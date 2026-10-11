Perú 2027-2037: Ceplan advierte oportunidades económicas y riesgos por la criminalidad y la ciberseguridad

Un profesional revisa datos financieros junto a instalaciones de comercio portuario y una mina a cielo abierto en el marco de las proyecciones económicas del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fortalecimiento de la seguridad de las transacciones digitales, la aparición de nuevas rutas del comercio internacional y la demanda de minerales alternativos abren nuevas oportunidades de desarrollo económico para el Perú en la próxima década, según indicó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), según informó Andina Noticias.

Estos temas fueron identificados durante el Taller de Riesgos y Oportunidades Globales y Nacionales para el Perú 2027-2037, organizado por el organismo, que convocó a especialistas de los ámbitos económico, ambiental, social, político y tecnológico para analizar los principales cambios que podrían incidir en el país en los próximos años.

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Especialistas participan en un taller de planificación prospectiva organizado por el Ceplan para analizar el desarrollo del Perú hacia el año 2037. (@ceplan)

Claves para la competitividad y diversificación

El intercambio entre los especialistas permitió identificar oportunidades con potencial para impulsar la competitividad, la innovación y la diversificación económica del país. Entre ellas se destacan el fortalecimiento de la seguridad en las transacciones digitales, la apertura de nuevas rutas comerciales a escala internacional y el incremento en la demanda de minerales alternativos, factores que podrían posicionar al Perú en mejores condiciones frente a los cambios globales de la próxima década.

Durante el encuentro, los participantes también examinaron cómo la combinación de determinadas oportunidades podría producir resultados favorables en distintos ámbitos del desarrollo nacional, según el detalle difundido por Andina. El análisis buscó establecer relaciones entre los distintos factores identificados, con el fin de anticipar escenarios que orienten la toma de decisiones del Estado en el mediano plazo.

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El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico encabeza un taller prospectivo sobre las oportunidades y riesgos del Perú para la próxima década. (@ceplan)

Ciberseguridad y criminalidad

Entre los riesgos priorizados por los especialistas se encuentran la vulneración de la ciberseguridad, el aumento de la criminalidad, la vulneración de la privacidad y la expansión internacional de las organizaciones delictivas. Su identificación permitió examinar los posibles efectos de estos factores en distintos ámbitos y las relaciones que podrían establecerse entre ellos.

En la inauguración del taller, el presidente del Consejo Directivo del Ceplan, Saúl Barrera Ayala, destacó que la planificación estratégica y la prospectiva deben tener como eje el bienestar de la población y el desarrollo nacional. El funcionario señaló, además, la importancia de anticipar los cambios del entorno para contribuir a mejores decisiones y orientar las acciones del Estado, según informó el citado medio.

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El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias de secuestro entre enero y julio y proyectó más de 5.300 casos al cierre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudio prospectivo hacia 2037

Los hallazgos del taller servirán como insumos para el estudio “Riesgos y oportunidades globales y nacionales para el Perú 2027-2037”, que elabora actualmente el Ceplan. El documento busca generar conocimiento sobre posibles cambios futuros que contribuya a la planificación estratégica y a la toma de decisiones anticipatorias por parte de las entidades del Estado.

De esta manera, el Ceplan continúa generando información sobre los factores que podrían incidir en el país, con el propósito de que las entidades públicas identifiquen posibles amenazas y oportunidades, evalúen sus efectos y orienten sus decisiones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional al 2050.

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