Perú Deportes

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

Tras perder con Palmeiras, la ‘leonas’ se alistan para recuperarse ante Independiente del Valle en su sgunda presentación. Conoce los detalles del nuevo reto de las ‘cremas’

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026
Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026
Guardar

La Copa Libertadores Femenina 2026 sigue su curso con 16 equipos en carrera en busca de la clasificación a cuartos de final. Se viene la fecha 2 con partidos decisivos que definirán el futuro de las escuadras en el torneo internacional que se disputa en Quito, Ecuador.

Universitario de Deportes no tuvo un buen comienzo tras perder por 1-0 frente Palmeiras, pero buscará recuperarse ante Independiente del Valle. La misión es sumar sus primeros puntos en el Grupo B para mantener vivas sus chances de seguir en en carrera.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026

Domingo 18 de octubre

  • Belgrano (ARG) vs. Palmeiras (BRA) (15:00 hora peruana / Estadio IDV)
  • Colo Colo (CHI) vs. Santa Fe (COL) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • IDV (ECU) vs. Universitario (PER) (19:00 hora peruana / Estadio IDV)
  • Corinthians (BRA) vs. Caracas FC (VEN) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Lunes 19 de octubre

  • Deportivo Cali (COL) vs. Nacional (URU) (15:00 hora peruana (20:00 GMT) / Estadio IDV)
  • Cruzeiro (BRA) vs. Bolívar (BOL) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Libertad (PAR) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 hora peruana / Estadio IDV)
  • LDU Quito (ECU) vs. Olimpia (PAR) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 podrán verse en Perú mediante Pluto TV, una aplicación de acceso gratuito que también transmitirá el torneo en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Los encuentros estarán disponibles además a través de la transmisión en directo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú seguirá la participación de Universitario de Deportes con la previa de sus compromisos, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Así fue el debut de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes cayó 1-0 ante Palmeiras en su estreno por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, donde el conjunto peruano enfrentó a un rival brasileño que mantuvo la iniciativa durante gran parte del partido.

PUBLICIDAD

Las cremas resistieron los ataques del cuadro paulista y evitaron que la diferencia fuera mayor. Pese al esfuerzo defensivo, no lograron encontrar el empate en su primera presentación dentro del certamen internacional.

Diany Martins marcó el único tanto a los 26 minutos. La futbolista de Palmeiras aprovechó un rebote de la arquera peruana para definir y darle la ventaja a su equipo.

El conjunto brasileño tuvo la oportunidad de ampliar el resultado en el segundo tiempo, pero falló un penal a los 68 minutos. Milagros Rolón dejó el campo en camilla luego de ahogarse durante el encuentro. Se espera la recuperación de la jugadora de la ‘U’.

El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 reunirá a 16 clubes distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes. Durante la primera fase, cada equipo afrontará tres partidos, uno ante cada rival de su zona.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Desde esa etapa, el torneo adoptará un formato de eliminación directa a partido único.

La fase de grupos se desarrollará entre el 15 y el 21 de octubre, con tres jornadas programadas. Los clubes deberán obtener resultados desde sus primeros compromisos para acceder a uno de los dos cupos disponibles en cada zona.

Los cuartos de final y las semifinales también se definirán en encuentros únicos. Las fechas de esas rondas todavía no fueron anunciadas. El partido por el tercer puesto y la final se disputarán el 31 de octubre.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCopa Libertadores Femeninaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

La FPF dio a conocer que los altiplánicos serán los próximos contrincantes de la ‘blanquirroja’ en la última jornada doble del 2026. Conoce los detalles del choque

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

La ‘blanquirroja’ debutará con Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate hasta qué etapa jugará el combinado nacional y quiénes fueron convocadas

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada emocionante en la lucha por el título: Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Alianza Atlético, Alianza Lima choca con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Las ‘leonas’ hicieron su debut en el torneo enfrentando a Palmeiras en Quito. Revisa los marcadores de los partidos de la jornada inaugural y cómo comenzó la lucha por avanzar a los cuartos de final

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Marcello Bencardino presentó la nómina oficial que participará en la primera etapa del torneo nacional en busca de ritmo deportivo de cara al Mundial. Conoce todos los detalles

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senado suspende “hasta nuevo aviso” el debate de facultades por conflicto entre oficialismo y oposición

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina recuerda su ingreso a prisión a 18 años de su encarcelamiento y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

Magaly Medina recuerda su ingreso a prisión a 18 años de su encarcelamiento y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

Anely Dávila deja La Bella Luz en medio de cambios dentro de la orquesta

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

DEPORTES

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’