Perú

Anely Dávila deja La Bella Luz en medio de cambios dentro de la orquesta

La intérprete de 19 años comunicó que su partida responde a motivos personales y agradeció a los fundadores, sus compañeros y el público que la acompañó

Anely Dávila anunció en redes sociales que dejará La Bella Luz por motivos personales, tras cerca de un año como parte de la orquesta.
Anely Dávila anunció en redes sociales que dejará La Bella Luz por motivos personales, tras cerca de un año como parte de la orquesta.
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La cantante Anely Dávila comunicó que dejará La Bella Luz por motivos personales, una decisión que difundió en redes sociales la noche del jueves 15 de octubre. La intérprete, de 19 años, agradeció a los fundadores, compañeros y seguidores de la agrupación, pero no precisó cuál será el siguiente paso de su carrera.

La despedida ocurre semanas después de que la exintegrante Naldy Saldaña denunciara por presunto acoso sexual a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta y primo de Óscar Custodio. Tras conocerse el caso, La Bella Luz informó que apartó al acusado e inició las investigaciones correspondientes.

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Dávila no mencionó esa denuncia ni aludió a la situación interna de la agrupación en el comunicado. Su mensaje se centró en el cierre de una etapa y en los agradecimientos a quienes formaron parte de su experiencia como integrante de la orquesta.

“Hoy quiero tomarme un momento para agradecer de corazón al señor Óscar Custodio y a la señora Pilar Torres por haberme dado la oportunidad de formar parte de la familia de La Bella Luz”, escribió la cantante.

La artista también dirigió unas palabras a Junior, sus compañeros y el equipo de trabajo. “Gracias por las experiencias, las risas y los recuerdos que me llevo”, señaló en el mensaje que compartió con sus seguidores.

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La decisión responde a motivos personales

La confirmación de la salida llegó después de que Anely Dávila informara días atrás que tomaría una pausa de los escenarios por temas de salud. En su reciente publicación, sin embargo, dejó claro que su alejamiento será definitivo.

Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas”, expresó.

La cantante agradeció a Óscar Custodio, Pilar Torres, sus compañeros y seguidores al confirmar el cierre de su etapa en la agrupación.
La cantante agradeció a Óscar Custodio, Pilar Torres, sus compañeros y seguidores al confirmar el cierre de su etapa en la agrupación.

La intérprete no dio detalles adicionales sobre las razones que motivaron su renuncia. Tampoco reveló si planea continuar como solista, integrarse a otra agrupación o tomarse un tiempo fuera de los escenarios.

La publicación generó reacciones entre los seguidores de la orquesta, que atraviesa una etapa de cambios luego de la salida de Naldy Saldaña.

La salida de Anely se produce cerca de un año después de su debut en La Bella Luz. Durante ese tiempo, se convirtió en una de las voces femeninas de la agrupación, que mantiene una agenda de presentaciones en distintas ciudades del país.

Su anuncio se conoce tras la denuncia de Naldy Saldaña

El contexto de la renuncia está marcado por la denuncia pública de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta. La cantante señaló al entonces director musical de La Bella Luz por presunto acoso sexual, un caso que derivó en su separación de la agrupación.

La orquesta informó entonces que Sánchez dejó de formar parte del equipo y que se activarían las diligencias internas correspondientes. El caso también motivó pronunciamientos de artistas y seguidores de la cumbia peruana, quienes expresaron su respaldo a Saldaña.

Dávila habría dado declaraciones ante la Policía en el marco de las diligencias relacionadas con la denuncia. No obstante, la cantante no hizo referencia a ese asunto en el comunicado donde confirmó su salida.

Primer plano de Naldy Saldaña con cabello rubio, maquillaje y un micrófono, sobre un fondo borroso azul y verde, con logo de ATV
Naldy Saldaña ofrece testimonio sobre acoso sexual por parte del director de La Bella Luz y el miedo que enfrentó para conseguir pruebas.

“Me voy agradecida por todo lo vivido, por lo aprendido y por las personas maravillosas que conocí en este camino”, indicó Dávila. También afirmó que conservará “los buenos momentos” de su paso por la agrupación.

La salida de Anely Dávila representa una nueva modificación en la formación de La Bella Luz. Hasta el momento, La Bella Luz no ha emitido un comunicado sobre la renuncia de Dávila ni ha anunciado quién ocupará su lugar. La orquesta tampoco ha informado si prepara cambios en su repertorio o en su agenda de conciertos.

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