Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 13 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica a nivel nacional para emitir alertas oportunas y datos precisos a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo te traemos el reporte oficial en tiempo real con los últimos temblores registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Ante la constante fricción de placas en la franja costera y la presencia de fallas tectónicas en el interior del país, la preparación permanente es fundamental. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las recomendaciones clave de Indeci para el fortalecimiento de la cultura de prevención.
La importancia de los acelerógrafos urbanos
Para comprender con precisión el comportamiento de las edificaciones durante un sismo, el IGP opera una red de acelerógrafos urbanos en distintas ciudades del país. A diferencia de los sismómetros convencionales, estos equipos registran la fuerza de aceleración del suelo, un parámetro crítico para la ingeniería estructural.
Los datos captados por estos sensores permiten determinar qué zonas de una ciudad experimentan mayores sacudidas debido al tipo de terreno. Esta información resulta fundamental para actualizar la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente y garantizar construcciones más seguras.
Un sismo de magnitud 4.3 se registró este domingo 11 de octubre en la ciudad de San Vicente, en la provincia de Cañete del departamento de Cañete, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).
La importancia del mapa de epicentros en el monitoreo
El mapeo continuo de las coordenadas geográficas donde se originan los movimientos telúricos permite a los geofísicos identificar patrones de deformación en la corteza. La concentración de epicentros en zonas específicas señala el nivel de acoplamiento de las placas tectónicas o la reactivación de estructuras locales.
Esta representación cartográfica en tiempo real resulta clave para la gestión del riesgo de desastres. Al cruzar la ubicación del sismo con la densidad poblacional y la calidad del terreno, los organismos de emergencia pueden estimar el nivel de impacto y desplegar ayuda de forma eficiente.
Onda sísmica de superficie: las más destructivas
Cuando la energía liberada en el foco alcanza la superficie terrestre, se transforman en ondas superficiales conocidas como ondas Rayleigh y Love. A diferencia de las ondas internas que viajan por el interior del planeta, estas se desplazan de forma horizontal y vertical por la capa exterior.
Estas ondas son las principales responsables de las sacudidas severas y de la oscilación prolongada que percibe la población. Su paso somete a las estructuras a fuerzas de cizallamiento, siendo la causa directa de los principales daños materiales en inmuebles e infraestructuras.
Resguardo seguro en la cocina durante un temblor
La cocina es una de las zonas con mayor nivel de peligro en el hogar durante un movimiento telúrico debido a la presencia de artefactos calientes, conexiones de gas y objetos punzocortantes. Si el sismo sorprende en este espacio, la primera acción debe ser apagar las hornillas encendidas si es posible hacerlo de inmediato.
Posteriormente, hay que alejarse rápidamente de reposteros altos, hornos y refrigeradoras que puedan volcarse o dejar caer vajilla pesada. Buscar resguardo en la zona segura interna más cercana fuera del área de cocina reduce el riesgo de quemaduras o cortes severos.
Protocolo de actuación en el entorno escolar
Las instituciones educativas deben aplicar protocolos de seguridad estrictos durante un temblor para garantizar la integridad de los estudiantes. Ante la primera sacudida, los docentes deben guiar a los alumnos para mantenerse en calma y ubicarse junto a las columnas estructurales del aula, alejados de las ventanas.
Una vez finalizado el movimiento, se debe iniciar la evacuación ordenada hacia el patio o zona abierta señalizada, utilizando las rutas de escape previamente practicadas durante los simulacros. Es fundamental evitar que los niños corran o retornen a las aulas por útiles u objetos personales.
Conservación del agua potable tras un evento sísmico
Un terremoto de gran intensidad suele fracturar las tuberías matrices de la red pública, interrumpiendo el suministro de agua potable durante varios días. La reserva familiar de agua almacenada en la mochila de emergencia y en la caja de reserva se convierte en el recurso más valioso.
Es indispensable mantener los bidones de almacenamiento en lugares frescos, limpios y herméticamente cerrados para evitar la contaminación. Si se requiere usar agua de fuentes no seguras, se debe hervir durante al menos tres minutos o desinfectarla con dos gotas de lejía comercial por litro antes de su consumo.
Temblores leves: ¿por qué no hay que bajar la guardia?
La percepción de un sismo leve o de baja intensidad suele generar una falsa sensación de tranquilidad en la población. Sin embargo, estos movimientos no significan que la presión acumulada en la zona de subducción haya sido liberada por completo.
Los geofísicos recuerdan que se necesitan miles de sismos de magnitud pequeña para equiparar la energía que libera un solo terremoto de gran magnitud. Por ello, la ocurrencia de temblores menores debe tomarse como un recordatorio constante para revisar el kit de supervivencia y repasar el plan familiar.
Primeros auxilios ante aplastamientos menores
Si durante o después del sismo una persona sufre el impacto o atrapamiento leve de una extremidad por caída de objetos o mampostería, la atención inicial debe enfocarse en inmovilizar la zona afectada sin aplicar masajes ni fuerza excesiva.
Se debe colocar una compresa fría sobre la zona inflamada para mitigar el dolor y controlar la hinchazón mientras se espera la llegada de los servicios de emergencia. Si existe sospecha de fractura, la extremidad debe mantenerse rígida con un entablillado improvisado.
Mantenimiento de luces de emergencia y linternas
El corte del alumbrado público y domiciliario es casi inevitable tras un movimiento sísmico nocturno de mediana a gran intensidad. Contar con luces de emergencia automáticas instaladas en pasillos y salidas facilita una evacuación segura a oscuras.
Asimismo, es necesario verificar mensualmente la carga de las linternas de mano depositadas en la mochila de emergencia. Priorizar el uso de linternas con tecnología LED o de recarga manual por dínamo asegura iluminación continua sin depender exclusivamente de pilas convencionales.