Fenómeno El Niño pone en riesgo el suministro de agua potable para siete millones de peruanos a nivel nacional. (UNICEF)

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Casi 7 millones de peruanos a nivel nacional podrían ver comprometido su acceso al agua potable entre el 2026 y el 2027 debido a los efectos del Fenómeno El Niño, que combina lluvias intensas, huaicos e inundaciones en unas zonas con sequías y reducción de caudales en otras.

El déficit de caudales previsto entre noviembre y enero elevaría el riesgo operativo de las empresas de saneamiento que abastecen de agua a diferentes zonas del país, según informó el Diario Gestión. El reporte sostiene que el Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas (Oasis) del Senamhi, prevé que diciembre concentraría la mayor exposición, con 24 EPS en nivel “medio” y nueve en nivel “alto”; mientras que en enero se proyectan 19 empresas de saneamiento en riesgo medio y seis en riesgo alto.

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Las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipan lluvias superiores a los promedios históricos en la costa norte y central, además de la sierra noroccidental. En la costa sur y la sierra centro occidental se esperan precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual.

La situación sería distinta en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental, donde se prevén lluvias normales o inferiores a lo normal. En la sierra sur oriental predominarían precipitaciones por debajo de los niveles habituales.

18 reservorios monitoreados por el Senamhi registran una medición total de agua inferior al 50% de su capacidad de almacenamiento - crédito CAR

Ocho reservorios con menos del 50% de su capacidad

El informe sostiene que ocho de los 18 reservorios monitoreados por el Senamhi registran una medición total de agua inferior al 50% de su capacidad de almacenamiento. San Lorenzo, en Piura, estaba al 36,5%; Tinajones, en Lambayeque, al 20,99%; y Vichonga, en Lima, al 10,53%.

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El lago Junín alcanzaba el 37,81%, mientras que el Dique Los Españoles, en Arequipa, estaba al 15,4% y El Frayle al 37,88%. El Pañe, en Cusco, registraba 36,24%, y la presa de Paucarani, en Tacna, llegaba al 40%. El Sistema de Lagunas, ubicado en las alturas de Lima y destinado al abastecimiento de Sedapal, mantenía un nivel de 69,48%.

En julio, la Sunass autorizó a 32 empresas a usar excepcionalmente más de S/ 1.322 millones de fondos de inversión y reservas. Los recursos podrán destinarse a obras de protección, remoción de sedimentos en captaciones, reparación de redes y atención de emergencias.

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Entre las compañías habilitadas figuran Sedapal y las prestadoras de servicios de Cañete, Ayacucho, Barranca, Chimbote, Huánuco, Huancavelica, Huaral, Moquegua, Huancayo, Pasco, Abancay, Piura, Cajamarca y Pisco. La Sunass modificó el reglamento tarifario del sector para habilitar esas intervenciones.

Casi 7 millones de peruanos a nivel nacional podrían ver comprometido su acceso al agua potable entre el 2026 y el 2027. (Andina)

El país cuenta con 50 empresas prestadoras de saneamiento, por lo que la advertencia por sequías, huaicos e inundaciones abarca a una parte mayoritaria de ese sistema. Las afectaciones pueden comprometer tanto la captación y el tratamiento como la distribución de agua potable.

La cuenca del Rímac y la amenaza sobre La Atarjea

Lima concentra 362 puntos críticos vulnerables a huaicos o deslizamientos, principalmente a lo largo de la Carretera Central, de acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese total, 53 se ubican en la cuenca del río Rímac, entre el límite con Junín y Vitarte.

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Mary Mollo, especialista en gestión de riesgos de desastres de ESAN, señaló a Gestión que solo en Chosica hay 21 quebradas que pueden activarse con las lluvias durante el desarrollo del Fenómeno El Niño. Los deslizamientos podrían alcanzar el río y alterar el procesamiento de agua, con efectos sobre su calidad y disponibilidad para la ciudad capital en la que viven más de 11 millones de personas.