Magaly Medina amenaza a Samuel Dyer con un ampay si aparece con una famosa y él le replica: “¿De verdad me sacarías?”

La periodista lanzó una advertencia en tono de broma a Samuel Dyer, quien se mostró sorprendido ante la posibilidad de protagonizar un ampay. El joven aseguró que prefiere enfocarse en sus estudios y en el automovilismo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El nombre de Samuel Dyer Copello, hijo de la conductora de televisión María Pía Copello, ha comenzado a ganar mayor notoriedad tras su participación en Caminos del Inca. A sus 18 años, el joven piloto no solo llamó la atención por su desempeño en la competencia automovilística, sino también por las muestras de cariño que recibió del público. Sin embargo, su creciente popularidad también despertó la curiosidad de Magaly Medina, quien aprovechó una entrevista en Magaly TV La Firme para hacerle una advertencia sobre su posible ingreso al mundo de la farándula.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la conversación, emitida el lunes 19 de octubre, la periodista le preguntó sobre sus planes profesionales y la posibilidad de aparecer en televisión. Samuel respondió que no se veía trabajando en ese medio ni participando en programas de entretenimiento. No obstante, Magaly le dejó claro que, si en algún momento lo encontraba junto a una figura conocida del espectáculo, no tendría reparos en convertirlo en protagonista de uno de sus ampays.

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La advertencia tomó por sorpresa al joven, quien reaccionó con incredulidad y le preguntó directamente si realmente sería capaz de exponerlo de esa manera. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la entrevista, debido a la espontaneidad de su respuesta y al tono bromista con el que la conductora le dejó claro que no tendría consideraciones especiales por ser hijo de María Pía.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advierte a Samuel Dyer que le hará un ampay si aparece con una famosa

La conversación tomó un giro inesperado cuando Magaly Medina le recordó a Samuel Dyer que ahora que es más conocido, sus apariciones públicas podrían despertar mayor interés. La conductora aprovechó ese contexto para advertirle que estaría atenta a sus pasos, especialmente si en algún momento aparecía junto a alguna mujer vinculada con la farándula.

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“Samuelito, ahora que estás siendo famoso, que la gente esto, tú sabes que si te veo con una famosilla, yo te saco”, le dijo la periodista, en referencia a la posibilidad de difundir imágenes suyas junto a alguna figura del espectáculo.

La reacción del joven evidenció que no esperaba una advertencia tan directa. Samuel, quien durante la entrevista se mostró relajado y dispuesto a responder las preguntas, quiso confirmar si la conductora realmente sería capaz de hacerle un ampay. “¿Pero en verdad me sacarías?”, le preguntó, sorprendido ante la posibilidad de convertirse en uno de los protagonistas de los informes de Magaly TV La Firme.

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Lejos de retractarse, Magaly respondió con seguridad y mantuvo el tono de broma que caracterizó ese momento de la conversación. La periodista dejó entrever que no tendría inconveniente en exponerlo si llegaba a encontrarlo en una situación que considerara noticiosa.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El hijo de María Pía Copello asegura que no se ve en la farándula

Antes de la advertencia, Magaly Medina había consultado a Samuel Dyer si se imaginaba trabajando en televisión o participando en un programa de entretenimiento. La pregunta surgió en medio de la atención que ha recibido el joven luego de su paso por Caminos del Inca, donde consiguió ganarse el cariño de numerosos aficionados.

Samuel explicó que no se ve formando parte de la televisión ni convirtiéndose en un personaje habitual de la farándula. Aunque no descartó por completo la posibilidad de aceptar alguna aparición puntual en el futuro, dejó claro que no es un camino que esté buscando actualmente. “Pucha, mira, la verdad, la verdad, la verdad, no me veo mucho en la tele como tal, trabajando ahí o animando, o como un competidor de las cobras. No sé, no sé. No me veo ahí”, explicó.

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Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también bromeó con la posibilidad de que el joven se convierta en un rostro conocido por motivos ajenos al deporte. En ese contexto, le recordó que no tendría privilegios por ser hijo de María Pía Copello y que, si protagonizara alguna situación relacionada con una figura del espectáculo, podría comentarla públicamente.

Magaly incluso hizo referencia a la posibilidad de que su madre tuviera que llamarle la atención si llegaba a protagonizar un ampay. La periodista mantuvo así el tono distendido de la entrevista, mientras Samuel respondía a las preguntas sobre su vida personal y sus planes.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Samuel Dyer revela que actualmente está soltero y enfocado en sus estudios

Durante la entrevista, Magaly Medina también le preguntó a Samuel si tenía enamorada. El joven contó que anteriormente había tenido una relación sentimental, pero que actualmente está soltero y prefiere concentrarse en sus estudios universitarios y en seguir creciendo en el automovilismo.

