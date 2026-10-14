La Tinka: ¿cuánto dinero recibirá el ganador de los S/ 32 millones del Pozo Millonario tras el descuento de impuestos?

Un boleto ganador de La Tinka ilustra el premio acumulado de más de 32 millones de soles ante el cálculo del pago de impuestos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Pozo Millonario de La Tinka finalmente encontró a su ganador. El sorteo del domingo 11 de octubre de 2026 dejó un nuevo millonario en Perú, luego de que un participante acertara los seis números de la combinación ganadora y se llevara el acumulado de S/ 32.028.264.

La jugada ganadora correspondió a los números 27, 08, 30, 40, 03 y 33. Según la información difundida tras el sorteo, el boleto afortunado fue adquirido en una casa de apuestas del distrito de San Isidro, en Lima. El premio fue adjudicado a un único ganador, por lo que no tuvo que repartirse entre varios participantes.

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Sin embargo, hay una pregunta que surge después de conocer la noticia: ¿el ganador recibirá los S/ 32 millones completos o habrá un descuento antes de que el dinero llegue a sus manos?

El monto anunciado corresponde al premio bruto. De acuerdo con la información publicada sobre el sorteo, los premios de lotería están sujetos a una retención del 10%. Aplicando ese porcentaje al pozo de S/ 32.028.264, el cálculo arroja un descuento de S/ 3.202.826,40 y un importe neto de S/ 28.825.437,60.

Es decir, el monto disponible para el ganador, bajo ese cálculo tributario, superaría los S/ 28,8 millones.

Una presentadora conduce la transmisión en vivo del sorteo de la lotería La Tinka en un estudio de televisión frente al bolillero transparente. Durante la emisión se muestran las bolillas seleccionadas con los números ganadores y gráficos en pantalla que confirman la entrega del premio acumulado del pozo millonario.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador de los S/ 32 millones de La Tinka?

El pozo que se anunció para el sorteo del domingo ascendió exactamente a S/ 32.028.264. Para calcular cuánto dinero quedaría después de la retención del 10%, se debe multiplicar el premio bruto por ese porcentaje y restar el resultado.

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El cálculo es el siguiente:

Premio bruto: S/ 32.028.264.

Retención del 10%: S/ 3.202.826,40.

Monto neto estimado: S/ 28.825.437,60.

De esta manera, el ganador tendría un monto aproximado de S/ 28,8 millones después de aplicar la retención considerada en el cálculo. La cifra definitiva que se le entregue debe confirmarse con la empresa operadora y las condiciones tributarias vigentes al momento del pago.

La diferencia entre el pozo anunciado y el importe neto es importante para comprender el alcance real del premio. Aunque la publicidad de la lotería destaque el acumulado de más de S/ 32 millones, ese monto no necesariamente equivale a la cantidad que el ganador tendrá disponible para gastar o invertir.

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Una persona marca un juego en una cartilla de La Tinka frente a una pantalla que informa sobre un pozo millonario de más de 32 millones de soles en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dinero se descuenta por impuestos al ganar La Tinka?

Los premios de lotería están sujetos a las retenciones tributarias que correspondan conforme a la legislación peruana. La información publicada sobre el sorteo del 11 de octubre señala una retención del 10% sobre el premio bruto.

En este caso, el descuento sería superior a los S/ 3,2 millones. Se trata de una diferencia considerable, aunque el ganador conservaría una suma superior a los S/ 28 millones.

Este porcentaje no debe confundirse con los gastos personales que pueda afrontar posteriormente el nuevo millonario. La compra de una vivienda, el pago de deudas, la adquisición de vehículos o las inversiones que realice son decisiones independientes del cálculo del premio.

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Antes de publicar una cifra definitiva como monto efectivamente cobrado, es recomendable contrastar el descuento aplicable con el reglamento vigente de La Tinka y las disposiciones tributarias correspondientes.

¿Cuáles fueron los números ganadores de La Tinka del domingo 11 de octubre?

La combinación que permitió obtener el Pozo Millonario estuvo conformada por seis bolillas:

27 – 08 – 30 – 40 – 03 – 33

El resultado fue publicado en el portal oficial de La Tinka. El sorteo confirmó que un participante consiguió acertar los seis números y obtuvo el premio mayor.

