Perú

Senado suspende “hasta nuevo aviso” el debate de facultades por conflicto entre oficialismo y oposición

La disputa se originó cuando la oposición acusó a Carlos Mesía de desconocer el resultado de una votación que, según la secretaría técnica, había ganado por 7 votos contra 6 en la Comisión de Constitución de la cámara alta

Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió este jueves, sin fecha de reanudación, el debate del predictamen de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

La sesión, presidida por el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), se desarrolló con las bancadas de oposición ausentes del recinto. Esa ausencia se originó horas antes, durante una sesión previa en la que los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno se retiraron tras una disputa sobre el resultado de una votación. Según la secretaría técnica, una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui había obtenido 7 votos a favor contra 6, pero Mesía la declaró rechazada y, tras suspender la sesión en dos ocasiones, ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran retornado a la sala. Iturregui calificó esa decisión de desconocer un resultado que, según ella, la oposición ya había ganado.

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Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

El oficialismo continúa el debate sin quórum

Con las bancadas de oposición fuera de la sala, Mesía retomó el debate del predictamen y cedió la palabra a los senadores presentes, todos de Fuerza Popular y Renovación Popular. La senadora Patricia Juárez sostuvo que su bancada había mantenido “absolutos modales democráticos” y acusó a los partidos ausentes de buscar “sabotear el funcionamiento de la Comisión de Constitución”. Según su versión, hubo un acuerdo previo para abrir un espacio de diálogo sobre las atribuciones del Senado frente a lo aprobado por la Cámara de Diputados, pero ese acuerdo se rompió cuando la oposición exigió pasar directamente a una votación.

La senadora María Aguayo y la senadora Lourdes Alcorta responsabilizaron a los legisladores ausentes por eventuales consecuencias derivadas de la falta de aprobación de las facultades, en particular ante la proximidad del fenómeno El Niño y el aumento de hechos de inseguridad en el país. Alcorta cuestionó además que los parlamentarios opositores no se presentaran de forma personal y delegaran en sus asesores la entrega de documentos, a quienes calificó de actuar “en manada”. La senadora Martha Moyano y los senadores Héctor Ventura y Víctor Flores completaron las intervenciones del bloque oficialista, con críticas dirigidas a sectores de izquierda a los que atribuyeron una posición de bloqueo sistemático frente al predictamen.

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Documento oficial con el membrete del Congreso del Perú que contiene un texto mecanografiado con párrafos subrayados y encabezados numerados
Un predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú plantea modificaciones legales sobre el uso de la fuerza armada y la legítima defensa en materia de seguridad ciudadana.

El incidente

En medio del debate, un grupo de asesores de distintas bancadas de oposición ingresó a la sala para dejar un documento con una posición conjunta, sin que ningún senador los acompañara. Mesía confirmó que la comisión no recibió el escrito. La senadora Moyano calificó el episodio como “una situación inaceptable” y cuestionó que los partidos ausentes pretendieran fijar posición a través de sus asesores en lugar de presentarse personalmente a votar. Tras ese incidente, Mesía suspendió la sesión.

Mesía recordó que la comisión se encuentra en sesión permanente desde hace dos semanas, con la delegación de facultades como único punto de agenda, y que el plazo reglamentario para emitir dictamen vence en los próximos días. De aprobarse el predictamen, el texto pasaría a debate del Pleno del Senado el lunes 19 de octubre, aunque el presidente de la comisión no fijó una nueva fecha para retomar la sesión suspendida.

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