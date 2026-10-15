Perú

Francis Allison sobre López Aliaga: “De ninguna manera voy a chambear (con él), somos como el agua y el aceite”

El aspirante de Avanza País aseguró que respetará los resultados electorales, pero descartó aceptar un cargo en una eventual gestión de Renovación Popular

Francis Allison
Francis Allison descartó trabajar con Rafael López Aliaga si la fórmula de Renovación Popular resulta ganadora de la Alcaldía de Lima y aseguró que no aceptará ningún cargo en su eventual gestión
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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, descartó este miércoles trabajar con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, si la fórmula en la que se presenta como aspirante a primer regidor resulta ganadora de la elección municipal.

“Desearle lo mejor no implica de ninguna manera que voy a chambear o aceptar ningún cargo”, declaró en una entrevista con Canal N, en la que marcó distancia de la forma de hacer política de López Aliaga, con quien aseguró haber mantenido una amistad.

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“Somos como el agua y el aceite en política”, afirmó al explicar sus diferencias con el líder de Renovación Popular, cuya eventual victoria dijo que reconocerá por respeto a las reglas democráticas.

Allison sostuvo que no comparte la visión política de López Aliaga y señaló que, aunque ambos podrían mantener una relación de respeto en el futuro, no han vuelto a hablar desde el día de las elecciones.

Francis Allison
El candidato de Avanza País afirmó que reconocerá los resultados electorales si su rival es declarado ganador, en cumplimiento de las reglas democráticas

El candidato también cuestionó la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la controversia sobre la legalidad de una eventual reelección de López Aliaga. Según Allison, el organismo electoral se ha colocado en una situación en la que deberá elegir entre respetar la Constitución o la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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“Con arreglo a ley, el jurado no debió permitir que se llegue a ese momento”, afirmó. Añadió que considera igualmente grave desconocer un mandato constitucional o comunicar a los electores que no ganó el candidato al que eligieron.

Consultado sobre qué decisión cree que adoptará el organismo electoral si se mantiene la ventaja de Renovación Popular, Allison consideró que probablemente entregará la credencial a López Aliaga, aunque insistió en que el problema debió resolverse antes de llegar a esa instancia.

En la misma entrevista, el aspirante de Avanza País hizo público que no tiene recursos para financiar la impugnación de 500 actas electorales, cuyo costo estimó en 250.000 soles, y pidió al JNE que garantice una revisión transparente de los resultados.

Allison marcó distancia política de López Aliaga, con quien dijo haber mantenido una amistad, y resumió sus diferencias con la frase: “Somos como el agua y el aceite
Allison marcó distancia política de López Aliaga, con quien dijo haber mantenido una amistad, y resumió sus diferencias con la frase: “Somos como el agua y el aceite

“Quiero que la gente sepa: impugnar 500 actas cuesta ni más ni menos que un cuarto de millón de soles, que yo no tengo cómo pagarlo (...) Entonces, esperamos que el JNE y los jurados especiales hagan una chamba pulcra que no implique que alguien intente pagar un cuarto millón o más en impugnaciones”, dijo.

Allison también reiteró que considera razonable la propuesta de Avanza País de establecer una segunda vuelta para la elección municipal de Lima, aunque aclaró que no la impulsa personalmente y que considera improbable que llegue a concretarse.

“Lima es una especie de híbrido. Tiene la mayor población del país y sí debería haber una segunda vuelta, pero yo no la estoy pidiendo”, sostuvo.

El candidato reconoció que la legislación electoral vigente no contempla una segunda vuelta para las elecciones municipales, a diferencia de los comicios regionales, y señaló que los argumentos jurídicos presentados por su partido ante el JNE son válidos, pese a que la organización política no consultó con él esa iniciativa.

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