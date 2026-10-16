Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 16 de octubre de 2026

Durante la tarde del jueves 15 de octubre, el Censis informó dos sismos de magnitud moderada en las regiones de Lima y Junín

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de su red de estaciones. Los informes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas, la ubicación referencial del epicentro y la intensidad percibida por la población.

Los movimientos telúricos en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, además de la presencia de fallas geológicas locales. Ante cualquier evento, la población debe consultar las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de cada jurisdicción, además de poner en práctica los planes de emergencia y las rutas de evacuación establecidas.

Dos técnicos de espaldas observan pantallas con mapas de Perú y registros de ondas sísmicas, con la placa del logo del IGP en primer plano.
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú monitorean la actividad sísmica nacional desde una sala de control con mapas y registros sismográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:26 hsHoy

Dos sismos reportados frente a Huacho y cerca de Tarma

El primer evento registrado por el IGP ocurrió a las 14:37:59 del jueves 15 de octubre. El movimiento tuvo una magnitud de 3,6 y se localizó a 37 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0735, el sismo se produjo a una profundidad de 48 kilómetros. Sus coordenadas fueron -11,11 de latitud y -77,94 de longitud. La intensidad alcanzó el nivel II en Huacho, una percepción leve que puede advertirse sobre todo en reposo o en pisos altos de edificios.

El segundo reporte, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0736, correspondió a un temblor ocurrido a las 15:08:22. El evento tuvo una magnitud de 3,8, con epicentro a 25 kilómetros al noreste de Tarma, en la provincia y región de Junín.

Vista cenital de un mapa del Perú con dos manos señalando círculos rojos, un compás, una regla y gráficos de ondas sísmicas.
Especialistas analizan la ubicación de epicentros sísmicos sobre un mapa físico del Perú junto a registros sismográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:26 hsHoy

El temblor en Junín tuvo una profundidad de 15 kilómetros

El movimiento registrado cerca de Tarma ocurrió a 15 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el informe técnico difundido por el Censis. La ubicación se estableció en las coordenadas -11,26 de latitud y -75,53 de longitud.

La intensidad reportada fue de II-III en Tarma. Esa escala indica que el sismo pudo ser percibido por algunas personas dentro de viviendas, especialmente por quienes se encontraban quietos o en ambientes altos. En estas condiciones, los objetos suspendidos pueden registrar oscilaciones leves.

La magnitud y la intensidad son dos conceptos distintos dentro de un informe sísmico. La magnitud mide la energía liberada en el foco del movimiento, mientras que la intensidad refleja cómo se percibe el temblor en un lugar determinado. Por esa razón, un mismo evento puede sentirse de manera diferente según la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo.

Mapa de Perú con una estrella verde que marca el epicentro de un sismo y una franja verde superior con los datos de magnitud y ubicación
Un mapa del reporte sísmico indica la ubicación del temblor de magnitud 4,0 registrado a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en la región de Junín, Perú. (IGP)
05:57 hsHoy

Qué datos se deben revisar en cada reporte del IGP

Los comunicados del Centro Sismológico Nacional permiten ubicar con precisión cada evento y evaluar sus características principales. La información que figura en los reportes incluye elementos que ayudan a interpretar el alcance de un movimiento telúrico.

  • Fecha y hora local: permite identificar cuándo ocurrió el sismo y diferenciarlo de posibles réplicas o de otros eventos registrados durante el día.
  • Magnitud: expresa la energía liberada por el sismo. No debe confundirse con la intensidad, que se refiere a la percepción del movimiento en una ciudad o localidad.
  • Profundidad focal: indica a qué distancia bajo la superficie se originó el evento. Un sismo superficial puede sentirse con más fuerza en áreas cercanas al epicentro, aunque su magnitud sea moderada.
  • Referencia geográfica: señala la ubicación aproximada respecto de una ciudad, distrito o provincia. El punto exacto puede estar en el mar, en una zona despoblada o lejos de los centros urbanos.
  • Intensidad: describe los efectos percibidos por la población. Los niveles II y III corresponden, en general, a movimientos leves.
Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:20 hsHoy

Qué hacer si se percibe un sismo en casa, el trabajo o la vía pública

Las autoridades recomiendan conservar la calma y actuar de acuerdo con el plan familiar o institucional de emergencia. La reacción durante los primeros segundos puede reducir el riesgo de golpes, caídas o exposición a objetos que puedan desprenderse.

Un hombre, una mujer y un niño arrodillados en el suelo de una sala que se toman la cabeza con las manos.
Una familia aplica las medidas de protección para la cabeza y el cuello en una zona segura del hogar durante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ubicarse en una zona segura previamente identificada, lejos de ventanas, vidrios, estanterías, cables y elementos que puedan caer.
  • No usar ascensores durante un sismo. Si la evacuación resulta necesaria, se deben emplear escaleras y seguir las indicaciones de brigadistas o responsables de seguridad.
  • Mantener libre la ruta de salida y dirigirse al punto de reunión establecido una vez que termine el movimiento. La evacuación debe realizarse sin correr y sin empujar.
  • Si se conduce un vehículo, disminuir la velocidad, estacionar en un lugar seguro y evitar puentes, postes, taludes, túneles y cables eléctricos.
  • Revisar el estado de la vivienda luego del evento. Si hay daños visibles, fugas de gas o riesgos eléctricos, corresponde alejarse del área y solicitar apoyo de los servicios competentes.
Señal verde y blanca en una columna de concreto con la frase ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS, flechas y siluetas humanas.
Una señal de zona segura ante sismos instalada en una columna de concreto señala un área de protección dentro de una estructura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:01 hsHoy

La prevención incluye una mochila de emergencia y un plan familiar

La preparación previa resulta necesaria en un país con actividad sísmica frecuente. Las familias pueden acordar un punto de encuentro, asignar responsabilidades y definir cómo se comunicarán si un temblor interrumpe los servicios de telefonía o electricidad.

Mochila roja abierta sobre madera con botellas de agua, linterna, radio, botiquín, latas de comida, pilas y dinero en bolsa plástica.
Una mochila de emergencia abierta reúne insumos básicos de supervivencia para responder ante situaciones de desastre o contingencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, baterías, botiquín, documentos protegidos, mascarillas, ropa abrigada y artículos específicos para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. También es recomendable tener una caja de reserva para los días posteriores a una emergencia.

Mochila roja abierta con botellas de agua, radio, linterna, botiquín, alimentos en lata, mascarillas, gel desinfectante y documentos en bolsa.
Una mochila de emergencia reúne suministros fundamentales como agua, alimentos, botiquín de primeros auxilios y documentos protegidos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP continuará con la vigilancia de la actividad sísmica en el país a través de su red de monitoreo. Ante un nuevo movimiento, la población debe verificar la información en los canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas sobre magnitud, daños o posibles alertas.

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