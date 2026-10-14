La dura sanción que recibió Sport Boys por parte de la Liga 1 antes del duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape

El castigo económico no fue la única medida contra el cuadro chalaco. El organismo también incluyó una advertencia formal y dispuso notificar la resolución al club, que deberá evitar nuevas faltas para no exponerse a sanciones adicionales. (Sport Boys)

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El organismo disciplinario de la Liga 1 resolvió castigar al Sport Boys con una penalidad económica equivalente a 2,10 Unidades Impositivas Tributarias. La razón de este castigo es la posición de los reporteros gráficos detrás de las porterías.

La infracción, tipificada en el artículo 174, acápite 174.1 del Reglamento de la Liga 1, fue cometida durante el cotejo que el conjunto chalaco disputó frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau del Callao, el pasado 13 de septiembre de 2026.

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La resolución, además de la multa, incluyó una advertencia formal ante eventuales reincidencias y ordenó la notificación oficial al club.

La resolución y sus alcances

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso una multa de 2,10 UIT a Sport Boys por una infracción durante el partido ante Deportivo Garcilaso. Además, advirtió que una reincidencia podría generar consecuencias disciplinarias más severas. (Sport Boys)

La Comisión Disciplinaria estableció tres puntos concretos en su fallo. El primero impone la multa de 2,10 UIT al Club Sport Boys Association, en concordancia con lo estipulado en el artículo 194 del mismo reglamento. El segundo punto constituye una advertencia expresa: si el club incurriera nuevamente en una infracción de igual o similar naturaleza, se activaría lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, con todas las consecuencias que ello pudiera acarrear. El tercer punto ordena la notificación formal de la resolución a la institución deportiva.

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La advertencia cobra especial relevancia en el contexto del torneo, dado que una reincidencia podría derivar en sanciones más severas para la institución del Callao, que ya atraviesa una temporada con altibajos en lo deportivo. El fallo deja en claro que la Comisión no tolerará irregularidades repetidas y que el margen para el club rosado se ha reducido considerablemente.

La normativa infringida —el artículo 174.1 del Reglamento de la Liga 1 — forma parte del cuerpo de reglas que rige el comportamiento de los clubes participantes durante los encuentros oficiales. Su violación activa de manera automática el procedimiento disciplinario correspondiente, que en este caso concluyó con la sanción económica ya señalada.

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El protocolo para fotógrafos, en el centro del reglamento

El incumplimiento de las reglas para la ubicación de los fotógrafos durante el Sport Boys-Deportivo Garcilaso originó el procedimiento disciplinario. El reglamento asigna al delegado del partido la responsabilidad de supervisar que se respeten las zonas y distancias establecidas. (Sport Boys)

El artículo 174 del Reglamento de la Liga 1 establece condiciones específicas para el trabajo de los reporteros gráficos durante los partidos. Según la normativa, los fotógrafos deben ubicarse exclusivamente en los espacios señalizados y habilitados para ese fin, con un tope máximo de 50 personas en total —25 por cada lateral del campo.

El reglamento precisa que estos profesionales deben posicionarse a dos metros detrás de la línea de meta o detrás de las vallas publicitarias, en el tramo delimitado entre las banderillas de tiro de esquina y la línea del área chica. En función de la cantidad de acreditados, el Delegado de Partido puede habilitar también una franja lateral que va desde la línea de córner hasta la línea del área grande.

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La normativa prohíbe expresamente que los fotógrafos se ubiquen detrás de los arcos y exige que permanezcan sentados a lo largo de todo el encuentro. Solo pueden desplazarse durante los intervalos o al término del partido. La responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas distancias recae sobre el Delegado de Partido designado para cada encuentro.

El incumplimiento de estas disposiciones durante el partido del 13 de septiembre entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso fue el detonante del procedimiento que culminó con la sanción al club chalaco.

Sport Boys, con la vista puesta en Chongoyape

La resolución disciplinaria llega mientras Sport Boys se alista para afrontar un nuevo desafío en el Clausura. Los rosados medirán fuerzas con Juan Pablo II este sábado, en un encuentro que les permitirá enfocarse en la tabla y dejar atrás, al menos en el campo, la controversia administrativa. (Sport Boys)

Mientras la dirigencia del club procesa el impacto de la resolución disciplinaria, el plantel ya tiene la cabeza puesta en el siguiente compromiso. Sport Boys visitará este sábado a Juan Pablo II en un partido correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

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El encuentro se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, con inicio programado para las 15:00 horas (20:00 GMT). La transmisión estará a cargo de L1 MAX, disponible a través de DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú.

Para el conjunto rosado, el partido representa una oportunidad de sumar en la tabla del Clausura y alejar la atención de los problemas extradeportivos que generó la resolución de la Comisión Disciplinaria. La sanción económica y, sobre todo, la advertencia formal ante posibles reincidencias, colocan al club bajo una vigilancia más estricta de los organismos reguladores del fútbol profesional peruano para lo que resta de la temporada.

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