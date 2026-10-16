Perú

¿Viajar sin visa a Estados Unidos? En qué van las conversaciones con Perú para la extensión de la Visa Waver

El embajador Álvaro Vargas Llosa afirmó que buscará impulsar un diálogo con Washington para incluir a Perú en el programa que permite viajar por turismo o negocios hasta 90 días sin tramitar una visa. También planteó ampliar la cooperación en seguridad, comercio e inversiones

Personas con maletas y mochilas aguardan en fila dentro de un aeropuerto con pantallas informativas de fondo.
Un grupo de viajeros con equipaje realiza una fila frente a los paneles con la información de los vuelos en la terminal de un aeropuerto. - Foto IA y REUTERS (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El nuevo embajador de Perú en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, afirmó que buscará abrir conversaciones para que los ciudadanos peruanos accedan al Visa Waiver Program, el mecanismo que permite viajar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin solicitar una visa tradicional.

En una entrevista con RPP Noticias, Vargas Llosa señaló que las gestiones se encuentran en una fase inicial y anticipó que el objetivo demandará tiempo. “Yo entiendo que es muy incipiente ese proceso”, dijo al ser consultado sobre contactos entre ambos gobiernos. Añadió que espera impulsar “un diálogo, una conversación con el Gobierno de los Estados Unidos” para avanzar hacia esa meta.

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El embajador evitó plantear plazos para una eventual incorporación peruana. “Va a ser un proceso lento, es un proceso gradual. En estas cosas hay que ser muy paciente, muy cuidadoso”, sostuvo. Aun así, consideró que el país debe trabajar para acceder al beneficio porque “sería fantástico”.

Retrato de un hombre maduro en primer plano y un edificio de estilo clásico con la bandera del Perú en el fondo
Álvaro Vargas Llosa asume el cargo de nuevo embajador del Perú en Estados Unidos tras su nombramiento oficial. (Infobae Perú/Difusión)

Qué es el Visa Waiver Program y qué países pueden utilizarlo

El Visa Waiver Program permite a ciudadanos de varios países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin tramitar una visa. Los viajeros deben contar con un pasaporte electrónico y una autorización previa del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes, conocido como ESTA.

El programa incluye a países como Chile, España, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Suiza y Qatar. Perú no integra esa lista, por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para realizar viajes de corta estadía a Estados Unidos.

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La decisión de incorporar a un país depende de una evaluación estadounidense sobre seguridad, intercambio de información, control migratorio, emisión de pasaportes y tasas de rechazo de visas, entre otros criterios.

Permiso Visa Waiver

La seguridad y el crimen organizado, entre las prioridades de la embajada

Álvaro Vargas Llosa también adelantó que la cooperación en seguridad será uno de los ejes de su gestión diplomática. Consideró que Perú debe aprovechar la disposición de Estados Unidos a colaborar contra las redes criminales transnacionales que operan en la región.

“El país más poderoso de la Tierra te quiere ayudar a combatir a estas mafias transnacionales que están causando tanta zozobra, evidentemente hay que decirle que sí”, afirmó. Para el embajador, esa cooperación puede traducirse en tecnología, información y apoyo para enfrentar organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En ese punto, rechazó que la asistencia estadounidense implique una amenaza a la soberanía peruana. Según sostuvo, el riesgo para el país proviene de las mafias y no de los acuerdos de cooperación que puedan suscribirse con Washington.

Comercio e inversiones, la otra meta de la relación bilateral

El representante peruano planteó además la necesidad de ampliar los vínculos comerciales y la presencia de capital estadounidense en Perú. Estimó que el comercio bilateral alcanza alrededor de USD 20.000 millones y señaló que el objetivo debería ser triplicar esa cifra.

Álvaro Vargas Llosa vinculó el interés de Estados Unidos con la necesidad de asegurar cadenas de suministro para la transición energética y tecnológica. Mencionó que América Latina cuenta con minerales críticos, como cobre y litio, que resultan necesarios para esos procesos.

También se refirió a la relocalización de cadenas productivas de empresas estadounidenses, que durante décadas trasladaron parte de su producción a Asia. “América Latina se convierte, en ese caso, en el escenario ideal”, afirmó, e incluyó a Perú entre los países que podrían captar inversiones.

La situación migratoria de los peruanos en Estados Unidos

El embajador reconoció que la situación migratoria de los peruanos en Estados Unidos será otro asunto sensible de su agenda. Señaló que el tema deberá tratarse “por la vía diplomática, con discreción”, aunque remarcó que la defensa de los intereses de la comunidad peruana será una misión prioritaria.

Álvaro Vargas Llosa recordó que cerca de un millón de peruanos viven en Estados Unidos y aseguró que dedicará atención, esfuerzo y empatía a esa población.

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