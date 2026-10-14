Laura Bozzo reapareció y envió mensaje a sus seguidores tras ser hospitalizada: “Espero verlos muy pronto a todos”

Laura Bozzo compartió un mensaje en redes sociales luego de los reportes sobre su hospitalización en Acapulco.

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Laura Bozzo reapareció en redes sociales luego de que circularan reportes sobre una hospitalización de emergencia en Acapulco. La conductora peruana publicó un mensaje para agradecer las muestras de afecto de sus seguidores y aseguró que se encuentra acompañada por su familia y atendida por médicos en esa ciudad mexicana.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió la presentadora en una publicación difundida el 14 de octubre. En el texto que acompañó el mensaje, además, anticipó: “Espero verlos muy pronto a todos”.

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La reaparición de Laura se produjo después de versiones periodísticas que alertaron sobre una emergencia médica y su ingreso a un centro de salud de Acapulco. Aunque varios reportes difundieron posibles explicaciones sobre el cuadro de la conductora, la presentadora no detalló el diagnóstico, los procedimientos médicos recibidos ni las razones de su atención hospitalaria.

El mensaje de la figura televisiva buscó transmitir calma a sus seguidores en medio de la preocupación que generó la información sobre su estado de salud. La frase “De esta momia no se libran”, en línea con el tono que suele utilizar frente a su público, concentró la reacción de quienes comentaron la publicación y le enviaron deseos de pronta recuperación.

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“De esta momia no se libran”, escribió la presentadora en un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

Laura Bozzo agradeció las muestras de cariño

La conductora peruana eligió sus redes sociales para dirigirse directamente a las personas que se preocuparon por ella. Sin brindar detalles sobre la situación que atravesó, Laura Bozzo aseguró que se encuentra con su familia y bajo supervisión médica en Acapulco.

El mensaje llegó luego de que medios mexicanos informaran sobre su presunta hospitalización de emergencia. Las versiones difundidas durante las últimas horas mencionaron complicaciones gastrointestinales, pero los datos no fueron confirmados de manera específica por la presentadora en su publicación.

En ese contexto, las palabras de Bozzo constituyen la actualización directa más reciente sobre su estado. La conductora no confirmó si continúa internada, tampoco precisó el nombre del centro médico donde recibe atención ni explicó si fue sometida a algún procedimiento.

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La falta de un parte médico oficial hizo que circularan distintas versiones sobre el motivo de su hospitalización. Algunos reportes hablaron de una posible complicación digestiva y otros aludieron a una intervención de urgencia. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación pública de Laura Bozzo, sus familiares o sus representantes que precise el diagnóstico.

La conductora, de 75 años, evitó referirse a esos reportes y optó por un mensaje dirigido a sus seguidores. Con pocas líneas, agradeció el respaldo del público y expresó su deseo de reencontrarse pronto con quienes siguen su trayectoria en televisión y redes sociales.

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Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Los reportes sobre su hospitalización en Acapulco

La información sobre el estado de salud de Laura Bozzo comenzó a circular la noche del 13 de octubre. Distintos medios mexicanos señalaron que la presentadora había requerido atención médica en Acapulco, ciudad donde ha desarrollado parte de sus actividades personales y profesionales en los últimos años.

Las primeras publicaciones provocaron inquietud entre sus seguidores debido a la diversidad de versiones que aparecieron en redes sociales y programas de espectáculos. Algunos informes señalaron que la conductora enfrentaba un cuadro delicado, mientras que otros sugirieron posibles causas de la emergencia.

No obstante, ninguno de esos detalles fue confirmado por Laura Bozzo en su pronunciamiento. La conductora solo indicó que está “bien”, “tranquila en familia” y con médicos en Acapulco, por lo que cualquier información adicional sobre su condición debe mantenerse en el terreno de los reportes no corroborados oficialmente.

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El caso volvió a poner en evidencia la rapidez con la que se multiplican las versiones sobre la salud de figuras públicas. Antes de la publicación de Bozzo, la preocupación creció a partir de información que hablaba de posibles complicaciones y tratamientos médicos. Tras su mensaje, varios seguidores celebraron que la presentadora se dirigiera al público con una frase que conservó el humor que la caracteriza.

“De esta momia no se libran”, escribió la conductora, una expresión que rápidamente fue replicada por sus seguidores. La frase fue interpretada como una señal de ánimo frente a las versiones que se habían difundido sobre su hospitalización.

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Una publicación en redes sociales difunde la ficha de identificación médica de la conductora Laura Bozzo en un hospital de Acapulco. (X: Acapulco Trends)

Su deseo de volver a encontrarse con el público

Además del mensaje principal, Bozzo dejó una promesa para su público: “Espero verlos muy pronto a todos”. La frase fue leída por sus seguidores como una expresión de confianza en su recuperación y un deseo de retomar pronto sus actividades.

La conductora peruana ha mantenido una relación cercana con su audiencia a través de sus redes sociales, donde suele compartir mensajes personales y responder a las muestras de afecto. En esta oportunidad, eligió un texto breve, pero suficiente para reconocer que conocía la preocupación generada por las informaciones de las últimas horas.

Su publicación no incluyó fotografías desde el hospital ni imágenes relacionadas con su atención médica. Tampoco apareció junto a familiares o integrantes de su equipo. El contenido se centró únicamente en agradecer el cariño recibido y transmitir tranquilidad.

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La ausencia de mayores precisiones no impidió que el mensaje generara numerosas reacciones. En los comentarios, usuarios de distintos países le enviaron palabras de aliento, recordaron algunas de sus frases más populares y destacaron la manera en que enfrentó la preocupación con humor.

La figura televisiva es reconocida por su estilo frontal y por frases que se han instalado en la cultura popular. Por eso, su elección de referirse a sí misma como “momia” llamó la atención de inmediato y se convirtió en el fragmento más comentado de su publicación.

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