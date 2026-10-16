Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

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Las bancadas de oposición en el Senado reclamaron que la Comisión de Constitución respete el texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El pedido se plasmó en un comunicado conjunto firmado por Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

El comunicado se difundió después de que los cuatro partidos se retiraran de la sesión donde se planeaba debatir y votar el predictamen sobre la delegación de facultades. Según las bancadas, la presidencia de la comisión, a cargo del fujimorista Carlos Mesía, remitió “un texto unilateral que incorpora nuevos temas, que no han sido aprobados por la Cámara de Diputados”.

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Las cuatro bancadas enviaron un oficio en el que solicitaron que se discutiera el proyecto elaborado sobre la base de las materias remitidas originalmente por los diputados. El pedido invocaba el respeto al principio de legalidad y a los límites que, según los firmantes, establecen el Reglamento del Senado y la Constitución.

“La presidencia de la Comisión de Constitución se negó a debatir el texto remitido por la Cámara de Diputados, decidiendo someter a votación, sin debate, el predictamen elaborado por la propia presidencia”, se lee en el comunicado.

Frente a esas actuaciones, que calificaron de contrarias al procedimiento parlamentario, las cuatro bancadas decidieron abandonar la sesión y no participar en su continuación. El comunicado señala que los partidos quedan a la espera de una nueva citación convocada por la presidencia de la comisión que garantice un debate democrático, respetuoso del Reglamento y de las competencias de ambas cámaras.

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“No nos oponemos al debate parlamentario, nos oponemos a que se desconozcan las reglas parlamentarias. ¡La bicameralidad debe garantizar mejores leyes, no más poder sin límites!“, reza el texto.

Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Debate suspendido “hasta nuevo aviso”

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado del Perú suspendió este jueves, sin fecha de reanudación, el debate del predictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La decisión se produjo tras un enfrentamiento entre las bancadas oficialistas y opositoras por el resultado de una votación interna, que derivó en el retiro de los legisladores de la oposición del recinto.

El conflicto se originó horas antes, durante una sesión previa, cuando los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno abandonaron la sala tras una disputa sobre una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui. Según la secretaría técnica de la comisión, esa moción había obtenido siete votos a favor contra seis en contra, pero el presidente de la comisión, el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, la declaró rechazada.

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Mesía suspendió la sesión en dos ocasiones y luego ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran regresado a la sala, lo que motivó el reclamo de Iturregui, quien calificó la medida de desconocer un resultado que, según su versión, la oposición ya había ganado.

Con las bancadas opositoras fuera del recinto, Mesía reanudó la discusión del predictamen y cedió la palabra únicamente a los senadores presentes, todos de Fuerza Popular y Renovación Popular. Debido a la falta de quorum, Carlos Mesía suspendió “hasta nuevo aviso” la sesión.