En tanto, expertos y autoridades indicaron que estas lluvias son las vinculadas al Fenómeno El Niño.

Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.
Las vías sin pavimentar en Tambogrande acumularon barro e impidieron el libre tránsito de peatones y vehículos.

Durante la mañana, la probabilidad de lluvias o chubascos intermitentes llegó al 72%. La previsión apuntaba a una reducción hasta el 42% hacia el mediodía y a un 10% durante la noche.

En la zona del aeropuerto de Piura se registraron hasta el momento dos milímetros de agua acumulada, aunque el nivel podía ser mayor en otros puntos de la ciudad. El foco lluvioso era monitoreado por satélite.

El Senamhi advirtió, además, que las lluvias persistirán durante las siguientes horas en la costa y la sierra norte del país. El pronóstico incluyó ráfagas de viento y descargas eléctricas en zonas andinas.

Sistemas de drenaje

Frente a los aniegos, las autoridades de Defensa Civil y los municipios distritales iniciaron labores de vigilancia sobre los sistemas de drenaje. También realizaron trabajos de limpieza en canaletas urbanas para reducir los estancamientos en los sectores con mayor riesgo de inundación.

El Senamhi advierte sobre la persistencia de lluvias torrenciales en Piura hasta marzo, con riesgos de nuevos desbordes.
El Senamhi atribuyó el evento meteorológico a un núcleo convectivo y pronosticó descargas eléctricas en la sierra norte.

El Senamhi y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) emitieron una alerta ante la posible activación de quebradas en áreas vulnerables de Ayabaca y Huancabamba. La recomendación para la población fue evitar el cruce de cauces secos y permanecer atenta a los avisos oficiales.

La lluvia que cayó desde la madrugada continuaba en Piura, Chulucanas, Tambogrande y Morropón, mientras el agua acumulada mantenía afectadas calles, viviendas y vías de acceso en distintos puntos de la región.

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