Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

El 'Loco' elogió a un par de futbolistas 'rimenses' y los solicitó para la 'bicolor'. (Video: L1 Radio / L1 MAX)

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Sporting Cristal mantiene el liderazgo del Torneo Clausura 2026 tras el triunfo en casa ante Comerciantes Unidos por la fecha 12, un resultado que reforzó el buen momento del cuadro ‘celeste’ y puso bajo la lupa a varios de sus futbolistas.

Luis Iberico y Rafael Lutiger fueron dos de los nombres que Erick Delgado propuso para la selección peruana. El exarquero pidió que el técnico brasileño Mano Menezes observe el presente del club ‘rimense’ antes de definir nuevas convocatorias.

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“Nos falta delantero, necesitamos más. ¿Luis Iberico opción para la selección peruana? A mí no me cabe duda que Maxloren Castro y Luis Iberico... Disculpen, pero Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”, expresó en el programa L1 Radio.

Luis Iberico es uno de los jugadores que ha potenciado el técnico Roberto Mosquera en Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

El exarquero no limitó su observación a ‘Luiki’. En su lista incluyó a Santiago González, Maxloren Castro, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Rafael Lutiger, todos como futbolistas que atraviesan un presente favorable dentro de la campaña del elenco ‘cervecero’.

Delgado puso especial énfasis en ‘Luti’, quien a su juicio, debería tener una oportunidad en la selección peruana por encima de Alfonso Barco. “Lutiger que sigue estando regular. Son injustos con Lutiger, que también merece una convocatoria mucho más que Alfonso Barco. Y lo digo totalmente sin equivocarme”, señaló.

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Rafael Lutiger se ha erigido como un baluarte en la defensa de Sporting Cristal bajo el mando de Roberto Mosquera. - créditos: Difusión

Análisis de Erick Delgado tras triunfo de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

La victoria ante Comerciantes Unidos le permitió a Sporting Cristal conservar la cima del Torneo Clausura y confirmó la respuesta de su plantel ante un encuentro que tuvo momentos de exigencia. Erick Delgado consideró que el equipo encontró soluciones desde el banco y dentro del campo.

“Cristal descansa en la punta. Mucho tiene que ver también lo de Roberto Mosquera para saber dónde mover las piezas. Iberico hoy (el domingo) fue la figura del partido. Claramente es una grata confirmación, diría yo, porque no es aparición”, afirmó en Al Límite.

La actuación de Luis Iberico (doblete contra las ‘águilas cutervinas’) ocupó un lugar central en su evaluación, al remarcar que ya había mostrado condiciones antes de atravesar una lesión y sostuvo que ahora volvió a exhibir argumentos para consolidarse como una opción de ataque. “Iberico en algún momento, antes de estar lesionado, dio indicio de que podía ser un delantero de provecho. Hoy me parece que Iberico, el rendimiento de Maxloren Castro, el rendimiento de Yotún que no nos deja de sorprender a pesar de la edad. Hay muchos valores que resaltar”, indicó.

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Goles y resumen del triunfo de Sporting Cristal por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. L1 MAX

El empate transitorio de Comerciantes Unidos fue otro punto que Erick Delgado utilizó para medir la respuesta del líder. El ‘Loco’ planteó que ese momento podía revelar la jerarquía del plantel frente a una dificultad dentro de un partido que parecía encaminado. La reacción ‘celeste’ fue inmediata y terminó con cuatro goles convertidos. Para Delgado, esa capacidad de recuperarse tras recibir el empate confirmó una fortaleza competitiva que puede resultar determinante en la recta final del campeonato.

“Cuando le empata el partido Comerciantes Unidos, ahora es cuando tienes que saber si tiene jerarquía este equipo. Claramente le dio rápidamente vuelta al momento y terminó metiendo cuatro”, sostuvo.

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Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal afrontará la fecha 13 del Torneo Clausura como visitante ante Cusco FC. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y representará una nueva prueba para el líder, que buscará sostener la regularidad que mostró frente a Comerciantes Unidos y conservar su posición en la tabla.

La visita a la ciudad ‘imperial’ aparece como un desafío distinto al duelo disputado en el estadio Alberto Gallardo. El plantel ‘bajopontino’ llegará con el impulso de su última victoria y con varios futbolistas con un gran presente.