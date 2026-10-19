Receta de hígado encebollado

Hígado encebollado con puré. Foto: Acomer.pe.

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El hígado encebollado es un plato casero muy popular en la cocina peruana, conocido por su preparación sencilla, su sabor intenso y la combinación del hígado dorado con cebolla salteada. Es una alternativa económica y nutritiva para el almuerzo, ideal para acompañar con arroz blanco, papas doradas o yuca sancochada.

Aprende cómo preparar hígado encebollado paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y consejos para que el hígado quede tierno, sabroso y acompañado de una cebolla jugosa llena de sabor.

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Información de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Categoría: Plato principal

Cocina: Peruana, casera

Ingredientes para preparar hígado encebollado

Para el hígado

600 g de hígado de res

2 cebollas rojas grandes

2 dientes de ajo picados

2 tomates medianos

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de ají panca molido, opcional

1 cucharadita de vinagre tinto

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

2 cucharadas de culantro o perejil picado, opcional

Para acompañar

2 tazas de arroz blanco cocido

2 papas medianas sancochadas o doradas

Yuca sancochada, opcional

Ensalada fresca, opcional

Cómo hacer hígado encebollado paso a paso

1. Limpia y corta el hígado

Retira las membranas o partes duras que pueda tener el hígado. Córtalo en filetes medianos, procurando que tengan un grosor similar para que se cocinen de manera uniforme.

Sazona con sal, pimienta, comino, ajo picado y vinagre tinto. Si deseas un sabor más intenso, agrega el ají panca molido. Mezcla y deja reposar en refrigeración durante unos 10 minutos mientras preparas los vegetales.

2. Corta las cebollas y los tomates

Pela las cebollas rojas y córtalas en pluma gruesa. Lava los tomates y córtalos en gajos o tiras.

La cebolla debe conservar algo de textura después de la cocción, por lo que conviene cortarla en piezas que no sean demasiado delgadas.

3. Dora el hígado

Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, coloca los filetes de hígado sin amontonarlos.

Dóralos por ambos lados y continúa la cocción hasta que alcancen una temperatura interna segura de 71 °C. El tiempo dependerá del grosor de los filetes. Retíralos temporalmente de la sartén y resérvalos en un recipiente limpio.

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4. Prepara el encebollado

En la misma sartén, aprovecha los jugos que quedaron del hígado. Si hace falta, añade un poco más de aceite.

Incorpora la cebolla roja y saltéala durante unos 3 minutos. Agrega el tomate y el orégano seco. Cocina unos minutos más, removiendo suavemente, hasta que la cebolla esté ligeramente tierna y el tomate comience a soltar sus jugos.

Si la preparación está demasiado seca, puedes añadir una o dos cucharadas de agua caliente.

5. Integra el hígado con la cebolla

Devuelve los filetes de hígado a la sartén y mezcla con cuidado para que se impregnen de los jugos de la cebolla, el tomate y los condimentos.

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Cocina brevemente para integrar los sabores, sin prolongar innecesariamente la cocción después de alcanzar la temperatura segura. Prueba y ajusta la sal y la pimienta.

6. Sirve caliente

Retira la sartén del fuego y añade culantro o perejil picado, si lo deseas.

Sirve el hígado encebollado acompañado de arroz blanco y papas sancochadas o doradas. También puedes agregar yuca cocida o una ensalada fresca para completar el plato.

Consejos para que el hígado encebollado quede delicioso

Elige hígado fresco: debe tener un aspecto uniforme, sin olor desagradable ni textura viscosa.

Corta filetes de grosor similar: esto ayuda a conseguir una cocción pareja.

Utiliza una sartén amplia: evita amontonar los filetes para que se doren mejor.

No prolongues la cocción innecesariamente: una vez que el hígado alcance una temperatura interna segura, evita cocinarlo más de lo necesario para que no quede seco.

Corta la cebolla en pluma gruesa: así conservará parte de su textura y aportará más cuerpo al plato.

Aprovecha los jugos de la sartén: ayudan a concentrar el sabor del encebollado.

Añade el tomate en el momento adecuado: incorporarlo después de saltear la cebolla permite que suelte sus jugos sin deshacerla demasiado.

¿Con qué acompañar el hígado encebollado?

El hígado encebollado combina muy bien con guarniciones sencillas que equilibran su sabor intenso.

Arroz blanco: una de las guarniciones más habituales para aprovechar los jugos de la preparación.

Papas doradas: aportan una textura crujiente que contrasta con la cebolla.

Yuca sancochada: una alternativa suave y tradicional para acompañar platos caseros.

Ensalada criolla: cebolla, tomate y limón aportan frescura.

Puré de papa: una opción cremosa para quienes prefieren una guarnición suave.

Variaciones del hígado encebollado

Hígado encebollado con ají panca

Agrega una cucharadita adicional de ají panca molido al saltear la cebolla. Obtendrás un aderezo con más color y un sabor ligeramente ahumado.

Hígado encebollado con sillao

Añade una pequeña cantidad de sillao durante los últimos minutos de preparación. Este ingrediente aporta un toque salado y umami, por lo que debes ajustar la sal.

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Hígado encebollado con papas

Corta las papas cocidas en rodajas y dóralas en una sartén aparte. Puedes servirlas como guarnición o incorporarlas al final para que se mezclen con los jugos del encebollado.

Preguntas frecuentes sobre el hígado encebollado

¿Cómo evitar que el hígado quede duro?

Procura cortar filetes de grosor uniforme, utilizar una sartén caliente y evitar una cocción excesiva. El hígado debe alcanzar una temperatura interna segura, sin permanecer al fuego más tiempo del necesario.

¿Se debe lavar el hígado antes de cocinarlo?

No es recomendable lavar carnes crudas bajo el grifo, porque las salpicaduras pueden dispersar microorganismos por la cocina. Es preferible retirar las membranas con utensilios limpios, secar la superficie con papel de cocina si es necesario y lavarse bien las manos después de manipularlo.

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¿Se puede marinar el hígado?

Sí. Puedes condimentarlo con ajo, pimienta, comino y un poco de vinagre. Manténlo refrigerado durante el marinado y evita dejarlo a temperatura ambiente.

¿Qué beneficios nutricionales tiene el hígado de res?

El hígado de res aporta proteínas, hierro, vitamina B12 y vitamina A. Sin embargo, también contiene cantidades muy elevadas de vitamina A, por lo que conviene consumirlo con moderación. Durante el embarazo se recomienda evitar el hígado y los productos derivados por su contenido de vitamina A preformada.

¿Se puede guardar el hígado encebollado?

Sí. Refrigera las sobras en un recipiente cerrado dentro de las dos horas posteriores a la cocción y consúmelas preferentemente en un plazo de 3 a 4 días. Recalienta bien antes de servir.

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