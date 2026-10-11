Perú

Perú 2027-2037: Ceplan advierte oportunidades económicas y riesgos por la criminalidad y la ciberseguridad

Nuevas rutas del comercio internacional y la demanda de minerales alternativos figuran entre los factores con potencial para diversificar la economía peruana

Un hombre junto a una pantalla con gráficos bursátiles, un puerto marítimo con grúas y contenedores, y una mina a cielo abierto con camiones.
Un profesional revisa datos financieros junto a instalaciones de comercio portuario y una mina a cielo abierto en el marco de las proyecciones económicas del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El fortalecimiento de la seguridad de las transacciones digitales, la aparición de nuevas rutas del comercio internacional y la demanda de minerales alternativos abren nuevas oportunidades de desarrollo económico para el Perú en la próxima década, según indicó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), según informó Andina Noticias.

Estos temas fueron identificados durante el Taller de Riesgos y Oportunidades Globales y Nacionales para el Perú 2027-2037, organizado por el organismo, que convocó a especialistas de los ámbitos económico, ambiental, social, político y tecnológico para analizar los principales cambios que podrían incidir en el país en los próximos años.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa de trabajo mientras un hombre de pie sostiene un documento impreso
Especialistas participan en un taller de planificación prospectiva organizado por el Ceplan para analizar el desarrollo del Perú hacia el año 2037. (@ceplan)

Claves para la competitividad y diversificación

El intercambio entre los especialistas permitió identificar oportunidades con potencial para impulsar la competitividad, la innovación y la diversificación económica del país. Entre ellas se destacan el fortalecimiento de la seguridad en las transacciones digitales, la apertura de nuevas rutas comerciales a escala internacional y el incremento en la demanda de minerales alternativos, factores que podrían posicionar al Perú en mejores condiciones frente a los cambios globales de la próxima década.

Durante el encuentro, los participantes también examinaron cómo la combinación de determinadas oportunidades podría producir resultados favorables en distintos ámbitos del desarrollo nacional, según el detalle difundido por Andina. El análisis buscó establecer relaciones entre los distintos factores identificados, con el fin de anticipar escenarios que orienten la toma de decisiones del Estado en el mediano plazo.

PUBLICIDAD

Un ponente de traje habla con micrófono frente a dos pantallas proyectadas en una sala con asistentes sentados a las mesas
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico encabeza un taller prospectivo sobre las oportunidades y riesgos del Perú para la próxima década. (@ceplan)

Ciberseguridad y criminalidad

Entre los riesgos priorizados por los especialistas se encuentran la vulneración de la ciberseguridad, el aumento de la criminalidad, la vulneración de la privacidad y la expansión internacional de las organizaciones delictivas. Su identificación permitió examinar los posibles efectos de estos factores en distintos ámbitos y las relaciones que podrían establecerse entre ellos.

En la inauguración del taller, el presidente del Consejo Directivo del Ceplan, Saúl Barrera Ayala, destacó que la planificación estratégica y la prospectiva deben tener como eje el bienestar de la población y el desarrollo nacional. El funcionario señaló, además, la importancia de anticipar los cambios del entorno para contribuir a mejores decisiones y orientar las acciones del Estado, según informó el citado medio.

Un hombre en traje forcejea con dos personas encapuchadas junto a un vehículo negro en una calle de noche con transeúntes al fondo.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias de secuestro entre enero y julio y proyectó más de 5.300 casos al cierre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudio prospectivo hacia 2037

Los hallazgos del taller servirán como insumos para el estudio “Riesgos y oportunidades globales y nacionales para el Perú 2027-2037”, que elabora actualmente el Ceplan. El documento busca generar conocimiento sobre posibles cambios futuros que contribuya a la planificación estratégica y a la toma de decisiones anticipatorias por parte de las entidades del Estado.

De esta manera, el Ceplan continúa generando información sobre los factores que podrían incidir en el país, con el propósito de que las entidades públicas identifiquen posibles amenazas y oportunidades, evalúen sus efectos y orienten sus decisiones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional al 2050.

Temas Relacionados

CeplanOportunidades económicasCiberseguridadMineríaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crimen en Surquillo: sicarios en moto asesinan a hombre frente a su hija y se dan a la fuga

El ataque ocurrió en la quinta cuadra de la calle San Lorenzo, alrededor de las 17.00 horas, según el Serenazgo del distrito

Crimen en Surquillo: sicarios en moto asesinan a hombre frente a su hija y se dan a la fuga

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ acuden al estadio Inca Garcilaso de la Vega con el único propósito de asestar un golpe, que no solo permita mantener la buena racha en altura, también encarrilar su camino en el campeonato

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Efecto ‘Dynamite’: concierto de BTS en Lima genera hasta S/200 millones y nuevas oportunidades de negocio para mypes

La venta de entradas representaría unos 100 millones de soles, considerando un ticket promedio de 844 soles, según el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL

Efecto ‘Dynamite’: concierto de BTS en Lima genera hasta S/200 millones y nuevas oportunidades de negocio para mypes

André Carrillo será dirigido por una leyenda del fútbol: Clarence Seedorf asume el mando de Corinthians

El neerlandés, ganador de cuatro Champions League como futbolista, regresa a los banquillos tras más de siete años y tendrá el reto de sacar al equipo del volante peruano de su complicado momento deportivo

André Carrillo será dirigido por una leyenda del fútbol: Clarence Seedorf asume el mando de Corinthians

Papa León XIV será operado en el hospital Gemelli: El centro que atendió a Juan Pablo II y Francisco

La Santa Sede confirmó que el pontífice será intervenido en Roma por un nódulo pulmonar detectado en fase inicial y prevé una recuperación de alrededor de una semana

Papa León XIV será operado en el hospital Gemelli: El centro que atendió a Juan Pablo II y Francisco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

“Cualquier queja me avisa”: Keiko Fujimori habla con el cardenal Carlos Castillo sobre la visita del Papa León XIV al Perú

Mininter busca limitar uso de armas que civiles registran para caza, deporte y colección

La visita del Papa León XIV al Perú sigue en pie “sin absolutamente ningún cambio”, afirma ministro Juan Sheput

PPK se va del Perú para visitar a su esposa “bastante enferma”, pero promete volver “de todas maneras”

ENTRETENIMIENTO

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Taehyung sorprendió al bajar del escenario y regalar su chullo a ARMY en el último concierto de BTS en Lima

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Jorge Luna y Melissa Gonzáles revelaron el sexo de su tercer bebé en una emotiva celebración

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

André Carrillo será dirigido por una leyenda del fútbol: Clarence Seedorf asume el mando de Corinthians

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Caminos del Inca 2026: Eduardo Castro Yangali ganó la primera etapa entre Canta y Huancayo

Jairo Vélez no pierde la fe en ganar el Torneo Clausura con Alianza Lima: “Mientras haya partidos no está dicho nada”