Sicarios acribillan a un conductor dentro de su auto frente a su enamorada en Santa Anita

Un violento ataque criminal quedó captado en video: un sicario asesinó a un hombre de 26 años dentro de su vehículo en un acto de violencia que también dejó herida a su pareja. Las imágenes de seguridad muestran la brutalidad del suceso y la huida de los perpetradores. Las autoridades investigan las posibles causas, incluyendo extorsión.| Video: Latina Noticias

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Un hombre de 26 años murió tras recibir múltiples disparos dentro de su vehículo la tarde del miércoles 14 de octubre en la cooperativa Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita, en Lima. Su pareja resultó herida en el ataque y fue trasladada de urgencia al hospital Hipólito Unanue.

Las imágenes de seguridad muestran el momento exacto del crimen. Eran las 5:20 de la tarde cuando dos sujetos, uno con polera gris y otro con polera negra, corrieron detrás del vehículo negro que acababa de emprender la marcha tras recoger a la pareja de la víctima.

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El hombre de polera gris se dirigió directamente contra Víctor Zeus García Gutiérrez, de 26 años, quien conducía con la ventana baja. Le disparó varias veces y retrocedió. Mientras que, su cómplice continuó el ataque con otra arma para asegurar la muerte del conductor. En el lugar se escucharon hasta 18 disparos.

Dos sujetos corrieron detrás del vehículo y abrieron fuego contra el hombre de 26 años, quien ya había sufrido una agresión previa por un presunto cobro de cupos| Foto: Latina Noticias

García perdió el control del vehículo tras recibir los impactos. Su pareja, herida por algunos de los disparos, abrió la puerta del auto en busca de auxilio. Los vecinos de la zona, presos del pánico, se refugiaron en sus viviendas durante el ataque.

“A la otra persona con la que estaba en el auto la han llevado en una minivan al hospital”, señaló uno de los vecinos.

Otro testigo precisó sobre la mujer herida: “La chica solamente está herida, le ha caído en la parte de la cadera”, y agregó que la trasladaron a la clínica.

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Minutos después del ataque, personal de serenazgo y bomberos llegó al lugar para trasladar a la mujer herida al centro de salud.

García tenía antecedentes

Según información policial, García había sido detenido en tres ocasiones anteriores por el delito contra el patrimonio. Familiares de la víctima indicaron que se desempeñaba como taxista y también realizaba servicios de delivery.

Matan a un conductor en Santa Anita: las cámaras captaron el ataque armado| Foto: Latina Noticias

De acuerdo con el testimonio de un familiar, meses atrás el conductor ya había sufrido un intento de ataque, presuntamente vinculado al cobro de cupos. “Le fastidiaban por el carro, le pedían cupos y él no quería ceder cupos, no quería”, relató.

Personal de Criminalística llegó hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. La investigación quedó a cargo de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Santa Anita, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

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Canales de ayuda

Las personas que requieran atención médica de urgencia pueden comunicarse con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al número 106, servicio que brinda asistencia médica prehospitalaria las 24 horas del día en todo el territorio peruano.

Para situaciones que involucren incendios, rescates o emergencias que requieran la intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la línea de contacto es el 116, disponible de forma gratuita desde cualquier operador telefónico.

En caso de hechos delictivos, como el ocurrido en Santa Anita, los vecinos pueden reportar la situación a la Policía Nacional del Perú (PNP) a través del número 105, canal habilitado para la atención inmediata de emergencias relacionadas con la seguridad ciudadana.

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