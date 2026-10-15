Christian Cueva reaparece tras ser acusado de deber S/58 mil a ex proveedor de panetones

Un empresario peruano reclama una deuda de 58,000 soles por la compra de panetones, alegando que el futbolista Christian Cueva y su círculo cercano no han cumplido con el pago. El caso ha llegado a instancias legales, generando polémica en plena temporada navideña | Magaly TV: La Firme

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Christian Cueva volvió a ocupar titulares, aunque no por motivos deportivos. El futbolista, conocido como Aladino, lanzó en los últimos días su marca de panetones Mi Cholito junto a su pareja, Pamela Franco, con dos meses de anticipación a la temporada navideña. La iniciativa coincidió con la reaparición pública de un reclamo económico que lo persigue desde hace más de dos años.

El empresario panificador Julio Rodríguez denunció que el jugador le adeuda 58 mil soles por un pedido de panetones elaborado en 2023. No se trata de un reclamo nuevo: Rodríguez ya había hecho público el conflicto en abril de 2024, cuando aseguró que no había recibido el pago correspondiente a esa producción.

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Cueva no se refirió directamente a la denuncia. En cambio, el deportista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Franco, en medio de la disputa legal que su pareja mantiene con Pamela López, a quien denunció por presunta violencia psicológica.

El futbolista Christian Cueva publica un mensaje en sus redes sociales luego de ser acusado por una deuda de dinero.

“Te amo con todo mi ser, recuerda que siempre pero siempre estaré a tu lado, nada es casualidad en la vida. Gracias por llegar a mi vida, te ganaste mi corazón, mi alma. Eres ese amor que me hace mejor cada día, que no me imagino mi vida sin ti. Que Dios te me cuide siempre, mi Mini hermosa. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista en la publicación.

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El mensaje, ajeno al reclamo económico que enfrenta, dejó en evidencia que el futbolista prioriza por ahora su relación sentimental y la promoción del emprendimiento gastronómico que proyecta para la campaña de 2026.

El reclamo judicial por los panetones de 2023

Según el relato de Rodríguez, la relación comercial con Cueva se extendió entre 2021 y 2023. En ese período, el propietario del negocio La Providencia habría surtido de panetones al futbolista para su posterior venta, sin recibir la totalidad del pago acordado.

El empresario detalló que, ante la falta de respuesta, intentó primero una conciliación extrajudicial que no prosperó.

“Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a proceder a hacer el embargo de bienes”, declaró Rodríguez ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

El proveedor también explicó un cambio en la forma de facturación que, según su versión, complicó el seguimiento del caso. En 2021, las facturas se emitían a nombre de la empresa constructora del jugador. Dos años después, afirmó, le pidieron modificar ese registro para que las boletas figuraran a nombre de Jorge Cueva, hermano del futbolista.

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El monto reclamado por Rodríguez asciende a 58 mil soles, cifra que, según indicó, corresponde exclusivamente a la deuda generada en 2023. El caso ya pasó a instancia judicial, con una demanda admitida que, de acuerdo con el empresario, habilita el embargo de bienes del deportista.

Como parte de las pruebas presentadas en 2024, Rodríguez difundió un audio que atribuyó a Cueva. En la grabación, según detalló el proveedor, se escucha al futbolista comentar dificultades para colocar los panetones en el mercado, lo que habría influido en el atraso de los pagos pendientes.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

Mientras el proceso judicial continúa su curso, Cueva mantiene activa la promoción de su nueva marca junto a Franco, sin pronunciamientos públicos sobre el reclamo que lo vincula con su anterior emprendimiento navideño.

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