Corredor Rojo: rutas 201, 204, 206 y 209, paraderos y mapa completo

El tiempo de viaje se redujo en 12 minutos y 2 segundos: pasó de 42:19 a 30:17. Difusión

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El Corredor Rojo mueve a miles de pasajeros cada día entre el este de Lima, el Callao y el eje financiero de la capital a través de cuatro rutas troncales, la 201, la 204, la 206 y la 209. El servicio, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), circula sobre avenidas de uso mixto sin carril exclusivo, lo que incide de forma directa en la frecuencia de las unidades durante las horas pico.

A diferencia de otros corredores de la capital peruana, el Rojo no cuenta con infraestructura segregada. Sus buses comparten calzada con el tránsito particular a lo largo de Javier Prado, La Marina, Faucett, Circunvalación y España, un trazado que atraviesa distritos como Ate, La Molina, San Miguel, San Isidro y el Callao.

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La red conecta zonas residenciales del este, como Ate y Pachacámac, con polos educativos y comerciales del oeste, entre ellos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. La tarifa general del servicio se ubica en S/ 2,43, con una tarifa estudiantil de S/ 1,21 y una opción corta denominada “Aquisito Nomás” desde S/ 1,20 para tramos breves de la ruta 201.

Rutas del corredor rojo a cargo de la ATU (Foto: ATU)

El sistema además permite integraciones tarifarias entre rutas en paraderos autorizados, de modo que un usuario puede combinar dos servicios del Corredor Rojo pagando una sola vez el pasaje. A continuación, el detalle de cada ruta, sus paraderos principales y los horarios de operación.

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Recorrido del Corredor Rojo a lo largo de las avenidas Javier Prado, La Marina y Faucett

El tramo troncal que comparten la mayoría de las rutas del Corredor Rojo se extiende por la avenida Javier Prado, uno de los ejes viales más transitados de Lima, que atraviesa San Isidro, San Borja, La Molina y Ate. Desde allí, los servicios se bifurcan hacia el oeste por La Marina y Faustino Sánchez Carrión, también conocida como avenida Pershing, hasta llegar al Callao.

En el extremo occidental, el corredor se conecta con la avenida Faucett, en San Miguel, punto de llegada o salida de los servicios 204, 206 y 209. Ese sector concentra además la conexión con el Parque de las Leyendas y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos referencias geográficas que funcionan como orientación habitual para los usuarios del sistema.

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Usuarios del corredor Rojo reciben devolución del 50% en sus pasajes| ATU

El recorrido combinado de las cuatro rutas cubre distancias de entre 20 y 62 paraderos según el servicio, con tiempos de viaje que van de poco más de una hora, en el caso de la ruta 201, hasta aproximadamente 100 minutos en la ruta 204, la más extensa de la red por su llegada hasta Pachacámac.

Ruta 201 y 209: conexión entre Ate y San Miguel

La ruta 201 une el óvalo de La Perla, en el Callao, con el paradero Ceres, en Ate, a lo largo de 45 a 46 paraderos. El recorrido avanza por Javier Prado, Pershing y La Marina, con un tiempo de viaje estimado de entre 67 y 75 minutos según el sentido y las condiciones del tránsito. Entre sus paradas intermedias figuran Universitaria, Sucre, Salaverry, Javier Prado, Aviación, Rosa Toro, Jockey, Camacho y Flora Tristán.

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La ruta 209, por su parte, conecta Ate con San Miguel a través de la avenida Constructores, con un trazado de 45 paraderos similar al de la 201 en su tramo occidental. De forma temporal, su recorrido modificó el paradero final hacia Ceres debido a obras viales en la zona, en reemplazo del punto habitual en Tagore. Ambas rutas comparten paradas clave como Flora Tristán y el óvalo Huarochirí, habilitadas para la integración tarifaria con el servicio 204.

Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín| Andina

Ruta 204 y 206: alternativas hacia Manchay y la Universidad de Lima

La ruta 204 es la más extensa del Corredor Rojo, con 62 paraderos entre Huertos de Manchay, en Pachacámac, y Contisuyo, en San Miguel. Su recorrido pasa por La Molina, Circunvalación y la avenida España, con una duración aproximada de 100 minutos y una frecuencia de 10 minutos entre unidades durante la semana, que se extiende a 13 minutos los domingos.

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La ruta 206 conecta el paradero Santa María, en La Molina, con San Marcos, en San Miguel, a lo largo de 41 a 48 paraderos según el sentido del recorrido. Transita por Javier Prado, Salaverry, Hospital Militar y La Marina, con tarifas idénticas a las del resto del sistema. Tanto la 204 como la 206 ofrecen puntos de transbordo hacia las rutas 201 y 209 en paraderos como Camacho y la Universidad de Lima, lo que amplía las posibilidades de conexión sin necesidad de pagar un segundo pasaje completo.

Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

Ubicación de los principales paraderos del Corredor Rojo y mapas de integración

Entre los paraderos de mayor afluencia del sistema se encuentran San Marcos, Católica, La Mar y Bartolomé Herrera, todos ubicados sobre el tramo occidental compartido por las rutas 201, 206 y 209. Más al este, destacan Javier Prado, Petit Thouars, Jockey Plaza, la Universidad de Lima y La Molina, puntos de referencia habituales para quienes se desplazan hacia el sector financiero de la capital.

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La ATU habilitó mapas de integración que permiten identificar los paraderos autorizados para el trasbordo entre servicios. Un usuario que viaje desde Musa, en La Molina, con la ruta 204, puede continuar su trayecto en los paraderos Flora Tristán u óvalo Huarochirí hacia las rutas 201 o 209 sin costo adicional. De forma similar, quienes se movilizan desde el paradero La Molina hasta Ceres o Tagore, en Ate, pueden combinar los servicios 201 y 209 bajo el mismo esquema de tarifa única de S/ 2,43.

Un conductor del corredor rosado opera un vehículo equipado con cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en el Callao. (ANDINA / EDITORA PERU)

Horarios de salida del Corredor Rojo desde sus paraderos iniciales

Los cuatro servicios del Corredor Rojo operan de lunes a sábado entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, según la ruta, hasta aproximadamente las 11:00 de la noche. Los domingos, el horario se reduce ligeramente, con inicio a las 5:00 de la mañana y cierre entre las 10:30 y las 10:45 de la noche.

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La ruta 201 es la que presenta la mayor frecuencia de salida, con intervalos de entre cinco y siete minutos en días hábiles, mientras que la 204 mantiene una cadencia fija de 10 minutos durante toda la semana. Los horarios publicados por la empresa operadora tienen carácter referencial: la hora efectiva de paso por cada paradero puede variar por el tránsito, desvíos de ruta o incidencias operativas que afecten la regularidad del servicio.