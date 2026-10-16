Perú

Becas de posgrado para peruanos en Australia: conoce las oportunidades que brinda Pronabec

Pronabec y la Embajada de Australia en el Perú evaluaron nuevas opciones de cooperación para ampliar el acceso de profesionales peruanos a maestrías y doctorados. La entidad abrirá una convocatoria extraordinaria con 20 becas integrales desde el 30 de octubre

Pronabec y la Embajada de Australia abordan oportunidades educativas de posgrado para peruanos
Pronabec y la Embajada de Australia abordan oportunidades educativas de posgrado para peruanos
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Un total de 277 peruanos accedieron a becas de posgrado en Australia a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). De ese grupo, 34 continúan su formación académica en universidades de ese país, según la información difundida tras una reunión entre representantes de la entidad y la Embajada de Australia en el Perú.

El encuentro tuvo como objetivo identificar opciones de cooperación que amplíen el acceso de profesionales peruanos a programas de maestría y doctorado en el extranjero. La conversación también incluyó la oferta de universidades australianas y las áreas de especialización con mayor presencia entre los becarios.

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La directora ejecutiva del Pronabec, Diana Gonzales Delgado, recibió al embajador de Australia en el Perú, James Fulton Yeomans, en la sede de la institución. Ambas partes intercambiaron información sobre las alternativas académicas disponibles para estudiantes que buscan continuar su preparación fuera del país.

Pronabec y la Embajada de Australia abordan oportunidades educativas de posgrado para peruanos
Pronabec y la Embajada de Australia abordan oportunidades educativas de posgrado para peruanos

Australia concentra oportunidades en ingeniería y minería

Las universidades de Australia cuentan con programas de especialización en campos como ingeniería y minería, dos sectores vinculados con actividades productivas relevantes para el Perú. Durante la reunión, las autoridades revisaron las posibilidades de trabajo conjunto para facilitar el acceso de profesionales peruanos a estudios de posgrado.

Entre los 277 beneficiarios que viajaron a Australia con apoyo del programa, el 40% procede de regiones distintas de Lima. El dato refleja la participación de profesionales de diversas zonas del país en las convocatorias de formación internacional.

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Gonzales Delgado señaló que uno de los ejes de su gestión apunta a reforzar el Compromiso de Servicio al Perú, una obligación vinculada con los beneficiarios que culminan estudios financiados por el Estado. La meta es que los conocimientos obtenidos en el exterior se apliquen luego en proyectos, instituciones y actividades que aporten al desarrollo nacional.

Los representantes de la embajada indicaron que la mayoría de los peruanos que estudian en Australia retorna al país tras completar su formación. También remarcaron la necesidad de conectar las capacidades adquiridas en universidades extranjeras con las demandas del mercado laboral y las necesidades de desarrollo en el Perú.

Así puedes obtener una beca. (Foto: Andina)
Así puedes obtener una beca. (Foto: Andina)

Beca Generación del Bicentenario abrirá una convocatoria extraordinaria

La reunión incluyó información sobre la convocatoria extraordinaria 2026 de Beca Generación del Bicentenario, que ofrecerá 20 becas integrales para maestrías y doctorados en universidades extranjeras.

La postulación será virtual y gratuita. El proceso estará habilitado desde el 30 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por Pronabec. Los interesados deberán revisar las condiciones, requisitos y documentos solicitados antes de completar su inscripción.

Esta beca cubre la formación de profesionales peruanos admitidos en instituciones de educación superior del extranjero. Las convocatorias están orientadas a quienes buscan desarrollar estudios de alto nivel académico fuera del país y, posteriormente, aportar sus conocimientos en el ámbito nacional.

Hasta la fecha, Pronabec ha beneficiado a 2.371 peruanos con Beca Generación del Bicentenario. Lima, Arequipa, Cusco y La Libertad concentran la mayor cantidad de seleccionados, mientras que España, Australia, Argentina y Reino Unido figuran entre los destinos elegidos por los becarios para cursar estudios de posgrado.

Canales para consultar las convocatorias de Pronabec

Las personas interesadas en las becas de posgrado y en la próxima convocatoria de Beca Generación del Bicentenario pueden consultar la información oficial mediante el Facebook de Pronabec, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.

También está disponible la línea gratuita de Aló MAC, mediante el número 1800.

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