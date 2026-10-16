Abraham Levy advierte que Lima podría alcanzar los 38 grados en febrero por El Niño 2026-2027

El calentamiento asociado a El Niño 2026-2027 podría elevar las temperaturas en toda la costa peruana y generar registros térmicos extraordinarios durante el verano - Créditos: Andina/X.

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Lima Metropolitana podría alcanzar temperaturas máximas de hasta 38 °C en febrero de 2027 debido al desarrollo del fenómeno El Niño. Así lo advirtió Abraham Levy, director de Ambiental Andina (Ambiand), en declaraciones exclusivas a Infobae durante su participación en el encuentro anual del patronato 2026 de la ONG Hombro a Hombro, realizado el 16 de octubre. El especialista también alertó que la costa peruana registraría temperaturas récord.

Según explicó el experto, las estaciones meteorológicas situadas en la periferia del litoral de Lima y Callao podrían registrar hasta 34 °C. En las zonas altas de la capital, en cambio, las máximas podrían alcanzar o superar los 37 °C o 38 °C, dependiendo de la ubicación de cada estación. El especialista precisó que febrero sería el periodo principal para la ocurrencia de estos valores, de acuerdo con las tendencias actuales.

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La costa peruana afrontaría temperaturas récord

Durante la entrevista con este medio, Levy sostuvo que el incremento del calor abarcaría toda la franja costera del país. El director de Ambiand señaló que las proyecciones coinciden con lo indicado en el último informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que recoge información sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Las temperaturas máximas variarían según la ubicación de cada estación meteorológica. Por ello, los valores mencionados para Lima y Callao corresponden a estimaciones sujetas a la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos meses, y no a registros confirmados para una fecha específica.

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El escenario previsto plantea un verano con valores térmicos extraordinarios en distintos departamentos del litoral. La evolución de las temperaturas será uno de los aspectos que deberán seguir las autoridades y los organismos especializados a medida que se aproxime la temporada de mayor calor.

La temperatura en Lima podría alcanzar los 38 grados en febrero por El Niño 2026-2027 - Créditos: Andina.

El Niño 2026-2027 y los riesgos para la infraestructura

Durante el encuentro, Levy también calificó el fenómeno El Niño 2026-2027 como el más importante de la era moderna. Según los modelos presentados por Ambiand, el calentamiento extremo del mar continuaría hasta enero de 2027 y mantendría una intensidad significativa durante el otoño de ese año.

Las proyecciones de la organización contemplan lluvias intensas desde noviembre en la costa y la sierra norte. Posteriormente, las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos entre diciembre y abril, con posibles daños en la infraestructura. Entre enero y marzo de 2027, se espera un verano particularmente lluvioso en la costa norte y en los valles que desembocan en el océano Pacífico, tanto en el norte como en el centro del país.

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El análisis también considera posibles precipitaciones anómalas en los valles costeros de Ica y otras localidades hacia el norte. Estas condiciones podrían favorecer la activación de quebradas secas, las crecidas y los desbordes de ríos, especialmente en zonas vulnerables.

Sierra y selva podrían afrontar una sequía prolongada

En contraste con las previsiones para el litoral, la sierra y la selva podrían experimentar una prolongada falta de precipitaciones, acompañada de temperaturas elevadas. De acuerdo con la exposición de Ambiand, el déficit hídrico podría favorecer los incendios forestales y agravar la reducción de los caudales de los ríos amazónicos.

La organización advirtió que los efectos de la escasez de lluvias podrían extenderse hasta finales de 2027. Este panorama plantea riesgos diferenciados para el territorio nacional: mientras la costa afrontaría calor extremo y episodios de precipitaciones intensas, otras regiones tendrían que hacer frente a una disponibilidad limitada de agua.

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