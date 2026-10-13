Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 13 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica a nivel nacional para emitir alertas oportunas y datos precisos a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo te traemos el reporte oficial en tiempo real con los últimos temblores registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.

Ante la constante fricción de placas en la franja costera y la presencia de fallas tectónicas en el interior del país, la preparación permanente es fundamental. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las recomendaciones clave de Indeci para el fortalecimiento de la cultura de prevención.