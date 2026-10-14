Cobre, oro y harina de pescado impulsaron los términos de intercambio del Perú en el último mes

Según el BCRP, los precios de exportación registraron un alza interanual de 30,3% en agosto, convirtiéndose en el principal factor de crecimiento. Foto: Minería y Proyectos

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Los términos de intercambio del Perú aumentaron 14,3% interanual en agosto de 2026, impulsados por el encarecimiento de productos de exportación, principalmente minerales y harina de pescado. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el indicador alcanzó los 186 puntos, en un contexto en el que los precios de los bienes vendidos al exterior crecieron a un ritmo superior al de los productos importados.

El resultado también reflejó el incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que elevó el costo de las importaciones peruanas. Sin embargo, el avance de los valores de exportación fue mayor, lo que favoreció la relación comercial entre ambos grupos de productos. En comparación con julio, el indicador registró un aumento de 3,8%.

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¿Qué productos impulsaron los términos de intercambio?

El principal impulso provino de los precios de exportación, que avanzaron 30,3% interanual en agosto, según el BCRP. Entre los productos que contribuyeron a este resultado destacaron el cobre y el oro, cuyos precios registraron incrementos superiores al 30%. Ambos metales tienen relevancia para las exportaciones peruanas y sus cotizaciones internacionales influyen en los ingresos que obtiene el país por las ventas al exterior.

Otro producto que sobresalió fue la harina de pescado, cuyo precio aumentó 86,4% frente a agosto del año anterior. Este resultado contribuyó al crecimiento del indicador, en una evolución que no se limitó a los productos mineros. La variación de los precios de exportación muestra que el encarecimiento de los bienes comercializados por el Perú fue determinante para explicar el desempeño de los términos de intercambio durante el mes.

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Los precios de importación también aumentaron

En el mismo periodo, los precios de importación subieron 14% interanual. El BCRP atribuyó este comportamiento, principalmente, al encarecimiento del petróleo y sus derivados, productos que forman parte de las compras peruanas al mercado internacional.

Pese a esta variación, el incremento de los precios de los bienes exportados superó ampliamente al de las importaciones. La diferencia entre ambos resultados permitió que los términos de intercambio mejoraran durante agosto. Este indicador no mide directamente el volumen de productos que el Perú compra o vende, sino la evolución de los precios de esos bienes en el comercio exterior.

¿Cómo evolucionaron los términos de intercambio frente a julio?

La comparación mensual también mostró un resultado positivo. En agosto, los términos de intercambio crecieron 3,8% respecto de julio, mientras que los precios de exportación registraron un avance de 5,4%. Por su parte, los precios de importación aumentaron 1,6% en el mismo periodo.

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Estas cifras reflejan que el encarecimiento de los productos vendidos al exterior volvió a superar al registrado en los bienes adquiridos fuera del país. La evolución mensual complementó así el crecimiento interanual de 14,3% y situó el índice en 186 puntos, según el reporte del banco central.

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¿Qué significa una mejora de los términos de intercambio?

Los términos de intercambio permiten comparar los precios de los bienes que un país exporta con los de aquellos que importa. Cuando los productos vendidos al exterior suben de precio en una proporción mayor que los adquiridos en otros mercados, el indicador mejora. En términos prácticos, esto significa que el país puede comprar una mayor cantidad de bienes importados con los ingresos obtenidos por una misma cantidad de exportaciones.

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Para el Perú, este indicador resulta relevante debido al peso de las materias primas en sus ventas al exterior, especialmente los minerales. Por ello, las variaciones de las cotizaciones internacionales del cobre, el oro y otros productos pueden repercutir en la capacidad de compra de las exportaciones peruanas. No obstante, el resultado de los términos de intercambio se refiere a la relación entre precios y no implica, por sí solo, un aumento equivalente del volumen exportado ni de los ingresos totales del país.