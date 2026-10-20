Perú

Corte de agua para este jueves 22 de octubre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal indicó que las intervenciones permitirán mejorar las redes de abastecimiento y que el suministro volverá progresivamente en los sectores comprendidos una vez finalizadas las tareas programadas

Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación, administrar sus reservas y considerar los horarios establecidos para evitar inconvenientes durante la suspensión del abastecimiento - Créditos: Magnific.
Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación, administrar sus reservas y considerar los horarios establecidos para evitar inconvenientes durante la suspensión del abastecimiento - Créditos: Magnific.
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La empresa Sedapal programó restricciones en el suministro de agua potable para este jueves 22 de octubre en determinados puntos de Lima Metropolitana. La medida responde a labores técnicas destinadas a optimizar el funcionamiento de las redes que abastecen a los usuarios de las áreas incluidas en el calendario de intervención.

Los trabajos se concentrarán en mejorar las condiciones de la infraestructura de distribución, por lo que el servicio permanecerá interrumpido temporalmente en las zonas comprendidas. Según lo previsto, el suministro comenzará a restablecerse cuando finalicen las tareas, aunque la recuperación se efectuará de manera gradual.

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Frente a esta situación, Sedapal instó a los vecinos de los sectores involucrados a tomar previsiones para reducir las molestias durante la suspensión. Entre las principales recomendaciones figura almacenar una cantidad suficiente de agua antes del inicio del corte y priorizar su uso para la preparación de alimentos, la higiene y otras actividades indispensables. Asimismo, pidió consultar los horarios de interrupción y reposición correspondientes a cada zona.

Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este 22 de octubre - Créditos: Magnific.
Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este 22 de octubre - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Miraflores

  • Urb. San Juan
  • Cuadrante: av. Los Héroes, av. Miguel Iglesias, av. Víctor C. Iglesias, av. Antonio Buckingham, av. César Canevaro, av. José A. Morales, av. Genaro Numa Llona y jr. Felipe Arancibia

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Puente Piedra

  • A. H. Simón Bolívar
  • A. H. Cerrito La Libertad
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. La Ensenada de Chillón
  • A. H. María J. Espinoza
  • A. H. Los Jazmines
  • A. H. Las Lomas de La Ensenada
  • A. H. Virgen de Fátima
  • A. H. Virgen del Carmen I y II
  • A. H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep
  • Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades exhortaron a la población limeña a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.
Las autoridades exhortaron a la población limeña a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

Miraflores

  • Urb. Miraflores
  • Urb. Santa Cruz
  • Cuadrante: av. Angamos Oeste, ca. Francisco Tudela y Varela, av. Felipe Pardo y Aliaga, av. Los Conquistadores, av. Santa Cruz

Hora: 12 m. - 1 p. m.

Los usuarios podrán llamar al (01) 317-8000, número de Aquafono, para resolver dudas o informar sobre inconvenientes ocasionados por el corte del servicio de agua potable.

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Consejos para ahorrar el agua

  • Cierra el caño cuando no lo utilices: Evita dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los utensilios.
  • Toma duchas breves: Reduce el tiempo bajo la regadera y cierra la llave mientras te aplicas champú o jabón.
  • Repara las fugas: Revisa periódicamente los grifos, las tuberías y el inodoro para detectar filtraciones que incrementen el consumo.
  • Reutiliza el agua: Aprovecha el recurso empleado para lavar frutas y verduras en el riego de plantas o la limpieza de pisos.
  • Usa la lavadora con carga completa: Evita encender este electrodoméstico con pocas prendas para reducir el gasto innecesario.
  • Lava los platos de manera eficiente: Enjabona toda la vajilla antes de enjuagarla y evita mantener el caño abierto.
  • Riega las plantas temprano: Realiza esta actividad durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para disminuir la evaporación.
  • Almacena agua responsablemente: Ante cortes programados, reúne solo la cantidad necesaria y mantenla en recipientes limpios y tapados.

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