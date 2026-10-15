Programación de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026a

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Hoy, jueves 15 de octubre, Universitario de Deportes asumirá un desafío continental en Ecuador con la Copa Libertadores Femenina 2026, a la que llegará como representante peruano tras su campaña en la Liga Femenina 2025.

Las ‘leonas’ competirán en el Grupo B junto a Independiente del Valle, Belgrano y Palmeiras. La misión de la ‘U’ será alcanzar los cuartos de final, una instancia que el club todavía no logró disputar en el torneo sudamericano. Para conseguirlo, deberá superar una zona de alto nivel desde sus primeros partidos.

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Programación de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X

Canal TV para ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en Perú por Pluto TV, aplicativo que es totalmente gratis. Lo mismo para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay. También se podrá seguir los encuentros vía streaming por canal de YouTube de la Libertadores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación de Universitario de Deportes con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 tendrá 16 clubes repartidos en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada participante jugará tres partidos durante la etapa inicial, con un cruce frente a cada uno de sus rivales de zona.

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El sistema definirá a los dos mejores de cada grupo como clasificados a los cuartos de final. A partir de esa instancia, la competencia se resolverá mediante encuentros únicos de eliminación directa.

La fase de grupos se disputará entre el 15 y el 21 de octubre y comprenderá tres jornadas. El formato obliga a los equipos a sumar resultados desde el inicio para asegurar uno de los dos cupos disponibles por zona.

Los cuartos de final y las semifinales también se jugarán a partido único, aunque las fechas de esas rondas todavía no fueron anunciadas. El partido por el tercer puesto y la final quedaron programados para el 31 de octubre.

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Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

La misión de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes afrontará su sexta Copa Libertadores Femenina con el reto de superar por primera vez la fase de grupos. El club participó antes en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, pero en ninguna logró acceder a los cuartos de final.

La campaña de 2026 será una nueva oportunidad para cortar esa secuencia. El equipo crema buscará instalarse entre los ocho mejores del certamen continental, una instancia inédita en su recorrido dentro de la competición.

Universitario asume un duro reto en la Copa Libertadores Femenina, donde buscará superar la fase de grupos por primera vez. Crédito: Instagram Universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para afrontar ese objetivo, la directiva incorporó a siete futbolistas. Entre ellas aparece la portera estadounidense-peruana Mía Shalit, además de la defensora estadounidense Valeria Itzel y la zaguera peruana Grace Cagnina.

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El plantel también sumó a la lateral paraguaya Milagros Rolón, la volante chilena Ana Gutiérrez, la extrema chilena Lesly Olivares y la delantera peruana Alesia García.

Las nuevas incorporaciones formarán parte del equipo que intentará modificar el antecedente de las campañas anteriores y avanzar más allá de la primera etapa de la Libertadores Femenina.