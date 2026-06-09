Empresarios de Gamarra exigen medidas urgentes al nuevo gobierno para reactivar el sector textil

Campaña de invierno en el Empori de Gamarra registraría pérdidas millonarias. (Crédito: Buenos Días Perú)

La campaña de invierno en el emporio comercial de Gamarra atraviesa un escenario complicado marcado por las altas temperaturas y la incertidumbre generada tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Comerciantes y empresarios del sector textil reportan una reducción en las ventas y una menor disposición para realizar nuevas inversiones mientras esperan la definición del panorama político.

Durante un recorrido por las galerías y tiendas del conglomerado comercial de La Victoria, vendedores señalaron que la demanda de prendas de invierno se ha visto afectada por las condiciones climáticas, lo que ha impactado directamente en los ingresos de los negocios. Algunos comerciantes estiman que las ventas han disminuido hasta en un 50 % en comparación con las proyecciones previstas para esta temporada.

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A este contexto se suma la cautela de empresarios y emprendedores, quienes prefieren postergar decisiones de compra e inversión hasta contar con mayores certezas sobre las políticas económicas que implementará el próximo gobierno.

Empresarios de Gamarra aplazan inversiones ante incertidumbre política y baja demanda. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)

Ventas disminuyen

Los comerciantes sostienen que el comportamiento del mercado ha cambiado en las últimas semanas. Aunque la actividad comercial continúa, el flujo de compradores y el volumen de transacciones registran una desaceleración frente a periodos anteriores.

La incertidumbre relacionada con los resultados electorales también influye en el ánimo de los empresarios. Según manifestaron algunos vendedores, factores como la volatilidad del tipo de cambio y la expectativa sobre las medidas económicas del nuevo gobierno han llevado a muchos negocios a actuar con mayor prudencia.

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Representantes del sector señalaron que esta situación afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas, que dependen de campañas estacionales como la de invierno para recuperar inversiones y generar ingresos que permitan sostener sus operaciones durante el resto del año.

Gamarra reporta caída de ventas de hasta 50 % y estima pérdidas por más de S/ 600 millones. (Foto. Captura video: Buenos Días Perú)

Pérdidas superiores a S/ 600 millones

Desde la Asociación Gamarra Perú se advirtió que la combinación de factores climáticos y la incertidumbre política podría generar pérdidas superiores a los S/ 600 millones durante la actual campaña de invierno.

La organización explicó que las elevadas temperaturas han reducido la demanda de prendas abrigadoras, mientras que el contexto electoral ha contribuido a ralentizar las decisiones de consumo e inversión dentro del principal centro textil del país.

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Los representantes del gremio consideran que ambos factores han impactado negativamente en el desempeño de miles de negocios vinculados a la producción, confección y comercialización de prendas de vestir.

Campaña de invierno golpea a Gamarra: comerciantes advierten fuertes pérdidas en el sector textil. (Foto: Captura video: Buenos Días Perú)

Empresarios piden apoyo al nuevo gobierno

Ante este panorama, empresarios y dirigentes gremiales solicitaron que la próxima administración priorice políticas orientadas al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, así como de la industria textil nacional.

Entre las principales demandas figuran una mayor disponibilidad de financiamiento, incentivos para la inversión, ampliación de mercados y acciones que permitan mejorar la competitividad de los productores y confeccionistas peruanos.

Los comerciantes expresaron además su expectativa de que, una vez concluido el proceso electoral y oficializados los resultados por parte de la ONPE, el mercado recupere progresivamente su dinamismo habitual y se generen mejores condiciones para la actividad comercial en Gamarra.

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