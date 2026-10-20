¿La cocina se queda tal cual? Electrodomésticos subirán de precio por nuevos ensayos valorizados en USD 9,4 millones

El gremio empresarial advirtió que los laboratorios locales acreditados por Inacal carecen de capacidad técnica para ensayar todos los modelos en plazos razonables.

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¿El microondas puede aguantar un poco más? La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) revisar el proyecto que amplía el etiquetado de eficiencia energética para electrodomésticos.

El gremio advirtió que la exigencia de certificados emitidos solo por entidades acreditadas en Perú podría elevar precios, demorar la llegada de productos y reducir las opciones para los consumidores.

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La propuesta del Gobierno incorpora al sistema obligatorio de información energética a productos de uso masivo, como televisores, ventiladores y microondas. También prevé que las etiquetas sean visibles en tiendas físicas y plataformas de venta por internet, con datos verificables sobre el consumo de cada equipo.

La certificación local concentra las principales objeciones del sector

El proyecto establece que fabricantes e importadores deberán presentar certificados de conformidad de organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Para la CCL, la capacidad disponible en el país no alcanzaría para evaluar, en plazos razonables, todos los modelos que se venden en el mercado.

El gremio sostuvo que, en determinadas categorías, un solo laboratorio podría demorar años en completar los ensayos requeridos. La advertencia apunta a que la obligación se convierta en una restricción para importar y comercializar equipos, con efectos sobre el abastecimiento y la variedad disponible en las tiendas.

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Los ensayos iniciales de los equipos incluidos en la regulación demandarán un costo estimado en 9,4 millones de dólares.

Según cálculos de la organización, los ensayos iniciales de los modelos comprendidos en la regulación podrían costar cerca de USD 9,4 millones. La cifra no incluye controles anuales, reetiquetado, adecuación de empaques ni gastos administrativos.

La CCL planteó que Perú mantenga el reconocimiento de certificaciones y ensayos realizados por organismos extranjeros acreditados. El pedido se apoya, según la institución, en los compromisos internacionales del país y en las reglas de la Comunidad Andina.

Minem busca que televisores, ventiladores y microondas informen su consumo

La iniciativa del MINEM modifica y amplía el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Eficiencia Energética. El proyecto fue puesto en consulta pública a través de la Resolución Ministerial N.° 285-2026-MINEM/DM.

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Hasta ahora, la obligación alcanzaba a nueve familias de productos, entre ellas refrigeradoras, lavadoras, secadoras, equipos de aire acondicionado, lámparas, calentadores de agua y motores eléctricos. La propuesta incorpora 11 categorías adicionales, que incluyen televisores, ventiladores, hornos microondas, decodificadores y cocinas a gas.

Los importadores solicitaron mantener la validez de los certificados emitidos por organismos extranjeros según los acuerdos de la Comunidad Andina.

La etiqueta deberá exhibir información sobre el desempeño energético del producto. El objetivo oficial es que el consumidor pueda comparar equipos antes de adquirirlos y optar por aquellos que demanden menos electricidad o combustible durante su uso. Los productos en capilla son:

Televisores

Cocinas de inducción

Hornos microondas

Hornos eléctricos portátiles

Ventiladores de pie

Ventiladores de pared

Ventiladores de techo

Equipos de sonido

Impresoras

Decodificadores

Cocinas a gas

El Minem proyecta que la medida genere un ahorro acumulado de 28.127 GWh entre 2018 y 2030 y evite la emisión de 11,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. El documento también reconoce que la adaptación puede representar costos iniciales para fabricantes, importadores y distribuidores.

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Dos años de adaptación antes de las sanciones

El proyecto fija un periodo de adecuación de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. Durante ese lapso, las autoridades no impondrían sanciones por incumplimientos vinculados a las nuevas exigencias de etiquetado.

Al finalizar ese plazo, la venta de equipos sin certificación vigente, con información falsa o con doble etiqueta sería considerada una infracción grave. El Indecopi quedaría facultado para iniciar procedimientos y aplicar multas.

La CCL también pidió que los inventarios existentes puedan comercializarse hasta agotarse y que los certificados emitidos antes de la reforma mantengan validez hasta su vencimiento. Cuestionó, además, que los certificados deban presentarse ante el MINEM antes de poner los productos a la venta.

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El reglamento establece un periodo de adecuación de dos años antes de que el Indecopi imponga sanciones y multas a los infractores.

El gremio propone un registro público en lugar de un trámite previo

Como alternativa, la organización propuso crear un registro virtual y público de certificados, con inscripción automática. Según su planteamiento, esta herramienta permitiría verificar la documentación sin condicionar la comercialización de los artefactos a una autorización previa.

La CCL solicitó además que no se prohíban de forma absoluta las etiquetas de otros países, siempre que la etiqueta peruana sea obligatoria, visible y predominante. El gremio considera que esa restricción obligaría a reempacar o reetiquetar productos sin que exista un riesgo de confusión para los compradores.

Finalmente, la institución pidió al Minem realizar un Análisis de Impacto Regulatorio y conformar una mesa de trabajo con los comerciantes de electrodomésticos antes de aprobar el texto final.

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Cabe precisar que la CCL tiene un Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos, que agrupa a empresas del rubro. La propia Cámara informó que ese gremio alcanzó 66 empresas asociadas tras sumar 26 nuevos miembros entre 2024 y marzo de 2025.