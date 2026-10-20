Perú

Fenómeno El Niño pone en riesgo el suministro de agua potable para siete millones de peruanos a nivel nacional

Según el Senamhi, en diciembre de este año 24 empresas de saneamiento estarán en un nivel medio de riesgo, mientras que otras nueve estarán en un riesgo alto. Actualmente varios reservorios de agua operan con una cantidad menor a su capacidad de almacenamiento

Varias personas y niños llenan baldes y bidones plásticos de agua en un terreno de tierra junto a viviendas y un perro
Fenómeno El Niño pone en riesgo el suministro de agua potable para siete millones de peruanos a nivel nacional. (UNICEF)
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Casi 7 millones de peruanos a nivel nacional podrían ver comprometido su acceso al agua potable entre el 2026 y el 2027 debido a los efectos del Fenómeno El Niño, que combina lluvias intensas, huaicos e inundaciones en unas zonas con sequías y reducción de caudales en otras.

El déficit de caudales previsto entre noviembre y enero elevaría el riesgo operativo de las empresas de saneamiento que abastecen de agua a diferentes zonas del país, según informó el Diario Gestión. El reporte sostiene que el Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas (Oasis) del Senamhi, prevé que diciembre concentraría la mayor exposición, con 24 EPS en nivel “medio” y nueve en nivel “alto”; mientras que en enero se proyectan 19 empresas de saneamiento en riesgo medio y seis en riesgo alto.

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Las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipan lluvias superiores a los promedios históricos en la costa norte y central, además de la sierra noroccidental. En la costa sur y la sierra centro occidental se esperan precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual.

La situación sería distinta en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental, donde se prevén lluvias normales o inferiores a lo normal. En la sierra sur oriental predominarían precipitaciones por debajo de los niveles habituales.

18 reservorios monitoreados por el Senamhi registran una medición total de agua inferior al 50% de su capacidad de almacenamiento - crédito CAR
18 reservorios monitoreados por el Senamhi registran una medición total de agua inferior al 50% de su capacidad de almacenamiento - crédito CAR

Ocho reservorios con menos del 50% de su capacidad

El informe sostiene que ocho de los 18 reservorios monitoreados por el Senamhi registran una medición total de agua inferior al 50% de su capacidad de almacenamiento. San Lorenzo, en Piura, estaba al 36,5%; Tinajones, en Lambayeque, al 20,99%; y Vichonga, en Lima, al 10,53%.

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El lago Junín alcanzaba el 37,81%, mientras que el Dique Los Españoles, en Arequipa, estaba al 15,4% y El Frayle al 37,88%. El Pañe, en Cusco, registraba 36,24%, y la presa de Paucarani, en Tacna, llegaba al 40%. El Sistema de Lagunas, ubicado en las alturas de Lima y destinado al abastecimiento de Sedapal, mantenía un nivel de 69,48%.

En julio, la Sunass autorizó a 32 empresas a usar excepcionalmente más de S/ 1.322 millones de fondos de inversión y reservas. Los recursos podrán destinarse a obras de protección, remoción de sedimentos en captaciones, reparación de redes y atención de emergencias.

Entre las compañías habilitadas figuran Sedapal y las prestadoras de servicios de Cañete, Ayacucho, Barranca, Chimbote, Huánuco, Huancavelica, Huaral, Moquegua, Huancayo, Pasco, Abancay, Piura, Cajamarca y Pisco. La Sunass modificó el reglamento tarifario del sector para habilitar esas intervenciones.

A pesar de contar con abundantes recursos hídricos, Perú y Latinoamérica enfrentan desafíos significativos en cuanto al acceso y distribución adecuados del vital líquido. La gestión eficiente y equitativa del recurso sigue siendo una tarea pendiente en la región. (Andina)
Casi 7 millones de peruanos a nivel nacional podrían ver comprometido su acceso al agua potable entre el 2026 y el 2027. (Andina)

El país cuenta con 50 empresas prestadoras de saneamiento, por lo que la advertencia por sequías, huaicos e inundaciones abarca a una parte mayoritaria de ese sistema. Las afectaciones pueden comprometer tanto la captación y el tratamiento como la distribución de agua potable.

La cuenca del Rímac y la amenaza sobre La Atarjea

Lima concentra 362 puntos críticos vulnerables a huaicos o deslizamientos, principalmente a lo largo de la Carretera Central, de acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese total, 53 se ubican en la cuenca del río Rímac, entre el límite con Junín y Vitarte.

Mary Mollo, especialista en gestión de riesgos de desastres de ESAN, señaló a Gestión que solo en Chosica hay 21 quebradas que pueden activarse con las lluvias durante el desarrollo del Fenómeno El Niño. Los deslizamientos podrían alcanzar el río y alterar el procesamiento de agua, con efectos sobre su calidad y disponibilidad para la ciudad capital en la que viven más de 11 millones de personas.

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