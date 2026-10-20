Pronóstico del clima en Arequipa: ¿dónde hará más calor y qué zonas tendrán temperaturas bajo cero?

Mal clima en Arequipa obliga a aerolíneas a cancelar sus vuelos. (Foto: Difusión)

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El clima en Arequipa tendrá contrastes este martes 20 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 32 °C en la provincia de Caravelí y registros bajo cero en zonas altoandinas. Mientras algunos sectores tendrán condiciones cálidas durante el día, otros afrontarán bajas temperaturas, lluvias y viento moderado.

Caravelí alcanzará la temperatura más alta del pronóstico, seguida de Aplao, donde se esperan 31 °C. En contraste, Imata registrará una mínima de -5 °C, mientras que Caylloma llegará a -4 °C. En las localidades costeras, como Ático, Camaná y Mollendo, predominará el cielo nublado.

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¿Qué zonas de Arequipa tendrán más calor hoy?

Caravelí tendrá una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 10 °C, con cielo parcialmente nublado durante el día. En Aplao, el termómetro llegará a 31 °C, con una mínima de 14 °C y cielo despejado que dará paso a nubes dispersas.

La Joya alcanzará los 30 °C, mientras que Chaparra llegará a 29 °C. En Majes se prevén 28 °C, con ráfagas de viento, y Cotahuasi tendrá una máxima de 27 °C.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima será de 26 °C y la mínima de 11 °C. Se esperan nubes dispersas que variarán a cielo parcialmente nublado, acompañadas de viento moderado.

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¿Dónde se registrarán temperaturas bajo cero?

Las localidades de mayor altitud tendrán las temperaturas mínimas más bajas de la región. Imata registrará -5 °C, seguida de Caylloma, con -4 °C, y Sibayo, con -3 °C. Orcopampa tendrá una mínima de -2 °C.

En Chivay, la temperatura descenderá hasta 1 °C, mientras que Cabanaconde y Huanca registrarán mínimas de 6 °C y 5 °C, respectivamente.

Además del frío, el pronóstico contempla condiciones variables en las zonas altoandinas. En Caylloma se esperan lluvias y viento moderado; en Chivay, lluvia durante el día, y en Orcopampa, cielo nublado con lluvia.

¿Cómo estará el clima en la costa de Arequipa?

En Ático se prevén temperaturas de entre 18 °C y 23 °C, con cielo nublado durante el día. Camaná tendrá una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C, también con cielo nublado.

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Mollendo registrará temperaturas de entre 18 °C y 25 °C, con cielo nublado que variará a parcialmente nublado y ráfagas de viento. En Lomas, el termómetro llegará a 23 °C, con una mínima de 20 °C.

Pronóstico del clima en Arequipa para los próximos días

Numerosas personas disfrutan de un día soleado en la Plaza de Armas de Arequipa, Perú, con la icónica Catedral de fondo y palmeras de Babassu embelleciendo el paisaje urbano. (Andina)

El miércoles 21 de octubre, Caravelí mantendrá una máxima de 32 °C y Aplao llegará a 31 °C. En La Joya se esperan 30 °C, mientras que la ciudad de Arequipa conservará una máxima de 26 °C.

Para ese día, el pronóstico también contempla lluvia y nieve en Imata, lluvias en Chivay, Cotahuasi y Orcopampa, y llovizna con ráfagas de viento en Ático y Camaná.

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El jueves 22 de octubre, Caravelí alcanzará los 31 °C y Aplao llegará a 30 °C. En la ciudad de Arequipa, la máxima descenderá a 25 °C. Imata tendrá una mínima de -3 °C, mientras que Sibayo registrará -4 °C.

Las condiciones meteorológicas variarán entre las provincias costeras y las zonas altoandinas durante estos tres días, con temperaturas elevadas en algunos sectores y registros bajo cero en localidades de mayor altitud.