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A sus 18 años, el hijo de María Pía Copello cursa el primer año de la universidad, en el segundo semestre, y calcula que todavía le quedan entre tres y tres años y medio para terminar su carrera. Además, explicó que tiene interés en estudiar Administración y que espera culminar su formación antes de regresar a Lima para trabajar.

El joven tuvo que ausentarse de sus clases durante aproximadamente una semana y media debido a su participación en Caminos del Inca, por lo que ahora deberá retomar sus responsabilidades académicas. Pese a la popularidad que ha conseguido, dejó claro que sus objetivos no se limitan a las competencias automovilísticas.

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Cuando la conversación giró hacia sus preferencias sentimentales, Samuel comentó que le gustan las mujeres peruanas. En tono de broma, se refirió a ellas como “producto nacional” y comparó esa preferencia con su percepción de las estadounidenses, a quienes mencionó con la expresión “papa sin sal”.

“No, yo de todas maneras vengo acá a Lima. A mí toda la vida me ha encantado Lima y yo quiero venir acá a Lima a trabajar. O sea, yo termino mi universidad y me vengo volando”, afirmó.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El joven piloto también impulsa su propio negocio

Además de sus estudios y su participación en las carreras, Samuel Dyer está desarrollando un emprendimiento de polos que lleva alrededor de seis meses en funcionamiento. Durante Caminos del Inca aprovechó la presencia de los aficionados para promocionar sus productos y acercarse a quienes seguían la competencia.

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En Cusco, durante una jornada en el parque de asistencia, instalaron una carpa para vender las prendas de su marca. La iniciativa también permitió que los seguidores se tomaran fotografías con él y recibieran saludos para sus familiares. “Sí, no, en Cusco hemos vendido un montón”, afirmó.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El joven contó que la experiencia fue divertida y que lograron vender una cantidad importante de polos. La actividad representa una de las alternativas que busca desarrollar mientras continúa preparándose para competir. “Pusimos un toldito con los polos colgados”, contó.

Samuel también reconoció que el automovilismo implica una inversión considerable y que no todos los pilotos pueden vivir exclusivamente de las carreras. Según explicó, su padre le ha enseñado que el respaldo de los patrocinadores es importante, pero que también resulta necesario contar con otras fuentes de ingresos.

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Por ello, sus estudios y su emprendimiento forman parte de sus planes para el futuro. Aunque espera seguir avanzando en el rally e incluso probar suerte en Europa el próximo año, sabe que necesita mantener otras actividades que le permitan financiar su carrera deportiva. “Sí, dentro de lo que se pueda, de todas maneras. Eso estoy apuntando el próximo año”, indicó.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina le advierte al hijo de María Pía Copello: “Acá no hay vara”

La conversación sobre un posible ampay no quedó en una sola broma. Magaly volvió sobre el tema hacia el final de la entrevista y le recordó a Samuel que, si lo encontraba con alguna famosa, no dudaría en mostrarlo en su programa.

“Ya sabes, acá no hay vara, yo te saco”, le dijo la periodista, quien también bromeó con que lo expondría para que su madre pudiera llamarle la atención. “Te saco porque tu mamá te agarre las orejas”, añadió, provocando las risas del joven y de los presentes.

Samuel, por su parte, reiteró que no se veía involucrado en ese tipo de situaciones. “No, no, pero no creo, no, no, la verdad que no, no me veo, no me veo en esos de salir en la tele por ese tipo de cosas”, respondió.

Magaly quiso saber si su invitado prefería mantenerse al margen del espectáculo. “¿Nada de la farándula?”, le preguntó. “No, no”, contestó Samuel. La conductora insistió: “¿Nada tú?”. “No, no”, repitió él. “¿Alejado de la farándula?”, continuó la periodista. “Exacto, sí, no, no, la verdad que no”, afirmó el joven.

La respuesta llevó a Magaly a cerrar el intercambio con otra advertencia: “Mejor, más te vale”. Pese a las reiteradas respuestas de Samuel, la conductora volvió a plantearle la misma pregunta que había originado el momento. “Pero, en verdad, ¿me sacarías?”, insistió él. Magaly respondió que sí y le recordó que no debía confiarse por la cercanía que existe entre ambos. Finalmente, el joven se despidió con un afectuoso “Gracias, tía Maga”, mientras la periodista lo felicitaba por su participación en Caminos del Inca.

Hijo de María Pía Copello no esperaba advertencia de Magaly Medina sobre un posible ampay: “¿De verdad?”. Captura: Magaly TV La Firme.