Además del Pozo Millonario, la jornada incluyó otras modalidades de premios. En Boliyapa, la bolilla ganadora fue el número 7. La información difundida tras el sorteo también reportó un ganador en esta modalidad y otros participantes con cinco aciertos.

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Los premios adicionales se rigen por sus propias condiciones y no deben confundirse con el acumulado principal de S/ 32.028.264.

La Tinka HOY miércoles 7 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: América TV.

¿Dónde compró su boleto el ganador de los S/ 32 millones?

El boleto que obtuvo el Pozo Millonario fue adquirido en San Isidro, distrito de Lima. La información publicada después del sorteo identificó el lugar de compra, pero no divulgó públicamente la identidad del ganador.

Este dato permite conocer dónde se registró la jugada afortunada, aunque no significa que el ganador necesariamente viva en ese distrito.

La reserva de la identidad también es importante cuando una persona obtiene un premio de esta magnitud. Un monto millonario puede atraer intentos de estafa, solicitudes de dinero y contactos de desconocidos que buscan aprovecharse de la situación.

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Por ello, es recomendable que el ganador mantenga bajo reserva sus datos personales, evite publicar fotografías del boleto con información identificable y realice los trámites únicamente por los canales oficiales de la empresa operadora.

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se cobra el Pozo Millonario de La Tinka?

El procedimiento depende de cómo se adquirió la jugada y de las condiciones establecidas por la empresa. Para reclamar el premio, el participante debe validar su boleto o el registro de su apuesta digital y seguir las instrucciones oficiales.

En el caso de los premios millonarios, es necesario completar las verificaciones de identidad y los requisitos de pago que correspondan. No se debe asumir que una suma de esta magnitud será entregada inmediatamente en efectivo en cualquier punto de venta.

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La Tinka dispone de un procedimiento para solicitar el pago de los premios de mayor cuantía. El ganador debe revisar el reglamento vigente, los documentos solicitados y el plazo aplicable a su premio.

También debe conservar el comprobante original si realizó la compra de manera presencial. Si la jugada se registró en línea, deberá seguir las instrucciones de validación de su cuenta.

La información difundida sobre el sorteo señala que los premios superiores a S/ 1 millón cuentan con un plazo de 90 días para realizar el trámite de cobro. No obstante, es conveniente confirmar las condiciones exactas y la fecha desde la que se contabiliza el plazo con el operador.

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Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con el Pozo Millonario después de que reventó La Tinka?

Cuando un participante acierta las seis bolillas y se adjudica el premio mayor, el acumulado deja de crecer y el pozo vuelve a su monto base, conforme a las reglas del juego.

Tras el resultado del domingo 11 de octubre, La Tinka volvió a anunciar un pozo inicial de S/ 8 millones para el siguiente sorteo, programado para el miércoles 14 de octubre de 2026.

A partir de ese momento, el acumulado puede incrementarse en los siguientes sorteos si no aparece otra jugada con los seis aciertos necesarios para obtener el premio mayor.

La cifra de S/ 8 millones corresponde al nuevo pozo anunciado y no debe confundirse con el premio de S/ 32.028.264 que se adjudicó el domingo.

El público de un sorteo de La Tinka celebra mientras los presentadores anuncian los números ganadores bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debería hacer una persona que gana una fortuna de esta magnitud?

Obtener un premio de casi S/ 29 millones después de una retención estimada puede transformar por completo la situación financiera de una persona. Sin embargo, recibir una cantidad extraordinaria también exige tomar decisiones cuidadosas.

Lo primero es confirmar el importe definitivo del premio y no comprometer dinero antes de completar el procedimiento de cobro. Posteriormente, puede ser conveniente elaborar un plan financiero que contemple el pago de deudas, una reserva para gastos futuros y objetivos de inversión de largo plazo.

También es recomendable solicitar asesoría financiera y tributaria independiente antes de realizar operaciones importantes. Las propuestas que prometen ganancias extraordinarias o exigen transferencias anticipadas para liberar fondos deben tratarse con especial cautela.