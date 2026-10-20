Fondoempleo contará con S/120 millones en 2027, para financiar becas y capacitación

El Gobierno relanzará Fondoempleo con un cambio de enfoque. - Crédito Andina

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En 2027, Fondoempleo contará con S/120 millones para su relanzamiento, ha revelado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Así, con este impulso, Fondoempleo destinará este monto durante 2027 para financiar becas e iniciativas de capacitación y empleabilidad relacionadas con los puestos de trabajo que necesitan las empresas y los sectores productivos, para cada región del país.

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“En el Perú hay jóvenes y trabajadores con mucho talento que no pueden continuar sus estudios o capacitarse por falta de recursos. Queremos que Fondoempleo les dé esa oportunidad y los prepare en las especialidades que se necesitan en sus regiones. La falta de dinero no debe impedir que desarrollen sus capacidades, accedan a un empleo formal y construyan un mejor futuro”, afirmó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Ing. Juan Sheput.

El gobierno fomentará capacitaciones a través de Fondoempleo. - Créditos MTPE

Fondoempleo con nuevo enfoque

Será la directora ejecutiva de Fondoempleo, Miluska Vucetich, quien estará a cargo de implementar el nuevo enfoque territorial, planteado por el MTPE.

¿De qué se trata este? “Las prioridades de capacitación se definirán utilizando información sobre el mercado laboral, las inversiones y las actividades productivas de cada región. De esta manera, la formación responderá con mayor precisión a las oportunidades de empleo que existen o se proyectan en cada territorio”, señala el ministerio,

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Así, por ejemplo, si en una región se desarrollan o amplían actividades logísticas, mineras, energéticas o tecnológicas, Fondoempleo priorizará la capacitación en los perfiles que estas requieren. De esta manera, más personas de la zona podrán prepararse para postular a los puestos de trabajo que se generen.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la primera sesión de la Comisión Sectorial que analizará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en el empleo privado. La reunión contó con representantes de trabajadores, empleadores y organismos especializados, quienes abordaron los cambios en los puestos de trabajo, las nuevas competencias y los desafíos para las relaciones laborales en Perú. Fuente: X / Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Mediante sus diferentes convocatorias, podrán beneficiarse jóvenes con buen desempeño que no cuentan con recursos para continuar sus estudios, personas en situación de vulnerabilidad que necesitan prepararse para acceder a un empleo y trabajadores que buscan fortalecer o actualizar sus competencias.

También se promoverá la formación en inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, tecnología y otras especialidades vinculadas con los empleos del futuro. El objetivo es preparar a más peruanos para los cambios del mundo laboral y facilitar su acceso a empleos formales y con mejores ingresos.

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Es relevante señalar que los recursos de Fondoempleo provienen de los remanentes de utilidades aportados por empresas privadas y están destinados a financiar capacitación laboral, formación profesional y acciones de promoción del empleo.

Un informe del Observatorio de Inteligencia de Mercados de la USIL clasifica las 15 habilidades más solicitadas en las ofertas de empleo publicadas en Perú.

Concurso de capacitación

Como una oportunidad inmediata, Fondoempleo abrirá del 21 de noviembre al 4 de diciembre el concurso “Apoyo a Trabajadores de Empresas de Sectores Aportantes 2026”, que contará con S/10 millones para financiar capacitación laboral y fortalecer las capacidades de los trabajadores.

Podrán presentar iniciativas las organizaciones de trabajadores y las asociaciones sin fines de lucro que cumplan los requisitos establecidos. Las propuestas podrán beneficiar a trabajadores operativos, sindicalizados o no sindicalizados, que laboren directamente en empresas de los sectores aportantes o mediante empresas contratistas.

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Esta convocatoria será el paso previo al nuevo enfoque que se implementará desde 2027 para conectar la capacitación con las oportunidades productivas de cada región y convertirla en una vía concreta hacia el empleo formal, mejores ingresos y mayores oportunidades para las familias.