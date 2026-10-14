Sold out en Machu Picchu: se agotaron los boletos presenciales para el 14, 15 y 16 de octubre y Cultura descartó ampliar los cupos disponibles

Denuncian caos en la venta de entradas a Machu Picchu - Crédito: Composición Infobae Perú

Guardar

La disponibilidad de entradas para visitar Machu Picchu durante la segunda semana de octubre presenta restricciones para quienes buscan adquirir sus boletos directamente en el distrito de Machupicchu Pueblo. La demanda turística agotó los cupos presenciales previstos para tres fechas consecutivas.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que ya no quedan entradas de esta modalidad para el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. El anuncio está dirigido a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos que organizan recorridos por la ciudadela inca.

PUBLICIDAD

La falta de disponibilidad corresponde a los boletos comercializados en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Esta situación no implica necesariamente que todas las entradas ofrecidas mediante otros canales de venta estén agotadas, por lo que resulta importante distinguir entre las modalidades de adquisición.

La entidad también descartó la posibilidad de aumentar el número de cupos para las fechas señaladas. La restricción responde a las disposiciones vigentes para la conservación del sitio arqueológico, que establecen límites para el ingreso de visitantes.

Machupicchu Pueblo agotó los 1.000 boletos presenciales diarios

El Centro Cultural de Machupicchu Pueblo comercializa hasta 1.000 entradas presenciales por día. Esta cantidad constituye la disponibilidad diaria de dicha modalidad y quedó cubierta ante la demanda de turistas interesados en ingresar a la ciudadela durante el periodo anunciado.

PUBLICIDAD

El problema también afectó la disponibilidad para el martes 13 de octubre. La DDC de Cusco comunicó el lunes 12 que los boletos presenciales para esa jornada estaban agotados, una situación que se repite para las tres fechas siguientes.

La venta directa en el distrito permite a los viajeros acceder a entradas con poca anticipación, aunque la disponibilidad depende de los cupos establecidos y de la demanda registrada. Una vez cubierto el límite diario, los visitantes ya no pueden adquirir boletos presenciales para esa fecha mediante este mecanismo.

Comunicado del Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura modificó el sistema de venta de entradas

En mayo, el Ministerio de Cultura autorizó de manera excepcional la comercialización presencial de entradas con hasta tres días de anticipación. La medida respondió a la llegada de numerosos turistas interesados en conocer Machu Picchu y permitió habilitar esta alternativa de compra en Machupicchu Pueblo.

Posteriormente, en septiembre, el Gobierno modificó el mecanismo de adquisición de boletos. El nuevo esquema sustituyó el sistema de reserva previa por una modalidad de venta directa, con pago confirmado.

Estos cambios forman parte de las disposiciones aplicadas a la comercialización de entradas para el principal atractivo arqueológico de Cusco. Sin embargo, la autorización para comprar de forma presencial no supone una ampliación automática del aforo ni garantiza que existan boletos disponibles para cualquier jornada.

PUBLICIDAD

La DDC de Cusco precisó que no incrementará los cupos correspondientes al 14, 15 y 16 de octubre, debido a las normas de protección y conservación del patrimonio cultural.

Qué alternativas recomendó la DDC de Cusco ante la falta de entradas

Ante el agotamiento de los boletos presenciales, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco recomendó a los viajeros considerar otros espacios culturales y turísticos de la región. Entre las alternativas mencionadas figuran los sitios arqueológicos, los museos y otros lugares de interés del departamento.

La recomendación está dirigida a quienes no consiguieron entradas para las fechas anunciadas y necesitan reorganizar sus actividades durante su estadía en Cusco. La entidad planteó estas opciones como una forma de complementar el itinerario turístico sin depender exclusivamente del ingreso a Machu Picchu.

PUBLICIDAD

Asimismo, la DDC de Cusco indicó que continuará informando sobre la disponibilidad de entradas para facilitar la planificación de los visitantes. La consulta de los anuncios oficiales permite conocer las restricciones correspondientes a cada fecha y modalidad de venta.