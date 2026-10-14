Perú

Disciplina escolar: Padres de familia podrán enviar aportes y propuestas de cambio a proyecto de norma

Cualquier ciudadano, institución pública o privada, podrá indicar si desea que se modifique, elimine o sumen elementos a los detalles existentes en los nuevos lineamientos de conducta para colegios a nivel nacional

Una mujer habla tras un podio ante estudiantes sentados en un patio escolar techado junto a pantallas institucionales y fotógrafos
Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)
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El ministro de Educación, José Antonio Chang, y la presidenta Keiko Fujimori, anunciaron la implementación de nuevos lineamientos de conducta para mejorar la disciplina en centros educativos a nivel nacional. Sin embargo, la propuesta aún se encuentra en fase de proyecto de decreto supremo.

Una Resolución Ministerial publicada en el Diario El Peruano y emitida por el Ministerio de Educación dispone que el proyecto -que incluye la lista de faltas y sanciones- se difunda y permita que los ciudadanos envíen “comentarios, aportes u opiniones” que no solo se limita a padres o madres de familia. Cualquier entidad pública o privada, y cualquier ciudadano puede realizar observaciones al proyecto antes de que sea oficial.

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¿Cómo realizar aportes al proyecto del Minedu?

Para cualquier ciudadano interesado en realizar sus observaciones al decreto supremo, el Ministerio de Educación indicó que será necesario que se descargue un formato virtual, que servirá como plantilla para que los ciudadanos propongan modificaciones, retiro de secciones del proyecto, o se incorporen más elementos al documento final.

Formato de aportes para el proyecto de decreto supremo propuesto por el Ministerio de Educación sobre disciplina en instituciones educativas. (Foto: MINEDU)
Formato de aportes para el proyecto de decreto supremo propuesto por el Ministerio de Educación sobre disciplina en instituciones educativas. (Foto: MINEDU)

Una vez descargado, los ciudadanos deberán llenar el recuadro los datos indicados, como el nombre de la persona natural (ciudadanos) o jurídica (instituciones) que realiza el aporte; señalar qué artículo o numeral del proyecto será materia de observación, y detallar qué es lo que se desea cambiar, añadir o retirar. Los ciudadanos deberán indicar si su aporte corresponde a alguna de esas tres opciones.

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Según el Ministerio de Educación, todos los documentos con aportes deberán enviarse al correo electrónico convivenciaescolar@minedu.gob.pe. El plazo máximo para realizar cualquier observación es de 15 días calendario, que empezaron a contarse desde el 13 de octubre y finalizan el 28 de octubre.

Los ciudadanos podrán revisar el documento oficial del proyecto de decreto supremo, además del documento completo de los lineamientos de conducta y su exposición de motivos haciendo clic en el siguiente ENLACE. El formato descargable para realizar los aportes también está disponible en la misma página web bajo el nombre “Anexo II Formato de comentarios”.

Faltas muy graves: de la violencia sexual al uso de explosivos

El ministro Chang detalló durante un evento oficial que los actos de odio o apología de la violencia, el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, el uso de artefactos explosivos y la alteración violenta del orden serán considerados faltas muy graves.

Un hombre trajeado habla frente a un micrófono en un podio con el logotipo del Ministerio de Educación de Perú
El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, habla en un estrado durante la presentación de las nuevas normas de disciplina escolar. (@Ministerio de Educación)

También incluyó el hurto o robo, la discriminación, la vulneración de la intimidad, el porte de armas u objetos punzocortantes, la destrucción intencional de infraestructura y la organización de actividades delictivas o apuestas.

Sobre los criterios para apartar de forma definitiva a un alumno, Chang declaró: “Tres suspensiones en el año constituyen una falta muy grave que lo amerite o reiteración académica son motivos de la expulsión y separación definitiva del estudiante que haya cometido dicha falta”.

Faltas graves y obligación de denunciar ante la Fiscalía

Entre las faltas graves figuran la falsificación de documentos oficiales, la promoción o venta de sustancias prohibidas, las denuncias falsas, la difamación, la obstrucción de la labor docente, la suplantación de identidad, el fraude en evaluaciones y la difusión de información privada. Si una conducta constituye una infracción penal, el colegio deberá comunicarla de inmediato a la comisaría local o a la Fiscalía.

Chang adelantó también el restablecimiento de la nota de conducta, tras señalar que en los últimos años se debilitó la capacidad de docentes y autoridades para disciplinar y formar a los estudiantes en materia disciplinaria.

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