Peruanos aumentarán su consumo de arroz en más de un kilo al año

Peruanos consumen arroz todas las semanas como parte de su dieta, y la cantidad aumentará hacia el 2035.

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Los peruanos son arroceros. Varias de las comidas del país se acompañan con arroz blanco o variedades de esta, y significa gran parte de la dieta de todos los días. Y este consumo iría solo en aumento.

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el consumo de los cereales arroz, trigo y maíz en el Perú aumentaría de forma gradual hacia el 2035, se señala en un informe que difundió en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

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Esta proyección, forma parte de la tendencia “Aumento del consumo de alimentos” publicada por el Observatorio Nacional de Prospectiva del Ceplan y reveló que la cantidad de arroz que comerá un peruano en un año pasará de 64,6 kilogramos a 65,9 kilogramos.

arroz - agricultura

Peruanos comerán más arroz

En el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, cobra relevancia una tendencia global: la demanda mundial de alimentos continuará creciendo hacia 2050, impulsada por el aumento de la población y de los ingresos.

En ese contexto, para el Perú se registraría un crecimiento gradual hacia 2035. El arroz mantendría el mayor consumo entre estos tres cereales, al pasar de 64.6 (promedio estimado 2023-2025) a 65.9 kilogramos (2035) por persona al año.

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En el mismo periodo, el consumo anual de trigo por persona aumentaría de 57.5 kilogramos promedio a 58.9 kilogramos en 2035. En el caso del maíz, el consumo de este cereal se incrementaría de 14.4 a 14.9 kilogramos por persona al año.

Por otro lado, el consumo de productos básicos agrícolas crecería alrededor del 26.8% en los países de ingresos bajos y el 25.7% en los de ingresos medianos bajos, en comparación valor promedio estimado del periodo 2023-2025, según las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (OCDE-FAO).

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Un hombre con gafas de sol y bigote, vestido con polo gris, emite un pronunciamiento verbal en un campo de cultivo con plantas de arroz maduras. Durante el video, sostiene un documento rotulado "PRONUNCIAMIENTO". El material audiovisual es un reportaje que presenta la postura de productores de arroz de Piura respecto a un decreto gubernamental. Las intervenciones incluyen referencias a 20 millones y presentaciones de documentos.

Como se sabe, estas proyecciones, elaboradas por la OCDE-FAO, permiten conocer cómo podría evolucionar la demanda de estos cereales en el país durante la próxima década.

El ‘ticket’ de la alimentación peruana

En Perú, la alimentación también representa una parte importante del presupuesto familiar. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gasto real mensual por persona en alimentos pasó de S/417 en 2016 a S/380 en 2025. Y en ese último año, la alimentación representó el 41.3% del gasto real mensual per cápita.

Estas cifras permiten observar la evolución del gasto destinado a cubrir las necesidades alimentarias de la población y su participación en el presupuesto de los hogares.

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Asimismo, sobre esa base, conocer las tendencias del consumo alimentario contribuye a identificar posibles necesidades futuras y aporta información para el planeamiento de largo plazo, considerando los desafíos relacionados con la disponibilidad de alimentos, la productividad y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Toneladas de arroz se producen cada año

Durante 2025, el país produjo 3.7 millones de toneladas en más de 430 mil hectáreas, una actividad que involucró a más de 74 mil productores, principalmente vinculados a la agricultura familiar.

El cultivo también tiene un importante peso en la economía del sector: ese año aportó S/2.757 millones al Valor Bruto de la Producción agrícola, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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