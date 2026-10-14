Keiko Fujimori reconoce el avance de la criminalidad, pese a su estrategia: “Es una realidad”

La presidenta Keiko Fujimori reconoció este miércoles que la criminalidad ha avanzado en el país y “amenaza la tranquilidad” de los ciudadanos, al tiempo que defendió la estrategia de su administración mediante labores de “inteligencia, coordinación entre instituciones y operaciones policiales” sostenidas en las calles.
“Es una realidad. El crimen ha avanzado y amenaza nuestra tranquilidad y restringe la libertad de los ciudadanos”, afirmó durante una ceremonia de reconocimiento y ascenso de cinco suboficiales de la Policía Nacional (PNP) que participaron en intervenciones de alto riesgo.
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La mandataria sostuvo que la lucha contra la delincuencia no debe limitarse a recuperar los espacios públicos, sino que también debe permitir que la población pueda transitar sin temor a ser víctima de un delito.
Señaló que la nueva estrategia de seguridad apuesta por anticiparse a las amenazas mediante labores de inteligencia y acciones coordinadas para desarticular organizaciones criminales. Sin embargo, no ofreció cifras sobre los resultados de estas medidas durante su intervención.
“Se está combatiendo el delito, anticipándonos a las amenazas, a fin de intervenir con mayor precisión y eficacia, para poder desarticular a las organizaciones criminales y devolverles la seguridad a todos los ciudadanos”, dijo.
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Fujimori también destacó la creación de una Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana, acordada en el Consejo de Ministros, que estará integrada por cinco ministros y presidida por el jefe del gabinete, Luis Galarreta.
En seguida, reconoció la actuación de los suboficiales Renato Alva Arnaez, Diego Salinas Cuti, Mauricio Mendoza Chiara, Víctor Sevillano Gutiérrez y Erickson Posso, quienes fueron ascendidos por intervenciones en las que “arriesgaron” su integridad para proteger la vida de los ciudadanos.
La jefa de Estado expresó su respaldo a la institución, al comandante general de la Policía, Freddy López, y el ministro del Interior, César Astudillo, a quienes agradeció su “compromiso, su dedicación y su gran valentía para lograr la seguridad en el Perú”..
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