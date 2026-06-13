Frente a débil invierno, comerciantes de Gamarra apostarán por prendas ligeras y descuentos

Las menores temperaturas frías esperadas para esta temporada suponen un reto para fabricantes y comerciantes, ya que podrían reducir la demanda de prendas diseñadas para proteger del frío. Foto: difusión

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra vienen modificando sus estrategias de producción y venta ante la expectativa de un invierno con temperaturas menos intensas de lo habitual. La Asociación Empresarial Gamarra Perú informó que los negocios están priorizando la elaboración de prendas más ligeras y aplicando promociones para mantener el dinamismo comercial.

El menor frío previsto para esta temporada representa un desafío para los fabricantes y comerciantes, debido a que podría disminuir el interés por adquirir ropa de abrigo. Ante ello, los negocios buscan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y sostener sus ingresos durante la campaña.

Empresarios ajustan producción ante cambio climático

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, explicó que los comerciantes han optado por orientar parte de su producción hacia prendas más versátiles y de menor grosor, de acuerdo con las condiciones que se esperan para esta temporada.

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“Lo que han hecho nuestros empresarios, en realidad, es seguir produciendo; pero seguir produciendo prendas obviamente más ligeras”, precisó.

Saldaña indicó que los fabricantes mantienen sus actividades, aunque con cambios en el tipo de productos que ofrecen al público. Además, señaló que los negocios están reforzando sus estrategias comerciales mediante descuentos y ofertas para incentivar las compras.

Campaña de invierno en el Empori de Gamarra registraría pérdidas millonarias. (Crédito: Buenos Días Perú)

Menor demanda afectaría venta de ropa de abrigo

La representante gremial señaló que la presencia del Fenómeno de El Niño costero generará un impacto en la demanda de prendas asociadas al invierno, debido a que las temperaturas más elevadas reducirán la necesidad de adquirir productos como casacas y chompas.

“Definitivamente no hará frío, no habrá invierno, y eso por supuesto genera menos ingresos”, manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

Asimismo, sostuvo que las condiciones climáticas representan un factor que los empresarios no pueden controlar. “El tema del clima no lo podemos manejar porque no depende de nosotros, así que es muy difícil pelear con el clima”, sostuvo.

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Campaña de otoño cierra con resultados menores a los esperados

Saldaña comentó que la campaña de otoño se encuentra en su etapa final y que los resultados no han cumplido con las expectativas iniciales de los empresarios del emporio comercial, debido nuevamente a factores externos que han condicionado el desempeño de la temporada.

La dirigente empresarial remarcó que la reducción de las bajas temperaturas tendrá una incidencia directa en la comercialización de ropa de temporada, afectando los ingresos de quienes producen y venden prendas diseñadas para el frío.

Las condiciones del clima se convierten en una variable externa que los empresarios no pueden manejar, argumentan en Gamarra. Foto: Andina

¿Por qué este invierno es tan distinto a los de otros años?

El invierno peruano de 2026 está mostrando un comportamiento diferente al de otros años porque la atmósfera y el océano no están siguiendo los patrones habituales de la temporada. En la costa, especialmente en Lima, la sensación es distinta: hay días con temperaturas más elevadas de lo esperado para la época, momentos de mayor presencia solar y menos sensación de frío intenso durante algunas horas del día. Este escenario está relacionado principalmente con el calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana y la influencia del Fenómeno El Niño Costero.

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Una de las razones principales es que el océano Pacífico cercano al Perú se encuentra más cálido de lo normal. Los reportes técnicos del ENFEN y del Senamhi señalaron que durante los últimos meses se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar, asociadas al ingreso de ondas Kelvin cálidas y a cambios en los vientos costeros. Estas condiciones modifican la circulación atmosférica y alteran el clima que normalmente domina durante el invierno.

En un invierno típico de la costa peruana, el mar frío y la corriente de Humboldt ayudan a mantener temperaturas bajas, cielos cubiertos y una sensación térmica marcada por la humedad. Sin embargo, cuando el océano se calienta, ese equilibrio cambia: el aire sobre la costa puede presentar valores más altos y la diferencia entre el día y la noche puede sentirse más variable. Por eso muchas personas perciben jornadas en las que la mañana parece fría y húmeda, pero al mediodía la temperatura aumenta más de lo acostumbrado.

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Otro elemento que influye es la evolución de El Niño. El ENFEN mantiene bajo vigilancia las condiciones cálidas en el Pacífico y ha advertido que el calentamiento podría mantenerse durante varios meses. Aunque la intensidad puede variar, la presencia de aguas más cálidas modifica los patrones normales de lluvias, nubosidad y temperaturas en distintas zonas del país.

En Lima, esta situación rompe con la imagen tradicional del invierno gris, frío y constante. La capital sigue teniendo humedad, nubosidad y garúa en ciertos momentos, pero las temperaturas pueden ubicarse por encima de los registros habituales. Especialistas han señalado que este invierno podría tener valores más altos que los promedios históricos, tanto en máximas como en mínimas.

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El cambio no significa que todo el país tendrá un invierno cálido. El Perú tiene muchos climas y el efecto depende de la región: mientras la costa puede sentir más el impacto del calentamiento del mar, otras zonas como la sierra pueden presentar variaciones relacionadas con sus propios factores atmosféricos. El comportamiento actual responde a una combinación de condiciones oceánicas y atmosféricas que hacen que este invierno sea menos parecido a los de años anteriores.