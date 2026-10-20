Perú

Colegio de Carabayllo logra 50 vacantes en San Marcos durante el examen de admisión 2027-I

Los alumnos de quinto de secundaria de la institución de Carabayllo fueron admitidos por la Decana de América tras rendir las pruebas de Ciencias Básicas e Ingeniería el 17 y 18 de octubre

Un grupo de estudiantes de un colegio de Carabayllo permanece reunido en el patio de su institución educativa vistiendo uniforme escolar. Los alumnos, organizados en filas sentados y de pie, aplauden de manera conjunta tras haber alcanzado vacantes en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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El colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, logró que 50 alumnos de quinto año de secundaria consiguieran una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante el examen de admisión 2027-I, realizado el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. La cifra representa un récord para la institución educativa y se destaca además por la concentración de 11 primeros puestos obtenidos por sus egresados en distintas carreras del área de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El proceso de admisión de la Decana de América convocó en esas dos fechas a cerca de 19 mil postulantes, distribuidos en las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, y Ciencias Básicas e Ingeniería. En ese universo de aspirantes, el desempeño de los estudiantes de Carabayllo se tradujo en una presencia dominante dentro de los cuadros de méritos de varias especialidades, un fenómeno que la propia universidad calificó como inusual por tratarse de alumnos provenientes de un único centro escolar.

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Colegio de Carabayllo logra 50 vacantes en San Marcos durante el examen de admisión 2027-I
Colegio de Carabayllo logra 50 vacantes en San Marcos durante el examen de admisión 2027-I

El resultado se suma a un historial de ingresos masivos que la institución reporta año tras año, aunque la edición 2027-I marcó una diferencia por el volumen de primeros puestos logrados en un mismo proceso. Según los registros oficiales del examen, los jóvenes, en su mayoría de 15 y 16 años, se ubicaron en el tope de las listas de mérito de carreras como Química, Ingeniería Civil, Ingeniería de Software, Estadística e Ingeniería Geográfica.

La noticia llega en un contexto en el que el proceso de admisión 2027-I de San Marcos continúa su cronograma, con dos fechas adicionales programadas para las áreas de Ciencias de la Salud y Medicina, que concentran tradicionalmente a un número elevado de postulantes en todo el país.

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Los nombres detrás de los primeros puestos

Entre los primeros puestos de la última jornada de examen figura Franco Herrera Payajo, de 16 años, quien lideró el cuadro de mérito en la carrera de Química. Lo acompañan en ese mismo nivel Mauricio Arrascue Loyola, también de 16 años, primer puesto en Ingeniería Civil, y Anghello Corasma Nolasco, de 15 años, que obtuvo el primer lugar en Ingeniería de Software.

Colegio de Carabayllo logra 50 vacantes en San Marcos durante el examen de admisión 2027-I
Colegio de Carabayllo logra 50 vacantes en San Marcos durante el examen de admisión 2027-I

Completan el grupo de primeros puestos Manuel López Muñoz, de 16 años, en la carrera de Estadística, y Santiago Montoya Nizama, también de 16 años, en Ingeniería Geográfica. Todos ellos egresaron del mismo colegio de Carabayllo y rindieron el examen correspondiente a Ciencias Básicas e Ingeniería durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Segundos y terceros puestos ampliaron el dominio del colegio

En la categoría de segundos puestos, el colegio sumó tres nombres más a su lista de resultados destacados. José Urquiza Antezana se ubicó en el segundo lugar de Ingeniería de Software, mientras que Edu Pacheco Sulla alcanzó el mismo nivel en Ingeniería de Inteligencia Artificial. A ellos se sumó Sadrith Rodríguez Vivanco, segundo puesto en Educación Secundaria. Los tres tienen 16 años de edad.

El tercer escalón del podio también quedó en manos de egresados de la misma institución. Wilson Villar Paz obtuvo el tercer puesto en Ingeniería Mecánica de Fluidos, Oscar Santillana Ortega hizo lo propio en Ingeniería Metalúrgica y Mathius Poccoparchi Armas alcanzó el tercer lugar en la carrera de Física. Los tres jóvenes comparten también los 16 años de edad, un dato que refuerza el perfil generacional homogéneo de los postulantes destacados.

Universidad San Marcos
Universidad San Marcos

El colegio atribuye los resultados a su formación desde Inicial

Representantes de la institución educativa explicaron que los ingresos masivos registrados año tras año responden a un trabajo integral que se inicia desde el nivel Inicial, con un enfoque centrado en la disciplina dentro del aula y en las distintas actividades académicas. Según los voceros del colegio, ese proceso incluye la inculcación del respeto hacia los docentes, los compañeros y hacia sí mismos, además del fomento de la responsabilidad frente a los retos académicos.

A ese esquema se suma, de acuerdo con la misma fuente, un componente de motivación constante dentro y fuera del aula, junto con el acompañamiento del área de Psicología de la institución. “El respeto al profesor, a los compañeros, a sí mismo, y la importancia de asumir retos con mucha responsabilidad son parte del trabajo diario”, señalaron representantes del colegio en referencia a la metodología aplicada desde los primeros años de escolaridad.

Hojas de evaluación con ficha de identificación, un carné con foto, un lápiz y un borrador sobre una carpeta escolar
Un pupitre alberga las hojas de examen, la tarjeta de identificación y el lápiz de un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El cronograma de San Marcos continúa con Salud y Medicina

El examen de admisión 2027-I de la UNMSM está organizado en cuatro fechas presenciales, segmentadas según las áreas académicas de postulación. Tras las jornadas del 17 y 18 de octubre, correspondientes a Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, y Ciencias Básicas e Ingeniería, el proceso continuará el sábado 24 de octubre con los postulantes a la carrera de Ciencias de la Salud.

El domingo 25 de octubre está reservado para quienes buscan una vacante en la carrera de Medicina, una de las especialidades con mayor demanda dentro del proceso de admisión de la universidad. Con esas dos fechas, la UNMSM cerrará el ciclo de exámenes presenciales del proceso 2027-I, que en conjunto convocó a miles de postulantes de distintas regiones del país.

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