Perú

Empresarios de Gamarra exigen medidas urgentes al nuevo gobierno para reactivar el sector textil

Gremios del principal emporio textil del país piden al próximo gobierno medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas

Guardar
Google icon
Campaña de invierno en el Empori de Gamarra registraría pérdidas millonarias. (Crédito: Buenos Días Perú)

La campaña de invierno en el emporio comercial de Gamarra atraviesa un escenario complicado marcado por las altas temperaturas y la incertidumbre generada tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Comerciantes y empresarios del sector textil reportan una reducción en las ventas y una menor disposición para realizar nuevas inversiones mientras esperan la definición del panorama político.

Durante un recorrido por las galerías y tiendas del conglomerado comercial de La Victoria, vendedores señalaron que la demanda de prendas de invierno se ha visto afectada por las condiciones climáticas, lo que ha impactado directamente en los ingresos de los negocios. Algunos comerciantes estiman que las ventas han disminuido hasta en un 50 % en comparación con las proyecciones previstas para esta temporada.

PUBLICIDAD

A este contexto se suma la cautela de empresarios y emprendedores, quienes prefieren postergar decisiones de compra e inversión hasta contar con mayores certezas sobre las políticas económicas que implementará el próximo gobierno.

Empresarios de Gamarra aplazan inversiones ante incertidumbre política y baja demanda. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)
Empresarios de Gamarra aplazan inversiones ante incertidumbre política y baja demanda. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)

Ventas disminuyen

Los comerciantes sostienen que el comportamiento del mercado ha cambiado en las últimas semanas. Aunque la actividad comercial continúa, el flujo de compradores y el volumen de transacciones registran una desaceleración frente a periodos anteriores.

La incertidumbre relacionada con los resultados electorales también influye en el ánimo de los empresarios. Según manifestaron algunos vendedores, factores como la volatilidad del tipo de cambio y la expectativa sobre las medidas económicas del nuevo gobierno han llevado a muchos negocios a actuar con mayor prudencia.

PUBLICIDAD

Representantes del sector señalaron que esta situación afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas, que dependen de campañas estacionales como la de invierno para recuperar inversiones y generar ingresos que permitan sostener sus operaciones durante el resto del año.

Gamarra reporta caída de ventas de hasta 50 % y estima pérdidas por más de S/ 600 millones. (Foto. Captura video: Buenos Días Perú)
Gamarra reporta caída de ventas de hasta 50 % y estima pérdidas por más de S/ 600 millones. (Foto. Captura video: Buenos Días Perú)

Pérdidas superiores a S/ 600 millones

Desde la Asociación Gamarra Perú se advirtió que la combinación de factores climáticos y la incertidumbre política podría generar pérdidas superiores a los S/ 600 millones durante la actual campaña de invierno.

La organización explicó que las elevadas temperaturas han reducido la demanda de prendas abrigadoras, mientras que el contexto electoral ha contribuido a ralentizar las decisiones de consumo e inversión dentro del principal centro textil del país.

Los representantes del gremio consideran que ambos factores han impactado negativamente en el desempeño de miles de negocios vinculados a la producción, confección y comercialización de prendas de vestir.

Campaña de invierno golpea a Gamarra: comerciantes advierten fuertes pérdidas en el sector textil. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)
Campaña de invierno golpea a Gamarra: comerciantes advierten fuertes pérdidas en el sector textil. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)

Empresarios piden apoyo al nuevo gobierno

Ante este panorama, empresarios y dirigentes gremiales solicitaron que la próxima administración priorice políticas orientadas al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, así como de la industria textil nacional.

Entre las principales demandas figuran una mayor disponibilidad de financiamiento, incentivos para la inversión, ampliación de mercados y acciones que permitan mejorar la competitividad de los productores y confeccionistas peruanos.

Los comerciantes expresaron además su expectativa de que, una vez concluido el proceso electoral y oficializados los resultados por parte de la ONPE, el mercado recupere progresivamente su dinamismo habitual y se generen mejores condiciones para la actividad comercial en Gamarra.

Temas Relacionados

GamarraVentasClimaElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Directrices judiciales ante reclamos de homologación de sueldos

La Corte Suprema ha vuelto a poner sobre la mesa los factores esenciales que se deben evaluar en los juicios laborales de homologación de ingresos

Directrices judiciales ante reclamos de homologación de sueldos

Camisetas, productos temáticos, decoraciones y más: así están aprovechando los peruanos al Mundial 2026 para generar ingresos extra

La próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México abre un escenario de oportunidades para pequeños emprendedores en el Perú, que buscan capitalizar la alta demanda de productos y servicios vinculados al fútbol para generar ingresos adicionales durante la temporada de partidos

Camisetas, productos temáticos, decoraciones y más: así están aprovechando los peruanos al Mundial 2026 para generar ingresos extra

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

El goleador del Ironi K.S demostró mucho ímpetu, esfuerzo y carácter en la segunda ventana FIFA. Frente a España contó con más intencionalidades en ataque, aunque no acabó de convencer a la opinión popular

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Sea que resulte victoriosa Keiko Fujimori o triunfe Roberto Sánchez, ambos requerirán consensos políticos

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,016% escrutado, Keiko Fujimori suma votos y acorta distancia con Roberto Sánchez

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Crisis en el Miss Supranational Perú: denuncias cruzadas de violencia entre Jorge Santos y Denmar Arrieche sacuden al concurso

Bárbara de Regil llega por primera vez a Lima con ‘Cardio Motivacional’

DEPORTES

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA

Roberto Mosquera se deshizo de elogios a Hernán Barcos por su llegada a Sporting Cristal: “Dirigirlo es un masaje cerebral”

Perú vs Bolivia: ¿qué pasa si la ‘bicolor’ gana, empata o pierde en duelo por la Liga de Naciones Femenina 2026?

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250