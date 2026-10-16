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Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

La ‘blanquirroja’ debutará con Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate hasta qué etapa jugará el combinado nacional y quiénes fueron convocadas

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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La participación de Perú Sub 19 será una de las novedades de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El seleccionado nacional ingresará al campeonato tras obtener la medalla de plata y asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. El objetivo es acumular rodaje previo a las competencias internacionales de la categoría.

El entrenador Marcello Bencardino presentó una nómina que integran jugadoras de la Sub 17 y Sub 19, esto se debe a que forma parte de la preparación al próximo Sudamericano y Mundial, respectivamente.

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¿Cómo será la participación de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

La selección peruana Sub 19 será el equipo número 12 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Su participación tiene el objetivo de obtener el rendimiento necesario para las próximas competencias internacionales. Muchos preguntan si sumará puntaje, hasta qué etapa jugará y si obtendrá alguna clasificación.

Lo cierto es que el combinado nacional participará solo en la Fase 1 del torneo nacional. Sumará puntaje y tendrá un lugar en la tabla de posiciones, pero no se tomará en cuenta porque no tendrá injerencia en la definición de los pases a la segunda etapa.

Las voleibolistas que fueron convocadas tendrán la chance de también jugar en sus respectivos equipos y en la ‘blanquirroja’. Es decir, Fernanda Pinto podrá defender a la San Martín si es pedida por el DT Martín Ambrosini, y luego por la ‘bicolor’ si no es considerada por el argentino. La prioridad lo tiene el cuadro nacional.

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Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de los objetivos del combinado nacional en el torneo nacional. (La Cátedra Deportes)

Convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Marcello Bencardino presentó la nómina de Perú para su participación en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La convocatoria reúne a jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19. Una de las novedades es el regreso de La voleibolista no integró el plantel que disputó el Campeonato Sudamericano en Maracaibo, ausencia que generó polémica.

Puntas

  • Gianella Anchante
  • Francesca Bernuy
  • Nahir Cueva
  • Cristina Ventocilla
  • Dara Herrada
  • Brianna Odría
  • Milagros Solis
  • Valentina Valera

Armadoras

  • Raphaela Carrillo
  • Susana García
  • Marcela Manrique
  • Mireya Maldonado

Centrales

  • Marita Delgado
  • Zoe Koechlin
  • Avril Moran
  • Kiara Lazo
  • Danna Silva

Líberos

  • Sofia Matheus
  • Vannia Adrianzen
  • Kaori Mendoza
  • Sofia Olavarria

Opuestas

  • Gabriela Reyes
  • Tamara Galdós
  • Fernanda Pinto
  • Cielo Quispe

Comando técnico

  • Jefe de equipo: Antonio Rizola
  • Director técnico: Marcello Bencardino
  • Asistente técnico: Manuel Gonzales
Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fixture de Perú Sub 19 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

- Fecha 1: Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka

- Fecha 2: Perú Sub 19 vs Olva Latino

- Fecha 3: Perú Sub 19 vs Rebaza Acosta

- Fecha 4: Regatas Lima vs Perú Sub 19

- Fecha 5: Circolo Sportivo Italiano vs Perú Sub 19

- Fecha 6: Deportivo Géminis vs Perú Sub 19

- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub 19

- Fecha 8: Atlético Atenea vs Perú Sub 19

- Fecha 9: San Martín vs Perú Sub 19

- Fecha 10: Perú Sub 19 vs Universitario de Deportes

- Fecha 11: Perú Sub 19 vs Deportivo Soan

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19.
Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

Perú Sub 19 vs Wanka: programación del debut de la ‘bicolor’

Perú Sub 19 comenzará su camino en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 frente a Deportivo Wanka, en un partido que marcará el estreno del seleccionado juvenil dentro del campeonato nacional.

El compromiso corresponde a la primera fecha y se jugará el domingo 18 de octubre. La programación establece el inicio a las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Latina TV tendrá a su cargo la emisión de los encuentros por señal abierta. Los aficionados podrán seguirlos a través del canal 2 y del canal 702 en alta definición.

La televisora también habilitará su cobertura desde su página web y su aplicación, opciones destinadas a quienes prefieran ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

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