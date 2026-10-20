Perú

Pronóstico del clima en Arequipa: ¿dónde hará más calor y qué zonas tendrán temperaturas bajo cero?

El reporte del Senamhi detalla las condiciones previstas para las principales localidades de Arequipa, desde el cielo despejado hasta las lluvias y el viento moderado.

Mal clima en Arequipa obliga a aerolíneas a cancelar sus vuelos. (Foto: Difusión)
Mal clima en Arequipa obliga a aerolíneas a cancelar sus vuelos. (Foto: Difusión)
Guardar

El clima en Arequipa tendrá contrastes este martes 20 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 32 °C en la provincia de Caravelí y registros bajo cero en zonas altoandinas. Mientras algunos sectores tendrán condiciones cálidas durante el día, otros afrontarán bajas temperaturas, lluvias y viento moderado.

Caravelí alcanzará la temperatura más alta del pronóstico, seguida de Aplao, donde se esperan 31 °C. En contraste, Imata registrará una mínima de -5 °C, mientras que Caylloma llegará a -4 °C. En las localidades costeras, como Ático, Camaná y Mollendo, predominará el cielo nublado.

PUBLICIDAD

¿Qué zonas de Arequipa tendrán más calor hoy?

Caravelí tendrá una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 10 °C, con cielo parcialmente nublado durante el día. En Aplao, el termómetro llegará a 31 °C, con una mínima de 14 °C y cielo despejado que dará paso a nubes dispersas.

La Joya alcanzará los 30 °C, mientras que Chaparra llegará a 29 °C. En Majes se prevén 28 °C, con ráfagas de viento, y Cotahuasi tendrá una máxima de 27 °C.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima será de 26 °C y la mínima de 11 °C. Se esperan nubes dispersas que variarán a cielo parcialmente nublado, acompañadas de viento moderado.

PUBLICIDAD

¿Dónde se registrarán temperaturas bajo cero?

Las localidades de mayor altitud tendrán las temperaturas mínimas más bajas de la región. Imata registrará -5 °C, seguida de Caylloma, con -4 °C, y Sibayo, con -3 °C. Orcopampa tendrá una mínima de -2 °C.

En Chivay, la temperatura descenderá hasta 1 °C, mientras que Cabanaconde y Huanca registrarán mínimas de 6 °C y 5 °C, respectivamente.

Además del frío, el pronóstico contempla condiciones variables en las zonas altoandinas. En Caylloma se esperan lluvias y viento moderado; en Chivay, lluvia durante el día, y en Orcopampa, cielo nublado con lluvia.

¿Cómo estará el clima en la costa de Arequipa?

En Ático se prevén temperaturas de entre 18 °C y 23 °C, con cielo nublado durante el día. Camaná tendrá una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C, también con cielo nublado.

Mollendo registrará temperaturas de entre 18 °C y 25 °C, con cielo nublado que variará a parcialmente nublado y ráfagas de viento. En Lomas, el termómetro llegará a 23 °C, con una mínima de 20 °C.

Pronóstico del clima en Arequipa para los próximos días

Plaza de Armas de Arequipa con la Catedral, fuente ornamental y palmeras bajo un cielo azul; personas caminan por aceras y césped en un día soleado
Numerosas personas disfrutan de un día soleado en la Plaza de Armas de Arequipa, Perú, con la icónica Catedral de fondo y palmeras de Babassu embelleciendo el paisaje urbano. (Andina)

El miércoles 21 de octubre, Caravelí mantendrá una máxima de 32 °C y Aplao llegará a 31 °C. En La Joya se esperan 30 °C, mientras que la ciudad de Arequipa conservará una máxima de 26 °C.

Para ese día, el pronóstico también contempla lluvia y nieve en Imata, lluvias en Chivay, Cotahuasi y Orcopampa, y llovizna con ráfagas de viento en Ático y Camaná.

El jueves 22 de octubre, Caravelí alcanzará los 31 °C y Aplao llegará a 30 °C. En la ciudad de Arequipa, la máxima descenderá a 25 °C. Imata tendrá una mínima de -3 °C, mientras que Sibayo registrará -4 °C.

Las condiciones meteorológicas variarán entre las provincias costeras y las zonas altoandinas durante estos tres días, con temperaturas elevadas en algunos sectores y registros bajo cero en localidades de mayor altitud.

Temas Relacionados

clima en Arequipaclima en PerúSenamhiArequipaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Convocatoria CAS para el programa Juntos del Midis: ¿Cuáles son los puestos disponibles?

La oferta laboral comprende oportunidades para distintos perfiles profesionales, técnicos y académicos, de acuerdo con los requisitos de cada vacante

Convocatoria CAS para el programa Juntos del Midis: ¿Cuáles son los puestos disponibles?

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

La institución de la localidad de Puente Piedra ha hecho un contacto formal con la entrañable ‘Tomezinha’, uno de los últimos iconos de la LPV, para repatriarla y así refuerce al plantel. Hay un 90% de avance en la operación

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

El programa de Ernesto Pimentel celebró 19 años al aire y encabezó la audiencia del sábado 17 de octubre, por encima de la final de Yo Soy, JB Noticias y el espacio de Edwin Sierra

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía indaga el origen del patrimonio de Manuel Vidal Camargo, quien figura entre los candidatos con mayor votación en Lima. Una medida judicial restringió la disposición de varios de sus bienes desde febrero de 2024

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

Según su defensa, el exjefe de Estado fue derivado de emergencia a cuidados intensivos: la complicación surgió mientras era atendido por un cólico renal en un hospital de Ate

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles el dictamen que otorga facultades al Gobierno

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

ENTRETENIMIENTO

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

Laura Bozzo fue sometida a complicada cirugía y continúa en UCI: “Somos humanos, puede recaer”, afirma su asistente

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5 y obtuvo un premio de 200 mil dólares

Magaly Medina amenaza a Samuel Dyer con un ampay si aparece con una famosa y él le replica: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina queda sorprendida por confesión de Katia Condos sobre Federico Salazar: “Qué raro”

DEPORTES

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/27 HOY: horarios y canales TV en Perú de los partidos por fase de la liga

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

Con Sofía Neves como líder, así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 1

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”