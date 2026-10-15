Perú

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

El candidato de Avanza País estimó que impugnar 500 actas demandaría cerca de 250.000 soles, una suma que aseguró no puede afrontar. “Quiero que la gente sepa”, señaló

"No (nos peleamos con San Isidro), la función del alcalde es dar el servicio a la zona", dijo Francis Allison. | Andina
Francis Allison afirmó que no cuenta con los 250.000 soles que, según estimó, costaría impugnar 500 actas electorales
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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, afirmó este miércoles que no tiene recursos para financiar la impugnación de 500 actas electorales, cuyo costo estimó en 250.000 soles, y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los jurados electorales especiales que garanticen una revisión transparente de los resultados.

“Quiero que la gente sepa: impugnar 500 actas cuesta ni más ni menos que un cuarto de millón de soles, que yo no tengo cómo pagarlo (...) Entonces, esperamos que el JNE y los jurados especiales hagan una chamba pulcra que no implique que alguien intente pagar un cuarto millón o más en impugnaciones”, dijo en diálogo con Canal N.

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Allison también reiteró que considera razonable la propuesta de Avanza País de establecer una segunda vuelta para la elección municipal de Lima, aunque aclaró que no la impulsa personalmente y que considera improbable que llegue a concretarse.

“Lima es una especie de híbrido. Tiene la mayor población del país y sí debería haber una segunda vuelta, pero yo no la estoy pidiendo”, sostuvo.

Francis Allison
El candidato de Avanza País pidió al Jurado Nacional de Elecciones y a los jurados electorales especiales una revisión “pulcra” y transparente de los resultados

El candidato reconoció que la legislación electoral vigente no contempla una segunda vuelta para las elecciones municipales, a diferencia de los comicios regionales, y señaló que los argumentos jurídicos presentados por su partido ante el JNE son válidos, pese a que la organización política no consultó con él esa iniciativa.

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Asimismo, cuestionó al organismo electoral por haber permitido que el líder de Renovación Popular y su rival político, Rafael López Aliaga, postulara a la comuna capitalina pese a ser senador electo, y criticó las explicaciones sobre el procedimiento para proclamar al ganador de los comicios.

“Acaban de decir la semana pasada una mentira: que el jurado proclama lista ganadora y que cada consejo verá si resuelve que la cabeza de lista es o no el alcalde. Eso es mentira”, dijo.

En seguida, citó el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales, que establece que el presidente del jurado electoral especial correspondiente proclama alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta. A partir de esa disposición, sostuvo que la autoridad electoral debe declarar ganador al candidato que corresponda según los resultados.

Francis Allison
Con el 92,6% de las actas procesadas, Allison registraba 26,8% de los votos, frente al 27,7% de López Aliaga

Pese a sus críticas, reiteró que no espera que se apruebe una segunda vuelta municipal y que aguarda la actuación de las autoridades electorales en la revisión de las actas.

Allison ha dicho anteriormente que le toca “pelear en mesa para ganar” la alcaldía de Lima, dado que hay “muchas actas de votación impugnadas” tras los comicios municipales en los que obtiene 26,8 % de votos, frente a 27,7 % a favor de López Aliaga, al 92,6 % del escrutinio oficial.

Se ha mostrado confiado en revertir los resultados y ha cuestionado la demora del conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que confirmó la estrecha diferencia entre los dos candidatos más votados.

La contienda por la acaldía capitalina ha estado marcada desde el inicio por la polémica en torno a la intención del líder de Renovación Popular de buscar un segundo mandato consecutivo, pese a que la Constitución lo prohíbe.

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