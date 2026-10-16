Perú

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno abandonaron la sesión sobre delegación de facultades al Ejecutivo y advirtieron que solo volverán si la comisión que preside Carlos Mesía respeta el Reglamento y las competencias de ambas cámaras

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Guardar

Las bancadas de oposición en el Senado reclamaron que la Comisión de Constitución respete el texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El pedido se plasmó en un comunicado conjunto firmado por Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

El comunicado se difundió después de que los cuatro partidos se retiraran de la sesión donde se planeaba debatir y votar el predictamen sobre la delegación de facultades. Según las bancadas, la presidencia de la comisión, a cargo del fujimorista Carlos Mesía, remitió “un texto unilateral que incorpora nuevos temas, que no han sido aprobados por la Cámara de Diputados”.

PUBLICIDAD

Las cuatro bancadas enviaron un oficio en el que solicitaron que se discutiera el proyecto elaborado sobre la base de las materias remitidas originalmente por los diputados. El pedido invocaba el respeto al principio de legalidad y a los límites que, según los firmantes, establecen el Reglamento del Senado y la Constitución.

“La presidencia de la Comisión de Constitución se negó a debatir el texto remitido por la Cámara de Diputados, decidiendo someter a votación, sin debate, el predictamen elaborado por la propia presidencia”, se lee en el comunicado.

Frente a esas actuaciones, que calificaron de contrarias al procedimiento parlamentario, las cuatro bancadas decidieron abandonar la sesión y no participar en su continuación. El comunicado señala que los partidos quedan a la espera de una nueva citación convocada por la presidencia de la comisión que garantice un debate democrático, respetuoso del Reglamento y de las competencias de ambas cámaras.

PUBLICIDAD

“No nos oponemos al debate parlamentario, nos oponemos a que se desconozcan las reglas parlamentarias. ¡La bicameralidad debe garantizar mejores leyes, no más poder sin límites!“, reza el texto.

Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Debate suspendido “hasta nuevo aviso”

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado del Perú suspendió este jueves, sin fecha de reanudación, el debate del predictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La decisión se produjo tras un enfrentamiento entre las bancadas oficialistas y opositoras por el resultado de una votación interna, que derivó en el retiro de los legisladores de la oposición del recinto.

El conflicto se originó horas antes, durante una sesión previa, cuando los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno abandonaron la sala tras una disputa sobre una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui. Según la secretaría técnica de la comisión, esa moción había obtenido siete votos a favor contra seis en contra, pero el presidente de la comisión, el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, la declaró rechazada.

Mesía suspendió la sesión en dos ocasiones y luego ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran regresado a la sala, lo que motivó el reclamo de Iturregui, quien calificó la medida de desconocer un resultado que, según su versión, la oposición ya había ganado.

Con las bancadas opositoras fuera del recinto, Mesía reanudó la discusión del predictamen y cedió la palabra únicamente a los senadores presentes, todos de Fuerza Popular y Renovación Popular. Debido a la falta de quorum, Carlos Mesía suspendió “hasta nuevo aviso” la sesión.

Temas Relacionados

Facultades legislativasComisión de ConstituciónSenado de la Repúblicaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Si Perú sigue sin superar las cifras de visitantes extranjeros será otro año en que no recupere su turismo prepandemia, a diferencia de otros países de la región

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Conocer cómo funciona la tarjeta del Metropolitano permite evitar inconvenientes al ingresar a las estaciones, consultar las opciones de recarga y saber qué hacer si el plástico se pierde, se bloquea o deja de ser reconocido por el lector

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada emocionante en la lucha por el título: Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Alianza Atlético, Alianza Lima choca con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

El ídolo k-pop recordó los conciertos de BTS en Lima durante una transmisión por su cumpleaños y destacó el cariño que la agrupación recibió de las ARMY peruanas.

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Senado suspende “hasta nuevo aviso” el debate de facultades por conflicto entre oficialismo y oposición

Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

DEPORTES

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Mia Shalit, la guardiana del arco de Universitario: peruana evitó una goleada en el debut por Copa Libertadores Femenina 2026

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”