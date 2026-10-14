Fenómeno El Niño podría provocar apagones y cortes de luz en varias regiones del Perú

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fenómeno El Niño podría poner bajo presión el suministro eléctrico en varias regiones del Perú. El extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Carlos Herrera Descalzi, advirtió que las lluvias intensas y los huaicos podrían causar cortes temporales de electricidad al dañar líneas de transmisión en zonas expuestas a estos eventos.

La advertencia coincide con lo señalado por el actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, quien indicó que las precipitaciones y los deslizamientos pueden ocasionar interrupciones en el servicio. El riesgo, según Herrera Descalzi, no abarca una caída general del sistema ni anticipa apagones prolongados en todo el territorio nacional.

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“Estamos en riesgo de poder tener algunos apagones, no creo que masivos y tampoco prolongados en las regiones norte del país, donde hayan lluvias intensas”, afirmó el exministro a Panamericana Televisión. Su planteamiento se concentra en las zonas donde el agua y el desplazamiento de lodo y piedras alcancen las redes que llevan energía hacia hogares, comercios y servicios.

El especialista explicó que un huaico puede averiar una línea de transmisión y obligar a suspender el servicio eléctrico mientras se ejecutan las reparaciones. “Las lluvias intensas pueden provocar huaicos y que esos huaicos puedan terminar averiando algunas de las líneas de transmisión”, sostuvo. Esa cadena de daños puede dejar sin suministro a localidades ubicadas en el área afectada.

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Para los negocios que utilizan refrigeración, licuadoras, cocinas eléctricas u otros equipos, una interrupción implica detener parte de sus actividades hasta que el flujo sea restablecido.

En las viviendas, el efecto depende de la duración del corte y de los aparatos conectados. Herrera Descalzi señaló que las empresas distribuidoras y transmisoras necesitan condiciones para intervenir sin demoras cuando una emergencia afecte la infraestructura.

Apagón en una zona de Lima Metropolitana | Foto cortesía: @eddyvll

Piden agilizar reparaciones y descartan alzas en los recibos de luz

“La expedición de medidas que permitan que las empresas puedan reparar rápidamente la infraestructura dañada son necesarias”, señaló el exministro. También sostuvo que se requiere evitar obstáculos administrativos durante la atención de la emergencia. “Se requiere poder tener facilidades para poder reparar rápidamente la infraestructura sin tener los impedimentos que puedan causar la tramitología”, agregó.

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Herrera Descalzi indicó que las tarifas de electricidad no deberían aumentar por una emergencia asociada al Fenómeno El Niño. De acuerdo con su explicación, los precios regulados ya incluyen componentes para responder a situaciones extraordinarias y se fijan con criterios de largo plazo. “Las tarifas tienen precios que ya consideran estas situaciones. Son precios de largo plazo, estables, que no cambian con las condiciones”, afirmó.

El exministro añadió que esos valores “ya tienen un ingrediente de poder absorber situaciones extraordinarias”. Las medidas anunciadas por el Gobierno buscarán acelerar la reparación de la infraestructura eléctrica cuando las lluvias o los deslizamientos ocasionen daños. La atención buscará restablecer el suministro en las zonas afectadas y reducir el tiempo de las interrupciones.

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La atención buscará acelerar la respuesta de las compañías responsables de transportar y distribuir la energía en el norte del país ante eventos que puedan afectar a las regiones expuestas durante la temporada de lluvias de mayor riesgo identificado.