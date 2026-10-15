Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

Un empresario peruano reclama una deuda de 58,000 soles por la compra de panetones, alegando que el futbolista Christian Cueva y su círculo cercano no han cumplido con el pago. El caso ha llegado a instancias legales, generando polémica en plena temporada navideña | Magaly TV: La Firme

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Christian Cueva vuelve a incursionar en el negocio de los panetones, esta vez junto a su pareja, Pamela Franco, con el lanzamiento de la marca Mi Cholito. Sin embargo, el nuevo emprendimiento del futbolista coincide con un reclamo que se arrastra desde 2023: un empresario panificador asegura que el jugador le adeuda más de S/ 58.000 por la producción de los panetones CC10 y advierte que continuará con las acciones judiciales para recuperar su dinero.

El caso fue expuesto en un reportaje del programa Magaly TV La Firme, donde Julio Rodríguez, propietario de la empresa La Providencia, contó que fabricó los productos por encargo del entorno del deportista, pero que el pago correspondiente continúa pendiente.

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Según el empresario, el conflicto llegó a los tribunales después de que sus intentos de conciliación no prosperaran. Rodríguez afirmó que la demanda ya fue admitida por el juez y que ahora busca avanzar con los mecanismos legales que correspondan para cobrar la deuda, incluido el eventual embargo de bienes.

La pareja promocionó pedidos al por mayor y corporativos a través de sus redes sociales.

Christian Cueva y la deuda de S/ 58 mil por los panetones CC10

El negocio de los panetones no es nuevo para Christian Cueva. Según recordó el reportaje de Magaly TV La Firme, el futbolista comenzó a promocionar estos productos en 2021 bajo la marca CC10, vinculada a su apodo de ‘Aladino’ y al número 10 que utilizó durante su carrera deportiva.

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La propuesta comercial buscaba aprovechar su popularidad y su vínculo con la selección peruana. Los empaques llevaban su imagen, su firma y referencias al número que lo identificaba en el campo de juego.

Incluso, algunos de sus compañeros de la selección participaron en videos promocionales para invitar al público a comprar los panetones. En el material recordado por el programa aparecen Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún recomendando el producto.

“Hola, mi gente, ¿qué tal? Los saluda Carlos Zambrano y quiero invitarlos a todos a probar este rico panetón de mi hermano Cristian Cueva, más conocido como el Cholito. De verdad se los recomiendo mucho, está buenísimo”, expresó el defensor en uno de los videos difundidos.

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Christian Cueva lanza marca de panetón y sus seguidores reaccionan con humor. (Captura: @cueva10oficial)

Sin embargo, el negocio habría enfrentado dificultades comerciales durante la campaña de 2023. De acuerdo con el relato presentado en el programa, las ventas no habrían alcanzado las expectativas y el empresario que fabricó los productos terminó reclamando el dinero por su trabajo.

En abril de 2024, Rodríguez ya había denunciado públicamente que el futbolista mantenía una deuda pendiente. En el reportaje reciente, el dueño de La Providencia reiteró que el monto supera los S/ 58.000 y que, pese al tiempo transcurrido desde la producción, no habría recibido el pago que reclama.

“Nos adeuda a la fecha cincuenta y ocho mil soles y no nos paga. Por favor, familia Cueva, páguenos”, manifestó el empresario en la declaración difundida por el programa.

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El reclamo se refiere a la producción realizada en 2023, pero la exigencia de pago continúa vigente. Rodríguez sostiene que ha tenido que recurrir a la vía judicial para intentar recuperar el dinero que considera pendiente.

Empresario asegura que la demanda contra Christian Cueva ya fue admitida

Julio Rodríguez explicó que antes de iniciar el proceso judicial intentó resolver el problema mediante una conciliación. Según su versión, convocó a las personas involucradas para buscar un acuerdo, pero estas no se presentaron.

Ante la falta de una solución, decidió llevar el caso a los tribunales. El empresario aseguró que la demanda ya fue admitida por el juez y que ahora pretende continuar con las acciones legales correspondientes para recuperar el dinero.

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“Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, y es por ello que ya procedimos con la demanda judicial, en la cual el juez ya nos ha admitido la demanda”, declaró durante el reportaje de Magaly TV La Firme.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

El propietario de La Providencia también advirtió que buscará avanzar con el embargo de bienes si no se concreta el pago. Su objetivo, según explicó, es recuperar los más de S/ 58.000 que reclama por la fabricación de los panetones CC10.

La advertencia marca una nueva etapa en el conflicto, que comenzó con una relación comercial para la elaboración de productos navideños y que, de acuerdo con el testimonio del empresario, terminó en una disputa por el incumplimiento del pago.

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No obstante, es importante precisar que la admisión de una demanda no equivale a una sentencia definitiva que declare probada la deuda. Tampoco significa que un embargo ya se haya ejecutado. La adopción de medidas de ejecución dependerá del estado del proceso y de las decisiones de la autoridad judicial competente.

¿Qué relación tenía Jorge Cueva con el negocio de los panetones?

Durante el reportaje, Rodríguez también explicó cómo se manejó la facturación por los pedidos de panetones. Según su versión, al inicio de la relación comercial, en 2021, los comprobantes se emitían a nombre de una empresa constructora vinculada al futbolista.

Sin embargo, el empresario afirmó que en 2023 le solicitaron emitir la factura a nombre de Jorge Cueva, hermano de Christian Cueva. Rodríguez sostuvo que este cambio se produjo cuando ya existía mayor confianza entre las partes.

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El programa también difundió un audio atribuido a Jorge Cueva, en el que una persona explica las dificultades que habría tenido para reunir el dinero necesario para pagar al proveedor.

“Me he movido por la tierra, me he ido para allá, me he ido para acá tratando de juntar el producto y obtener la liquidez para poderte pagar”, se escucha en el fragmento presentado.

En la grabación, la persona también menciona que estaba esperando recibir pagos pendientes para completar el dinero y realizar el depósito correspondiente.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

Christian Cueva lanza los panetones Mi Cholito junto a Pamela Franco

Mientras el empresario continúa reclamando el pago por los productos elaborados en 2023, Christian Cueva vuelve a apostar por el mercado navideño con Mi Cholito, una nueva marca de panetones que impulsa junto a Pamela Franco.

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El reportaje indicó que la empresa encargada de fabricar los nuevos panetones sería la Compañía Nacional de Chocolates del Perú. Este dato llamó la atención de Rodríguez, quien cuestionó que el futbolista haya iniciado una nueva relación comercial con otra compañía mientras su reclamo anterior sigue pendiente.

“Me parece bastante desleal. De que se haya iniciado algo con ellos, quedaron mal y ahora están abriendo otro camino con otra panificadora”, manifestó el empresario.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

Rodríguez también expresó su preocupación por la posibilidad de que otro proveedor atraviese una situación similar. Por ello, recomendó a la compañía que estaría a cargo de la elaboración de Mi Cholito que establezca acuerdos claros y formalizados para proteger sus intereses.

“Que tenga bastante cuidado en el tema de cuáles son los acuerdos y todo lo hagan legalmente para evitar estos problemas”, aconsejó.