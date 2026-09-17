Perú

Tres centros comerciales abrirán para fin de este 2026 en Perú, y tres más hacia 2028

Seis centros comerciales se proyectan abrir en los dos siguientes año, y uno de ellos sería un formato ‘outlet’ de otro ya conocido

Nuevo Real Plaza en Trujillo
Más centros comerciales abrirá en el Perú. Y dos ya ven a Trujillo como la apuesta. Como se recuerda, ha pasado un año de la tragedia de la caída del techo del Real Plaza. - Crédito Real Plaza
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El sector de centros comerciales aún tiene algunas sorpresas bajo la manga. A pesar del ‘apocalipsis minorista’ (’retailpocalypse’) internacional y la tendencia al alza del comercio electrónico, en Perú aún hay apuesta por formatos clásicos de ventas.

Así, el sector planea abrir seis centros comerciales en los siguientes años, con tres cuya fecha de apertura sería para fines de este 2026.

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  • Jockey Premium Outlet abrirá en el terreno del Jockey Plaza a fin de año. Promete ser una propia experiencia, con un diseño similar a los clásicos outlets en Estados Unidos, vigentes ya desde hace décadas
  • The Square abriría en noviembre en Santiago de Surco, entre la avenida Primavera con la calle Aldebarán
  • Plaza Central Trujillo, el nuevo centro comercial de Intercorp en Trujillo, tras la tragedia del Real Plaza, abriría también a fines de este año.
El Grupo Jockey Plaza avanza con el desarrollo del Jockey Premium Outlet, ubicado entre las avenidas Panamericana y Javier Prado, en Surco.
El Grupo Jockey Plaza avanza con el desarrollo del Jockey Premium Outlet, ubicado entre las avenidas Panamericana y Javier Prado, en Surco. Foto: difusión

Los seis centros comerciales

La Cámara de Comercio de Lima destaca los US$ 522 millones que se están destinando para nuevas inversiones en el sector de centros comerciales para el periodo 2026-2028, “los cuales contribuirán a ampliar la oferta y presencia del sector en el país”.

Entre estos destacan:

  • Jockey Premium Outlet, con inversión de US$20 millones, cuya entrega está prevista para fines de este 2026
  • The Square, con US$ 26 millones. Inauguración prevista para noviembre de 2026
  • Plaza Central Trujillo, con US$ 146 millones, también previsto a abrir a fin de 2026
  • Marina City Center, proyecto de uso mixto con una inversión de US$ 100 millones, que contempla una plaza comercial, tres torres residenciales, oficinas y un hotel de alto nivel. Abriría en abril de 2027
  • Cencosud San Juan de Lurigancho, un proyecto de mayor inversión con US$ 230 millones, que espera construirse este 2026, pero que no tiene fecha de inauguración
  • Centro Shopping Trujillo, iniciativa de Cenco Malls que contempla la futura construcción de dos torres residenciales de 10 pisos. Sin fecha confirmada de inauguración o más detalles.

“Estas iniciativas incorporarán nuevos formatos y espacios para el desarrollo de actividades comerciales”, resalta la CCL.

La caída del techo del Real Plaza Trujillo devino en una tragedia que ocasionó varios muertos. Así se pronunció Keiko Fujimori sobre este evento.

Sector retail crecerá menos

¿Sabías que el sector retail peruano mantendría una trayectoria de crecimiento en 2027, aunque a un ritmo menor previsto al presente año ante un escenario del fenómeno El Niño? Así lo estimó el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) durante un desayuno de trabajo en el marco del próximo XI Foro Retail: RESET 2026 a desarrollarse en la sede gremial.

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Así, Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, proyectó que el sector crecería entre 5 % y 6 % en un escenario optimista marcado por una mayor expansión del consumo, un mejor desempeño de la economía y la ausencia de choques climáticos.

No obstante, en un escenario base, el crecimiento se ubicaría entre 3,5 % y 4,5 %, considerando un PBI cercano al 3 %, inflación controlada y una expansión moderada del crédito. Mientras que, ante un menor crecimiento económico y afectaciones logísticas derivadas de factores climáticos, el avance podría situarse entre 0 % y 2 %.

A pesar del trágico suceso registrado en el Real Plaza Trujillo, Intercorp reafirma su apuesta por la ciudad de La Libertad.
A pesar del trágico suceso registrado en el Real Plaza Trujillo, Intercorp reafirma su apuesta por la ciudad de La Libertad. Foto: Perú Retail

Estas son cifras más conservadoras y menos alentadoras que las de este 2026. Passalacqua sostuvo que, para el presente año, la facturación retail sumaría S/59 mil 512 millones, lo que representaría un crecimiento de 13,4 % respecto de 2025, impulsado por la evolución del consumo privado (+3,6 %) —también impulsado por el retiro AFP—, y por su relevancia como uno de los motores de la actividad económica, especialmente en los sectores comercio y servicios.

“Entre los factores que vienen sosteniendo el consumo figuran el mayor empleo e ingresos, la expansión del crédito y una mayor liquidez de los hogares”, subrayó.

Así, del total facturado, los supermercados e hipermercados concentrarían el 45,8 % de la facturación del sector, con S/27 mil 263 millones. Les seguirán las tiendas por departamento, con S/10 mil 669 millones, y las farmacias y boticas, con S/ 9 mil 823 millones.

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