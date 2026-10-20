Reniec amplía la atención con cita previa para trámites del DNI: revisa dónde están las oficinas

La modalidad también está disponible en oficinas principales de diversas regiones, entre ellas Piura, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho y Pucallpa - Créditos: Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió la atención de trámites del documento nacional de identidad (DNI) mediante citas en sus oficinas principales de Chiclayo, Trujillo y Tarapoto. La medida busca que los ciudadanos programen sus visitas con anticipación y reciban atención en la fecha y el horario seleccionados.

Esta modalidad está dirigida exclusivamente a las gestiones relacionadas con el DNI. Por ello, quienes necesiten realizar procedimientos de registros civiles o recoger su documento ya emitido no deben reservar una cita para acudir a las instalaciones de la entidad.

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¿Dónde están las oficinas de Reniec que atienden con cita?

Con la incorporación de las tres nuevas sedes, el Reniec amplió la cobertura de esta modalidad en distintas regiones del país. Las direcciones de los establecimientos habilitados son las siguientes:

Chiclayo: Avenida Balta n.º 680, esquina con la avenida Elías Aguirre.

Trujillo: avenida Pablo Casals, manzana A, lote 6, urbanización Los Cedros.

Tarapoto: jirón Jiménez Pimentel n.º 280.

En Lima, también se puede reservar una cita para realizar gestiones de identificación en los centros de atención de Áncash, Independencia, Miraflores, 6 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

Para reservar una cita, los usuarios deben pagar previamente el trámite, ingresar al portal virtual del Reniec, validar sus datos personales, seleccionar el procedimiento y la sede, y confirmar la fecha y el horario disponibles mediante un código enviado al correo electrónico - Créditos: Reniec.

En el interior del país, la atención mediante esta modalidad comprende las oficinas principales de Piura, Cusco, Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas (Amazonas) y Pasco.

Los ciudadanos pueden consultar las direcciones completas y los horarios de servicio de cada establecimiento en el enlace oficial del Reniec.

¿Cómo reservar una cita para trámites del DNI?

Para programar una visita, los usuarios deben efectuar el pago correspondiente y completar el procedimiento virtual. Estos son los pasos que deben seguir:

Pagar por el trámite: El abono puede realizarse mediante Yape, un agente BCP, la plataforma Págalo.pe o el Banco de la Nación. Sin el pago previo, el sistema no permitirá continuar con la reserva. Si se utiliza Yape, primero se debe ingresar al enlace habilitado por el Reniec para generar un ticket de pago, seleccionar el código correspondiente al procedimiento y obtener el comprobante. Después, hay que copiar el código e introducirlo en la aplicación mediante la opción “Yapear servicios” y la sección “Reniec”.

Ingresar al gestor de citas: Acceder a la plataforma virtual del Reniec y seleccionar la opción «Reservar cita».

Validar los datos personales: Completar los campos solicitados con el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Luego, pulsar “Validar”.

Seleccionar el procedimiento: Elegir el servicio “Trámite de DNI/DNIe” e indicar si se necesita un duplicado, una inscripción, una renovación o una actualización de datos.

Escoger la sede: Seleccionar la oficina donde se realizará la gestión, ingresar una dirección de correo electrónico y presionar “Validar”. El sistema enviará un código de verificación.

Confirmar la reserva: Revisar el correo electrónico, copiar la clave recibida e introducirla en la página. Finalmente, escoger una fecha y un horario disponibles para completar la programación.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil amplió la atención mediante citas para trámites del documento nacional de identidad (DNI) en sus oficinas principales de Chiclayo, Trujillo y Tarapoto - Créditos: Reniec.

¿Quiénes pueden acudir sin cita previa?

El Reniec precisó que los menores de edad también pueden recibir atención mediante una reserva. Sin embargo, las personas con discapacidad y las madres gestantes están exceptuadas de este requisito cuando necesitan realizar gestiones relacionadas con su documento nacional de identidad, debido a que cuentan con atención preferencial.

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Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar su dirección, horario y disponibilidad, además de confirmar que el procedimiento requerido corresponde a los servicios sujetos a cita previa.