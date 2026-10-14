Perú

Incendio forestal cerca de Kuélap: equipos de emergencia controlaron las llamas y evitaron su propagación hacia el complejo arqueológico

La emergencia movilizó a bomberos de Chachapoyas, trabajadores municipales y representantes de la Autoridad Regional Ambiental

El fuego registrado el martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap fue extinguido. Difusión
El fuego registrado el martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap fue extinguido. Difusión
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Un incendio forestal registrado el martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap, en la región Amazonas, activó la intervención de equipos de emergencia ante la proximidad de las llamas al complejo arqueológico de Kuélap, uno de los principales sitios patrimoniales del país. El fuego se localizó a aproximadamente 1,5 kilómetros de la zona arqueológica.

La emergencia ocurrió en el distrito de Tingo, provincia de Luya, y provocó daños en la cobertura vegetal del área afectada. La cercanía con el monumento arqueológico motivó las labores de control para impedir que el fuego avanzara hacia el complejo.

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En la atención participaron trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tingo, integrantes de la Compañía de Bomberos Higos Urco N.° 101 de Chachapoyas y representantes de la Autoridad Regional Ambiental (ARA). Los equipos intervinieron para contener las llamas y reducir el riesgo de propagación.

El balance de la emergencia no registró personas fallecidas, heridas o desaparecidas. Tampoco se reportaron daños en viviendas, carreteras ni servicios básicos. De acuerdo con la información disponible, el incendio fue extinguido y la afectación se concentró en la vegetación del sector.

¿Dónde se produjo el incendio forestal cerca de Kuélap?

El fuego se registró en el centro poblado de Kuélap, dentro del distrito de Tingo, en la provincia de Luya. La ubicación del incendio, a unos 1,5 kilómetros del complejo arqueológico, situó la emergencia en un área próxima a uno de los principales referentes históricos y culturales de Amazonas.

La distancia entre el foco del incendio y el sitio arqueológico motivó la movilización de los equipos de respuesta. Las acciones estuvieron dirigidas a contener las llamas y evitar que alcanzaran una zona de mayor relevancia patrimonial.

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La evaluación preliminar de las autoridades identificó afectación en la cobertura vegetal. Sin embargo, la información disponible no precisa la cantidad de hectáreas dañadas ni detalla la extensión total del terreno afectado por el fuego.

¿Qué instituciones participaron en el control de las llamas?

Tras cuatro años de trabajos, Kuélap reincorpora la muralla sur a su circuito turístico. (Foto: Ministerio de Cultura)
Tras cuatro años de trabajos, Kuélap reincorpora la muralla sur a su circuito turístico. (Foto: Ministerio de Cultura)

La respuesta ante el incendio reunió a personal de la Municipalidad Distrital de Tingo, la Compañía de Bomberos Higos Urco N.° 101, con sede en Chachapoyas, y la Autoridad Regional Ambiental.

Los equipos ejecutaron labores para contener el fuego y evitar su expansión hacia el complejo arqueológico. La intervención buscó limitar los efectos del incendio sobre la vegetación y reducir los riesgos asociados a su proximidad con el sitio patrimonial.

El reporte inicial difundido por Andina indicó que las labores de control continuaban durante la mañana del miércoles 14 de octubre, cuando todavía no existía una confirmación oficial de la extinción. La información posterior proporcionada sobre la emergencia señala que el incendio quedó extinguido.

Por otra parte, el uso de imágenes satelitales del PerúSAT-1 para identificar daños causados por incendios forestales en Cusco. Esa información corresponde a otra región y aborda el empleo de observaciones desde el espacio para reconocer las áreas afectadas por el fuego.

En el caso de Kuélap, la información disponible confirma daños en la cobertura vegetal y la extinción del incendio, sin reportes de víctimas ni afectaciones a viviendas, carreteras o servicios básicos. No se precisó la superficie total perjudicada ni se detalló si el fuego ocasionó algún daño material dentro del complejo arqueológico.

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