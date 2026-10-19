Perú

Gamarra: El Niño deja pérdidas por más de S/1.000 millones y compromete la campaña de uniformes escolares

La confección de indumentaria escolar debe comenzar en octubre para abastecer el inicio del año escolar. El problema está en que la campaña comercial de primavera-verano concentra el 55% de la facturación anual

Máquinas de coser en Gamarra
Los empresarios textiles confeccionan las colecciones de invierno con un año de anticipación, según Gamarra Perú.
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La emergencia climática asociada al fenómeno de El Niño ha generado una contracción en la demanda de prendas de abrigo y telas destinadas a la campaña otoño-invierno en Gamarra.

La menor rotación de ese stock dejó pérdidas por más de S/1.000 millones en el emporio, según estimaciones de Gamarra Perú, y redujo la capacidad de las micro y pequeñas empresas (MYPES) para financiar la producción de la temporada primavera-verano.

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La caída de las ventas dejó stock de invierno sin salida comercial

La presidenta de la organización, Susana Saldaña, explicó que el impacto alcanzó a negocios que habían invertido con anticipación en insumos, telas y confección para la época de frío.

De acuerdo con la dirigente, la planificación de estas campañas comienza cerca de un año antes, por lo que los empresarios no pudieron prever el cambio en las condiciones climáticas.

industrias - mypes - gremios - empresas - SNI
La falta de ventas de ropa de abrigo inmovilizó el capital de trabajo de las microempresas para fin de año.

En declaraciones a Infobae Perú, la también virtual alcaldesa de La Victoria señaló que la industria manufacturera figura entre los sectores perjudicados por el fenómeno, junto con actividades como la pesca y la agricultura.

“Tenemos toneladas de prendas y, sobre todo, de telas que se han quedado. Uno de los sectores más afectados no solo es la pesca, la agricultura, sino la manufactura, como nosotros”, afirmó.

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Las MYPES no recuperaron capital para producir la campaña de verano

Saldaña calculó que las ventas anuales de Gamarra ascienden a S/6.500 millones. De ese total, la campaña de otoño-invierno representa el 45%, mientras que la temporada primavera-verano concentra el 55% de la facturación anual y es la de mayor importancia para los comerciantes del emporio.

El problema está en el ciclo de inversión de las MYPES. Los negocios destinan capital a la elaboración de ropa de otoño e invierno y, tras recuperar ese dinero mediante las ventas, lo reinvierten en la producción de mercadería para Navidad, Año Nuevo y verano. La caída de la demanda dejó parte de esos recursos inmovilizados en stock no vendido.

“La MYPE invierte su capital en la campaña otoño-invierno, recupera su capital y ese mismo capital lo invierte en primavera-verano. Si no ha recuperado lo de otoño-invierno, ¿qué va a invertir en primavera-verano?”, planteó.

Susana Saldaña
Susana Saldaña proyecta rehabilitar las vías metropolitanas y recuperar los espacios públicos en La Victoria.

Gamarra pide créditos, traslado de mercadería y compras públicas

La asociación propuso tres medidas de mitigación al Gobierno central. La primera es el acceso a créditos con tasas bajas para que las MYPES puedan financiar la campaña de fin de año.

La segunda consiste en facilitar el traslado de prendas de abrigo hacia regiones donde persisten las bajas temperaturas. La tercera contempla compras públicas, en especial para la confección de uniformes escolares.

Saldaña recordó que la presidenta anunció el 28 de julio una inversión de S/1.000 millones en compras de uniformes para colegios. Sostuvo que ese proceso debía comenzar en octubre, debido a los tiempos que requiere la producción, para garantizar la entrega de las prendas antes del inicio del año escolar 2027.

“Si no se empieza a ejecutar en octubre, los uniformes no van a llegar en febrero del próximo año”, advirtió. También indicó que Gamarra Perú solicitó reuniones con el Ejecutivo para exponer estas medidas, aunque hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Calle en Gamarra acordonada con cinta policial amarilla, mostrando una camioneta de la Policía Nacional y una figura oscura en el suelo. Edificios comerciales de fondo
Las mafias vinculadas al comercio informal asesinaron a cuatro fiscalizadores en La Victoria durante los últimos tres años.

Saldaña coordinará con Lima obras y seguridad en La Victoria

De otro lado, Saldaña explicó que, en su condición de alcaldesa, coordinará con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acciones en seguridad ciudadana, iluminación, limpieza pública, infraestructura y acceso al agua. Entre las prioridades de su gestión mencionó la rehabilitación de las vías metropolitanas que atraviesan el distrito.

“En los próximos cuatro años voy a terminar el 100% de las vías metropolitanas, habilitar pistas, veredas, cámaras, iluminación y áreas verdes”, dijo.

Sobre el comercio informal, Saldaña señaló que su administración buscará recuperar las veredas y otros espacios públicos para el tránsito de peatones. A la vez, planteó formalizar a los comerciantes victorianos que decidan desarrollar sus actividades en espacios ordenados y seguros.

La todavía presidenta de Gamarra Perú vinculó ese proceso con la extorsión que, según sostuvo, afecta a los vendedores informales. “Las principales víctimas de la extorsión son los comerciantes informales”, declaró.

Además, aseguró que cuatro fiscalizadores fueron asesinados en La Victoria durante los últimos tres años en hechos relacionados con intervenciones contra mafias que controlan espacios públicos, por lo que su gestión pondrá especial énfasis en la erradicación de organizaciones delictivas.

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