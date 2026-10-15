Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,85 soles, aumentando un 0,7% respecto al cierre anterior de 3,83 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,31%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -2,82%.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Madre peruana viajó con su hija a Chile por BTS y acusó presunto maltrato y xenofobia durante la prueba de sonido
Jeaneth Pacheco, contó en redes sociales que recibió empujones y un trato desigual por parte de la seguridad del recinto, minutos antes de que apareciera BTS
Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”
Ronaldo Benito Sabino, conocido como Sibenito, cuenta a Infobae Perú cómo pasó de grabar videos con su madre en la chacra de Casma a trabajar con marcas y proyectar un canal digital con series, noticias y entretenimiento
Señor de los Milagros es declarado Patrimonio Cultural y Religioso de la región andina a poco de su segundo recorrido
La decisión fue adoptada en las sesiones ordinarias de Barranquilla, Colombia, pocos días antes de la segunda salida de la imagen por el Centro Histórico de Lima, prevista para el domingo 18 de octubre
Diésel en Perú podría superar los S/30 ante riesgo del fenómeno El Niño
¿Un nuevo aumento del combustible en Perú? Así lo alerta el exdirector de Petroperú, Pedro Gamio, quien espera que haya un plan para afrontar el impacto del fenómeno El Niño
Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan
Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, reveló que las ‘pumas’ tendrán una ausencia importante contra el cuadro de Puente Piedra, duelo que se jugará este sábado 17 de octubre
MÁS NOTICIAS