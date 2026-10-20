La periodista opinó sobre el regreso de la modelo a sus actividades comerciales después de las elecciones regionales de 2026 y puso en duda qué habría obtenido de su relación sentimental durante los últimos años. ATV/ Magaly TV Firme.

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Magaly Medina comentó el regreso de Sheyla Rojas a las transmisiones de venta de ropa por TikTok, luego de que Joaquín Ramírez no consiguiera convertirse en gobernador regional de Cajamarca en las elecciones de 2026. Durante su programa Magaly TV La Firme, emitido el 19 de octubre, la conductora cuestionó la situación laboral de la modelo y puso en tela de juicio lo que habría obtenido de su relación sentimental durante los últimos años.

La reaparición de Sheyla en las transmisiones comerciales llamó la atención después de que retomara la venta de jeans y otras prendas de vestir en redes sociales. La modelo volvió a promocionar productos ante sus seguidores, una actividad con la que busca mantener su presencia comercial en el entorno digital. Su regreso coincidió con el final de la jornada electoral, en la que Ramírez no alcanzó el objetivo político que perseguía en Cajamarca.

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Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema fue abordado por la periodista, quien planteó una lectura crítica sobre la situación de la modelo y las expectativas que, desde su perspectiva, algunas mujeres depositan en sus relaciones sentimentales. La presentadora relacionó el regreso de Sheyla a la venta de ropa con la posibilidad de que una relación no termine de la manera esperada y cuestionó el tiempo que, según su interpretación, la modelo habría dedicado a su pareja.

“Bueno, ¿Qué podemos decir después de verla vendiendo jeans?”, expresó la conductora al iniciar sus comentarios, entre risas. A partir de esa observación, desarrolló una reflexión sobre las mujeres que esperan que sus parejas les proporcionen estabilidad económica, lujos y una vida acomodada.

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“Es que claro, es que a veces algunas mujeres se esperanzan en que el hombre con el que están las va a llevar al altar, las va a llevar y las va a llenar de lujos durante toda una vida. Pero a veces eso no ocurre”, manifestó Medina durante el espacio televisivo.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista sostuvo que las relaciones sentimentales pueden terminar y que, cuando eso sucede, las expectativas construidas alrededor de una pareja pueden quedar sin cumplirse. En ese contexto, vinculó su reflexión con el retorno de Sheyla a sus actividades comerciales, aunque sus afirmaciones sobre la situación personal y económica de la modelo correspondieron a su propia interpretación.

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“Las relaciones terminan, se acaban, la ilusión se va al tacho. Entonces, ¿Qué pasa? Ella ha tenido que venir acá”, añadió, en referencia a la reaparición de Rojas en las transmisiones de venta de jeans.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona los años que Sheyla Rojas habría dedicado a su relación

Uno de los puntos centrales de los comentarios de Magaly Medina sobre Sheyla Rojas fue el tiempo que, según la conductora, la modelo habría invertido en su relación sentimental con Sir Winston. La presentadora reconoció que la exchica reality ha sostenido que siempre ha trabajado, pero cuestionó qué habría obtenido durante los años que, en su opinión, dedicó a su pareja.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Claro, ella dice: ‘Ay, pero yo siempre he trabajado’. Por supuesto que siempre has trabajado, pero has dado, ¿Cuántos años de su vida? Cinco años, seis años de su vida a un hombre que, ¿Qué le dio? O sea, qué le dio?”, comentó la conductora.

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Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presentadora también describió cómo, según su percepción, habría sido la rutina de la modelo durante esos años. En su intervención, mencionó actividades cotidianas y de entretenimiento para cuestionar la manera en que la modelo habría ocupado su tiempo.

“Digamos, ella no trabajó, nunca trabajó, solo jugaba pádel, iba a la peluquería, lo acompañaba a todos lados, eh, le cocinaba, pero ¿y qué sacó? Nada”, afirmó Medina.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla Rojas retoma la venta de jeans por TikTok tras las elecciones en Cajamarca

Mientras los comentarios de Medina se centraron en su vida sentimental, Sheyla Rojas volvió a promocionar jeans a través de TikTok, plataforma que le permite presentar prendas y mostrar sus características ante potenciales compradores. La modelo retomó así una actividad comercial que forma parte de su presencia en redes sociales.

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La reaparición se produjo después de las elecciones regionales de 2026, en las que Joaquín Ramírez no consiguió convertirse en gobernador regional de Cajamarca. El resultado electoral fue uno de los elementos que acompañaron la conversación sobre el regreso de Sheyla a la venta de ropa, aunque no demuestra por sí mismo que la actividad comercial responda directamente a la situación política de su pareja.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

En su comentario, Magaly Medina también se refirió a la relación entre la modelo y Ramírez y señaló que desconocía cómo habría quedado un eventual acuerdo contractual entre ambos después de los comicios.

“No sé cómo le habrá ido con el contrato con, con Ramírez, que hasta ahora ya terminó las elecciones”, manifestó la conductora.

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.