Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,85 soles, aumentando un 0,7% respecto al cierre anterior de 3,83 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,31%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -2,82%.

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