Corredor Azul, rutas 301, 303 y 306 en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa

Los buses del Corredor Azul transitan por el carril exclusivo de la Avenida Arequipa como parte de las medidas de optimización del transporte público en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Corredor Azul conecta a los distritos del Rímac, el Centro de Lima, Lince, Miraflores, Barranco y Surco a través de tres servicios principales que circulan por el eje vial de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Arequipa. El sistema, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), opera de lunes a domingo entre las 5:00 y las 24:00, con frecuencias que varían de acuerdo a las horas de mayor demanda.

Los servicios 301, 302, 303 y 306 conforman la oferta vigente del sistema, cada uno con un recorrido, un horario y una cantidad de paraderos propios.

PUBLICIDAD

La tarifa general para los cuatro servicios es de S/ 1,50, con un pasaje universitario y escolar de S/ 0,75. El pago se realiza con las tarjetas Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano, compatibles entre los distintos corredores complementarios de Lima.

Existen vehículos autorizados que pueden ingresar al tramo piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. (Foto: ATU)

Cada servicio mantiene su propio esquema de horarios y frecuencias, adaptado a la demanda de pasajeros en cada tramo del eje Tacna-Garcilaso-Arequipa.

Recorrido del Corredor Azul cruzando el Rímac, Centro de Lima, Lince y Miraflores

El trazado común a los cuatro servicios del Corredor Azul nace en distintos puntos del distrito del Rímac, cruza hacia el Centro de Lima y avanza por la avenida Tacna hasta empalmar con la avenida Garcilaso de la Vega. Desde ahí, el recorrido continúa por la avenida Arequipa, que atraviesa Lince y San Isidro antes de llegar al óvalo de Miraflores o, en el caso del servicio 301, extenderse hasta Barranco.

PUBLICIDAD

Este eje concentra buena parte de los desplazamientos del sistema, dado que conecta zonas administrativas, comerciales y residenciales de alta densidad. La avenida Arequipa, en particular, funciona como columna vertebral del corredor en su tramo sur, con paraderos que atienden tanto el tránsito local como los viajes de media distancia hacia los distritos del centro y sur de Lima.

El Corredor Azul ampliará su horario hasta las 00:00 horas este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, para facilitar el retorno de los asistentes tras los espectáculos. Foto: ATU

Servicio 301, conexión completa desde el Rímac hasta Barranco

El servicio 301 es la ruta de mayor cobertura del Corredor Azul. Su recorrido de ida parte del paradero Amancaes, en el Rímac, y culmina en la plaza Butters, en Barranco, luego de atravesar el óvalo de Miraflores, el malecón 28 de Julio y la avenida José Larco. El trayecto incluye 40 paraderos en el sentido Rímac-Barranco y 38 en el sentido inverso, lo que lo convierte en la línea de mayor extensión del sistema.

PUBLICIDAD

El servicio opera de lunes a viernes, de 5:00 a 00:00, y los domingos de 5:00 a 23:00, según el mapa oficial difundido por la ATU. La tarifa general es de S/ 1,50, con un pasaje universitario y escolar de S/ 0,75. Entre los paraderos intermedios del recorrido de ida figuran España, Saco Oliveros, Angamos y 28 de Julio, mientras que el retorno incluye puntos como Ricardo Palma, Aramburú y Emancipación antes de regresar al Rímac.

Corredor Azul, rutas 301, 303 y 305 en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa

Servicio 302, ruta directa entre el Rímac y Miraflores

El servicio 302 conecta el Rímac con Miraflores a través de un recorrido de 31 paraderos en el sentido de ida, que finaliza en el cruce con la calle Dos de Mayo. El trazado de ida comparte buena parte de su trayecto inicial con el servicio 301, con paradas en Amancaes, G. Republicana, Bolivia, España y Choquehuanca, hasta llegar a Piura y Dos de Mayo, ya en el límite con Miraflores.

PUBLICIDAD

Este servicio opera de lunes a sábado, de 5:00 a 23:00, sin atención los domingos según el mapa oficial. La tarifa general también es de S/ 1,50 y la universitaria de S/ 0,75. El recorrido de retorno suma 29 paraderos, entre ellos Juan de Arona, Olavide, Saco Oliveros y G. Republicana, antes de cerrar el circuito en Amancaes.

Corredor Azul, rutas 301, 303 y 305 en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa

Servicio 303, enlace entre San Juan de Lurigancho y Miraflores por los túneles Santa Rosa y San Martín

El servicio 303 une San Juan de Lurigancho con Miraflores a través de los túneles Santa Rosa y San Martín, que permiten cruzar el río Rímac y conectar con el Centro de Lima sin pasar por la superficie. El recorrido de ida suma 16 paraderos, entre los que figuran Pizarro, Villarán, España, Tarma y Angamos, hasta culminar en Dos de Mayo.

PUBLICIDAD

El horario de atención de esta ruta es de lunes a sábado, de 6:00 a 21:00, con una tarifa general de S/ 1,50 y un pasaje universitario de S/ 0,75. El recorrido de retorno, de Miraflores hacia el túnel, incluye paraderos como Aramburú, Olavide, Saco Oliveros y Bolivia antes de reingresar a la zona de los túneles.

Corredor Azul, rutas 301, 303 y 305 en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa

Servicio 306, conexión entre el Rímac y San Isidro

El servicio 306 enlaza el Rímac con San Isidro, con un recorrido de ida que parte del paradero Amancaes y continúa por Pasaje 27, Cerezos, Claveles y 24 de Junio, antes de empalmar con el eje Tacna-Garcilaso-Arequipa. El trazado suma paraderos como Huancavelica, España, Natalio Sánchez y Soledad en su tramo final hacia San Isidro.

PUBLICIDAD

Este servicio opera de lunes a domingo, de 5:00 a 23:00, el horario más amplio entre los cuatro servicios del corredor en lo que respecta a días de atención. La tarifa general es de S/ 1,50 y la universitaria de S/ 0,75. El recorrido de retorno, desde San Isidro hacia el Rímac, atraviesa paraderos como Tomás Guido, Saco Oliveros, Las Calezas y 24 de Junio, hasta cerrar el circuito en la zona de origen.

Corredor Azul, rutas 301, 303 y 305 en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa

Tarifas y horarios actualizados del Corredor Azul

Los cuatro servicios del Corredor Azul comparten una estructura tarifaria uniforme: S/ 1,50 para la tarifa general y S/ 0,75 para el pasaje universitario y escolar, de acuerdo con los mapas oficiales de la ATU. El pago se realiza exclusivamente con las tarjetas Lima Pass o del Metropolitano, compatibles entre ambos sistemas de transporte masivo.

PUBLICIDAD

Los horarios varían según el servicio: el 301 opera de lunes a viernes hasta la medianoche y los domingos hasta las 23:00; el 302, de lunes a sábado hasta las 23:00; el 303, de lunes a sábado hasta las 21:00; y el 306, de lunes a domingo hasta las 23:00, con la cobertura semanal más amplia de las cuatro rutas. Para acceder al pasaje universitario, los estudiantes deben tramitar o renovar su tarjeta preferencial con la presentación del documento nacional de identidad y el carné universitario o de educación superior vigente.