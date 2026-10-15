Efemérides hoy 15 de octubre: Conoce el importante rol que tuvo la batalla de Nazca para la consolidación de la independencia del Perú

Banderas peruanas y pertrechos militares de época en un terreno árido evocan la Batalla de Nazca de 1820 en el contexto de la independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario peruano del 15 de octubre reúne episodios militares, culturales, urbanos y sanitarios. La fecha recuerda la victoria patriota en la Batalla de Nazca de 1820, un combate que permitió consolidar la presencia de la Expedición Libertadora del Perú en la costa sur durante la campaña por la independencia.

La conmemoración también incluye el aniversario de Tingo María, fundada en 1938, y el nacimiento de Aurelio Collantes Rojas, investigador y difusor de la música criolla conocido como “La Voz de la Tradición”. A esos hechos se suman acontecimientos vinculados con la actividad religiosa, la industria y la administración de Lima.

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Fuera del ámbito nacional, cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una jornada orientada a promover el uso de agua y jabón como medida de higiene. La iniciativa tuvo su primera gran convocatoria en 2008, cuando participaron más de 120 millones de niños de 70 países.

Cada persona puede ser agente de cambio. Lavarse las manos no es solo higiene, es un compromiso con la vida y con quienes aún no tienen cómo hacerlo. (Freepik)

La Batalla de Nazca reforzó el avance de la Expedición Libertadora

La batalla de Nazca, llamada también batalla de Changuillo, ocurrió el 15 de octubre de 1820. El enfrentamiento reunió a las fuerzas de la Expedición Libertadora del Perú y al Ejército Real del Perú, en una etapa en la que la campaña independentista buscaba extender su control territorial antes de avanzar hacia Lima.

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Las tropas patriotas estuvieron bajo el mando del teniente coronel Manuel Patricio Rojas. Sus hombres se impusieron a las fuerzas realistas en Nazca, en un resultado que fortaleció la posición militar de la expedición que había desembarcado semanas antes en la bahía de Paracas.

La operación continuó al día siguiente. El teniente Suárez interceptó cerca de Acarí al convoy realista que se retiraba de la zona y capturó armas y municiones. La acción en Nazca y la interceptación posterior limitaron la capacidad de respuesta de las tropas españolas en ese tramo de la costa sur.

Las actividades por Fiestas Patrias en Lima incluyen la Ruta de la Independencia.

La fecha también reúne hechos de la industria y la formación religiosa

El 15 de octubre de 1863 fue fundada en el Callao la cervecera Pilsen Callao, creada por el empresario alemán Federico Bindels como un establecimiento artesanal. Su aparición formó parte del crecimiento de actividades manufactureras en el principal puerto peruano durante el siglo XIX.

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La cerveza Pilsen Callao nació en 1863, y su recorrido desde una pequeña cervecería artesanal hasta ser un ícono nacional es parte del legado cultural del Callao. (Andina)

La empresa instaló una planta de mayor escala en Bellavista en 1962. Un año después celebró su centenario, mientras la marca mantenía presencia en el mercado nacional. Su trayectoria incluyó campañas publicitarias que recibieron reconocimientos y una producción sostenida a lo largo de distintas etapas de la industria cervecera peruana.

Otra efeméride vinculada con la fecha es la aparición del boletín oficial El Amigo del Clero, publicado en Lima bajo el patrocinio de monseñor José Macchi. La revista estuvo dirigida a la formación de sacerdotes y difundió contenidos teológicos, canónicos y doctrinales, además de documentos de la Iglesia católica.

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“El Amigo del Clero” se publicó por primera vez en 1892, convirtiéndose en la voz oficial de la Iglesia limeña y en un referente del pensamiento religioso nacional. (Repositorio de la PUCP)

Aurelio Collantes preservó una parte de la memoria de la música criolla

Aurelio Collantes Rojas nació el 15 de octubre de 1915 en Barrios Altos, en Lima. Fue criado por su tía Ricardina y trabajó durante su juventud en una imprenta. Allí conoció a Pedro Espinel, quien le transmitió conocimientos sobre repertorios, intérpretes y tradiciones de la música criolla.

Barrios Altos vio nacer a Aurelio Collantes, la “Voz de la Tradición”, maestro de ceremonias, investigador y promotor de la canción criolla peruana. (Ministerio de Cultura)

Con el tiempo, Collantes se convirtió en investigador, promotor y recopilador de expresiones musicales populares. Su labor ayudó a documentar trayectorias artísticas y a conservar relatos asociados con valses, marineras, festejos y otros géneros que integran el repertorio criollo peruano.

Una guitarra acústica, un disco de vinilo y una botella de cerveza Pilsen Callao componen una representación de la cultura musical criolla y la industria peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus iniciativas figura la organización del concurso que coronó a Jesús Vásquez como “Reina de la Canción Criolla”. También publicó libros dedicados a esa tradición musical. Collantes murió en 1984, después de una carrera centrada en la divulgación de artistas, compositores y espacios vinculados con ese género.

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La memoria de Jesús Vásquez sigue viva, no solo en sus grabaciones, sino también en la Fundación que lleva su nombre. Su legado continúa en los corazones de los peruanos y en su futuro museo. (Andina)

Tingo María cumple años y Lima recuerda a Eduardo Dibós

La ciudad de Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado, fue fundada el 15 de octubre de 1938. Su creación estuvo impulsada por el ingeniero Enrique Pimentel, quien promovió un acuerdo de ley para expropiar terrenos destinados a la instalación de colonos en la zona amazónica de Huánuco.

Cada aniversario reúne actividades culturales, deportivas y gastronómicas en la Plaza de Armas y otros espacios de la ciudad. Las celebraciones incluyen la difusión de platos regionales, presentaciones artísticas y encuentros que convocan a habitantes y visitantes. La fundación de Tingo María quedó ligada al proceso de expansión urbana y colonización de la selva central peruana.

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Habitantes de Tingo María se congregan en la Plaza de Armas durante las celebraciones por el octogésimo cuarto aniversario de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 15 de octubre también marca la muerte de Eduardo Dibós Chappuis, alcalde de Lima entre 1970 y 1973. El ingeniero, formado también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, murió en 1973 a los 46 años a causa de un infarto. Durante su gestión promovió obras de modernización urbana y fue una figura vinculada al automovilismo, disciplina en la que participó como piloto. Además, creó la competencia Caminos del Inca, que mantuvo vigencia dentro del calendario deportivo peruano.