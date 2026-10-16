Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

La participación de Perú Sub 19 será una de las novedades de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El seleccionado nacional ingresará al campeonato tras obtener la medalla de plata y asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. El objetivo es acumular rodaje previo a las competencias internacionales de la categoría.
El entrenador Marcello Bencardino presentó una nómina que integran jugadoras de la Sub 17 y Sub 19, esto se debe a que forma parte de la preparación al próximo Sudamericano y Mundial, respectivamente.
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¿Cómo será la participación de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?
La selección peruana Sub 19 será el equipo número 12 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Su participación tiene el objetivo de obtener el rendimiento necesario para las próximas competencias internacionales. Muchos preguntan si sumará puntaje, hasta qué etapa jugará y si obtendrá alguna clasificación.
Lo cierto es que el combinado nacional participará solo en la Fase 1 del torneo nacional. Sumará puntaje y tendrá un lugar en la tabla de posiciones, pero no se tomará en cuenta porque no tendrá injerencia en la definición de los pases a la segunda etapa.
Las voleibolistas que fueron convocadas tendrán la chance de también jugar en sus respectivos equipos y en la ‘blanquirroja’. Es decir, Fernanda Pinto podrá defender a la San Martín si es pedida por el DT Martín Ambrosini, y luego por la ‘bicolor’ si no es considerada por el argentino. La prioridad lo tiene el cuadro nacional.
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Convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Marcello Bencardino presentó la nómina de Perú para su participación en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La convocatoria reúne a jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19. Una de las novedades es el regreso de La voleibolista no integró el plantel que disputó el Campeonato Sudamericano en Maracaibo, ausencia que generó polémica.
Puntas
- Gianella Anchante
- Francesca Bernuy
- Nahir Cueva
- Cristina Ventocilla
- Dara Herrada
- Brianna Odría
- Milagros Solis
- Valentina Valera
Armadoras
- Raphaela Carrillo
- Susana García
- Marcela Manrique
- Mireya Maldonado
Centrales
- Marita Delgado
- Zoe Koechlin
- Avril Moran
- Kiara Lazo
- Danna Silva
Líberos
- Sofia Matheus
- Vannia Adrianzen
- Kaori Mendoza
- Sofia Olavarria
Opuestas
- Gabriela Reyes
- Tamara Galdós
- Fernanda Pinto
- Cielo Quispe
Comando técnico
- Jefe de equipo: Antonio Rizola
- Director técnico: Marcello Bencardino
- Asistente técnico: Manuel Gonzales
Fixture de Perú Sub 19 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
- Fecha 1: Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka
- Fecha 2: Perú Sub 19 vs Olva Latino
- Fecha 3: Perú Sub 19 vs Rebaza Acosta
- Fecha 4: Regatas Lima vs Perú Sub 19
- Fecha 5: Circolo Sportivo Italiano vs Perú Sub 19
- Fecha 6: Deportivo Géminis vs Perú Sub 19
- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub 19
- Fecha 8: Atlético Atenea vs Perú Sub 19
- Fecha 9: San Martín vs Perú Sub 19
- Fecha 10: Perú Sub 19 vs Universitario de Deportes
- Fecha 11: Perú Sub 19 vs Deportivo Soan
Perú Sub 19 vs Wanka: programación del debut de la ‘bicolor’
Perú Sub 19 comenzará su camino en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 frente a Deportivo Wanka, en un partido que marcará el estreno del seleccionado juvenil dentro del campeonato nacional.
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El compromiso corresponde a la primera fecha y se jugará el domingo 18 de octubre. La programación establece el inicio a las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Latina TV tendrá a su cargo la emisión de los encuentros por señal abierta. Los aficionados podrán seguirlos a través del canal 2 y del canal 702 en alta definición.
La televisora también habilitará su cobertura desde su página web y su aplicación, opciones destinadas a quienes prefieran ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras.
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