Keiko Fujimori reconoce el avance de la criminalidad, pese a su estrategia: “Es una realidad”

Keiko Fujimori reconoció el avance de la criminalidad en Perú y afirmó que amenaza la tranquilidad de la población y limita la libertad de los ciudadanos para transitar sin miedo

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori reconoció este miércoles que la criminalidad ha avanzado en el país y “amenaza la tranquilidad” de los ciudadanos, al tiempo que defendió la estrategia de su administración mediante labores de “inteligencia, coordinación entre instituciones y operaciones policiales” sostenidas en las calles.

“Es una realidad. El crimen ha avanzado y amenaza nuestra tranquilidad y restringe la libertad de los ciudadanos”, afirmó durante una ceremonia de reconocimiento y ascenso de cinco suboficiales de la Policía Nacional (PNP) que participaron en intervenciones de alto riesgo.

PUBLICIDAD

La mandataria sostuvo que la lucha contra la delincuencia no debe limitarse a recuperar los espacios públicos, sino que también debe permitir que la población pueda transitar sin temor a ser víctima de un delito.

Señaló que la nueva estrategia de seguridad apuesta por anticiparse a las amenazas mediante labores de inteligencia y acciones coordinadas para desarticular organizaciones criminales. Sin embargo, no ofreció cifras sobre los resultados de estas medidas durante su intervención.

La presidenta defendió la estrategia de seguridad de su Gobierno, basada en labores de inteligencia, coordinación institucional y operaciones sostenidas en las calles para desarticular organizaciones criminales

“Se está combatiendo el delito, anticipándonos a las amenazas, a fin de intervenir con mayor precisión y eficacia, para poder desarticular a las organizaciones criminales y devolverles la seguridad a todos los ciudadanos”, dijo.

PUBLICIDAD

Fujimori también destacó la creación de una Comisión de Alto Nivel para la Seguridad Ciudadana, acordada en el Consejo de Ministros, que estará integrada por cinco ministros y presidida por el jefe del gabinete, Luis Galarreta.

En seguida, reconoció la actuación de los suboficiales Renato Alva Arnaez, Diego Salinas Cuti, Mauricio Mendoza Chiara, Víctor Sevillano Gutiérrez y Erickson Posso, quienes fueron ascendidos por intervenciones en las que “arriesgaron” su integridad para proteger la vida de los ciudadanos.

La jefa de Estado expresó su respaldo a la institución, al comandante general de la Policía, Freddy López, y el ministro del Interior, César Astudillo, a quienes agradeció su “compromiso, su dedicación y su gran valentía para lograr la seguridad en el Perú”..

PUBLICIDAD