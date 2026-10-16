Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026

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La Copa Libertadores Femenina 2026 sigue su curso con 16 equipos en carrera en busca de la clasificación a cuartos de final. Se viene la fecha 2 con partidos decisivos que definirán el futuro de las escuadras en el torneo internacional que se disputa en Quito, Ecuador.

Universitario de Deportes no tuvo un buen comienzo tras perder por 1-0 frente Palmeiras, pero buscará recuperarse ante Independiente del Valle. La misión es sumar sus primeros puntos en el Grupo B para mantener vivas sus chances de seguir en en carrera.

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Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026

Domingo 18 de octubre

Belgrano (ARG) vs. Palmeiras (BRA) (15:00 hora peruana / Estadio IDV)

Colo Colo (CHI) vs. Santa Fe (COL) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

IDV (ECU) vs. Universitario (PER) (19:00 hora peruana / Estadio IDV)

Corinthians (BRA) vs. Caracas FC (VEN) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Lunes 19 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Nacional (URU) (15:00 hora peruana (20:00 GMT) / Estadio IDV)

Cruzeiro (BRA) vs. Bolívar (BOL) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Libertad (PAR) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 hora peruana / Estadio IDV)

LDU Quito (ECU) vs. Olimpia (PAR) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 podrán verse en Perú mediante Pluto TV, una aplicación de acceso gratuito que también transmitirá el torneo en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Los encuentros estarán disponibles además a través de la transmisión en directo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú seguirá la participación de Universitario de Deportes con la previa de sus compromisos, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Así fue el debut de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes cayó 1-0 ante Palmeiras en su estreno por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, donde el conjunto peruano enfrentó a un rival brasileño que mantuvo la iniciativa durante gran parte del partido.

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Las cremas resistieron los ataques del cuadro paulista y evitaron que la diferencia fuera mayor. Pese al esfuerzo defensivo, no lograron encontrar el empate en su primera presentación dentro del certamen internacional.

Diany Martins marcó el único tanto a los 26 minutos. La futbolista de Palmeiras aprovechó un rebote de la arquera peruana para definir y darle la ventaja a su equipo.

El conjunto brasileño tuvo la oportunidad de ampliar el resultado en el segundo tiempo, pero falló un penal a los 68 minutos. Milagros Rolón dejó el campo en camilla luego de ahogarse durante el encuentro. Se espera la recuperación de la jugadora de la ‘U’.

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El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 reunirá a 16 clubes distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes. Durante la primera fase, cada equipo afrontará tres partidos, uno ante cada rival de su zona.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Desde esa etapa, el torneo adoptará un formato de eliminación directa a partido único.

La fase de grupos se desarrollará entre el 15 y el 21 de octubre, con tres jornadas programadas. Los clubes deberán obtener resultados desde sus primeros compromisos para acceder a uno de los dos cupos disponibles en cada zona.

Los cuartos de final y las semifinales también se definirán en encuentros únicos. Las fechas de esas rondas todavía no fueron anunciadas. El partido por el tercer puesto y la final se disputarán el 31 de octubre.

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