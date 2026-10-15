Perú

Christian Cueva reaparece tras ser acusado de deber S/58 mil a ex proveedor de panetones

El futbolista compartió un mensaje en sus redes sociales luego de hacerse pública la denuncia en su contra

Un empresario peruano reclama una deuda de 58,000 soles por la compra de panetones, alegando que el futbolista Christian Cueva y su círculo cercano no han cumplido con el pago. El caso ha llegado a instancias legales, generando polémica en plena temporada navideña | Magaly TV: La Firme
Guardar

Christian Cueva volvió a ocupar titulares, aunque no por motivos deportivos. El futbolista, conocido como Aladino, lanzó en los últimos días su marca de panetones Mi Cholito junto a su pareja, Pamela Franco, con dos meses de anticipación a la temporada navideña. La iniciativa coincidió con la reaparición pública de un reclamo económico que lo persigue desde hace más de dos años.

El empresario panificador Julio Rodríguez denunció que el jugador le adeuda 58 mil soles por un pedido de panetones elaborado en 2023. No se trata de un reclamo nuevo: Rodríguez ya había hecho público el conflicto en abril de 2024, cuando aseguró que no había recibido el pago correspondiente a esa producción.

PUBLICIDAD

Cueva no se refirió directamente a la denuncia. En cambio, el deportista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Franco, en medio de la disputa legal que su pareja mantiene con Pamela López, a quien denunció por presunta violencia psicológica.

Captura de pantalla de una historia de Instagram en la que una mujer besa en la mejilla a Christian Cueva dentro de un vehículo
El futbolista Christian Cueva publica un mensaje en sus redes sociales luego de ser acusado por una deuda de dinero.

“Te amo con todo mi ser, recuerda que siempre pero siempre estaré a tu lado, nada es casualidad en la vida. Gracias por llegar a mi vida, te ganaste mi corazón, mi alma. Eres ese amor que me hace mejor cada día, que no me imagino mi vida sin ti. Que Dios te me cuide siempre, mi Mini hermosa. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista en la publicación.

PUBLICIDAD

El mensaje, ajeno al reclamo económico que enfrenta, dejó en evidencia que el futbolista prioriza por ahora su relación sentimental y la promoción del emprendimiento gastronómico que proyecta para la campaña de 2026.

El reclamo judicial por los panetones de 2023

Según el relato de Rodríguez, la relación comercial con Cueva se extendió entre 2021 y 2023. En ese período, el propietario del negocio La Providencia habría surtido de panetones al futbolista para su posterior venta, sin recibir la totalidad del pago acordado.

El empresario detalló que, ante la falta de respuesta, intentó primero una conciliación extrajudicial que no prosperó.

“Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a proceder a hacer el embargo de bienes”, declaró Rodríguez ante las cámaras de Magaly TV La Firme.
Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023
Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

El proveedor también explicó un cambio en la forma de facturación que, según su versión, complicó el seguimiento del caso. En 2021, las facturas se emitían a nombre de la empresa constructora del jugador. Dos años después, afirmó, le pidieron modificar ese registro para que las boletas figuraran a nombre de Jorge Cueva, hermano del futbolista.

El monto reclamado por Rodríguez asciende a 58 mil soles, cifra que, según indicó, corresponde exclusivamente a la deuda generada en 2023. El caso ya pasó a instancia judicial, con una demanda admitida que, de acuerdo con el empresario, habilita el embargo de bienes del deportista.

Como parte de las pruebas presentadas en 2024, Rodríguez difundió un audio que atribuyó a Cueva. En la grabación, según detalló el proveedor, se escucha al futbolista comentar dificultades para colocar los panetones en el mercado, lo que habría influido en el atraso de los pagos pendientes.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023
Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

Mientras el proceso judicial continúa su curso, Cueva mantiene activa la promoción de su nueva marca junto a Franco, sin pronunciamientos públicos sobre el reclamo que lo vincula con su anterior emprendimiento navideño.

Temas Relacionados

Christian CuevaDenunciaPanetonesperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

El precio del diésel B5 S-50 UV osciló entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en Lima. Una carga de 20 galones puede implicar una diferencia de hasta S/ 90,80 entre estaciones

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Efemérides hoy 15 de octubre: Conoce el importante rol que tuvo la batalla de Nazca para la consolidación de la independencia del Perú

Nazca recuerda el triunfo patriota de 1820, mientras Tingo María celebra un nuevo aniversario y el país evoca al investigador Aurelio Collantes y al exalcalde Eduardo Dibós

Efemérides hoy 15 de octubre: Conoce el importante rol que tuvo la batalla de Nazca para la consolidación de la independencia del Perú

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

El embajador del Perú en Estados Unidos agradeció que la adminsitración del presidente Donald Trump haya “pasado por alto” sus críticas pasadas al gobierno norteamericano

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Nuevo proyecto en Perú busca eliminar la inimputabilidad de adolescentes desde los 14 años por delitos graves

La iniciativa legislativa presentada en octubre modifica tres códigos y establece una excepción al régimen juvenil para menores infractores de entre catorce y diecisiete años, en supuestos tipificados por la norma vigente

Nuevo proyecto en Perú busca eliminar la inimputabilidad de adolescentes desde los 14 años por delitos graves

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Luego de las denuncias de láseres apuntados al hotel donde se alojó la banda en la capital peruana, los seguidores chilenos evitaron aglomeraciones y permitieron a los artistas disfrutar de su estadía

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Expulsión para niños y adolescentes: Cuáles son las principales faltas graves que provocarían este escenario y por qué muchos padres están en contra

Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison sobre López Aliaga: “De ninguna manera voy a chambear (con él), somos como el agua y el aceite”

ENTRETENIMIENTO

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

“Con trabajo y con plata”: Pati Lorena responde a Diego Chávarri tras calificarla de ‘vieja’ y le lanza advertencia a Gabriela Herrera

Magaly Medina arremete contra ‘América Hoy’ por prohibición al ‘Loco’ Wagner: “Qué limitados”

Ric La Torre y Luciana Roy son nominados a los Premios PRODU 2026 como mejores presentadores de streaming

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Programación de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga