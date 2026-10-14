José Balcázar espera que la operación del papa León XIV no sea “tan perjudicial” y pueda visitar Perú en noviembre

José María Balcázar expresó su esperanza de que la operación del papa León XIV no sea «tan perjudicial» y le permita recuperarse para visitar Perú en noviembre

Guardar

El expresidente José María Balcázar (2026) expresó este miércoles su esperanza de que la operación a la que fue sometido el papa León XIV, en la que se le extirpó el martes el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmarse que padecía un adenocarcinoma pulmonar, no resulte “tan perjudicial” y le permita recuperarse para visitar Perú en noviembre, como está previsto.

“Nos apena mucho lo que ha ocurrido, pero esperamos siempre en la mano de Dios que ese tumorcito que le han sacado no sea tan perjudicial y pueda restablecerse y pueda visitar Chiclayo”, declaró en diálogo con la radio Exitosa tras acudir a la catedral de esa ciudad para sumarse a las oraciones por la recuperación del pontífice.

PUBLICIDAD

El exmandatario, quien mantuvo un encuentro privado con León XIV en el Vaticano en junio pasado, reconoció que la salud del pontífice es prioritaria y que su eventual llegada dependerá de cómo evolucione tras la intervención quirúrgica.

“No es una cosa tan pequeña que le han hecho. La operación es un poco complicada, pero los chiclayanos tenemos que tener la esperanza de que lo podamos tener en noviembre”, afirmó.

El exmandatario acudió a la catedral de Chiclayo para sumarse a las oraciones por la recuperación del pontífice, a quien visitó en el Vaticano en junio pasado

A continuación, trasladó sus mejores deseos al líder de la iglesia católica y aseguró que los habitantes de Lambayeque, departamento del que Chiclayo es capital, lo esperan con sus tradiciones y su gastronomía.

PUBLICIDAD

“Aquí lo estamos esperando, que se presenta pronto, que estamos con el ceviche y además estamos preparados con los kingkones. Yo lo llevé kingkones, ahí está en la foto que me recibe y lo probó porque eso le encanta mucho”, señaló en referencia al tradicional dulce lambayecano.

La operación y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar de León XIV se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras.

Balcázar reconoció que la intervención, en la que se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar, fue «un poco complicada», pero confió en recibir al papa en noviembre

En Perú, país cuya nacionalidad adoptó y donde desarrolló más de 20 años de labor pastoral, desde misionero hasta obispo, el papa tiene previsto permanecer del 11 al 16 de noviembre y visitar Lima, Cusco y Pucallpa, además de Chiclayo, ciudad de la que fue obispo durante ocho años.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori, sucesora de Balcázar, reconoció en la víspera que los peruanos han recibido “con profunda tristeza” la noticia, justo cuando el país está inmerso en los preparativos para recibirlo como parte de su primera gira por América Latina.

“Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado. Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, expresó.

Fujimori recordó al santo padre que “esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño”. “Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas”, concluyó.

PUBLICIDAD