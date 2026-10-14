Perú

Poder Judicial ordena exonerar de multas a electores afectados por retrasos en las elecciones del 12 de abril

El fallo establece que el beneficio alcanza a los ciudadanos de las mesas de sufragio que comenzaron a funcionar después de las 11:00 a. m. y ordena al JNE reforzar sus controles

Una larga fila de votantes diversos espera su turno frente a un centro de votación, con un cartel de listado de nombres y el logo "Bienvenidos" visible
Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)
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El Poder Judicial ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exonerar de las multas por omisión al voto a los ciudadanos afectados por los retrasos en la apertura de determinadas mesas durante las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. La medida forma parte de una sentencia emitida por el 5.° Juzgado Constitucional de Lima, que declaró fundada una demanda de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

La resolución establece un criterio específico para identificar a los electores beneficiados: las mesas de sufragio que comenzaron a funcionar después de las 11:00 a. m., es decir, con más de tres horas de retraso respecto del horario previsto. La decisión reconoce que las deficiencias en la organización de la jornada electoral afectaron el ejercicio del derecho al voto.

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El fallo también atribuye responsabilidades al organismo encargado de administrar la justicia electoral por la falta de medidas suficientes de previsión y fiscalización. De acuerdo con los argumentos recogidos en la sentencia y difundidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, las dificultades para acceder a las mesas y la reducción del tiempo disponible para votar constituyeron restricciones al sufragio.

La decisión judicial, fechada el 2 de octubre de 2026, incluye además una disposición dirigida al JNE para mejorar sus protocolos de control previo. La finalidad de esta medida es prevenir nuevas situaciones que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos en futuros procesos electorales.

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Qué electores podrán acceder a la exoneración de multas

La sentencia dispone que el JNE exonere de la multa por omisión al voto a los ciudadanos correspondientes a las mesas de sufragio cuya apertura se produjo después de las 11:00 a. m. del 12 de abril. El criterio se basa en un retraso superior a tres horas en el inicio de la atención electoral.

La medida responde a las dificultades que afrontaron los ciudadanos durante la jornada presidencial. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, el juzgado reconoció que los problemas registrados no solo comprometieron la organización del proceso, sino también las condiciones necesarias para ejercer el derecho al sufragio.

La resolución identifica al JNE como responsable de ejecutar la exoneración. No obstante, el comunicado municipal no precisa la cantidad de electores comprendidos en la disposición ni detalla el procedimiento administrativo que deberán seguir para acceder al beneficio.

Comunicado de la Municipalidad de Lima
Comunicado de la Municipalidad de Lima

JNE deberá reforzar sus protocolos de control electoral

Además de disponer la exoneración de las multas, el fallo ordena al JNE mejorar sus mecanismos de control previo. Esta obligación apunta a prevenir retrasos que afecten la apertura de las mesas y dificulten el desarrollo normal de las votaciones.

La disposición incorpora una exigencia institucional vinculada con la planificación y supervisión de los procesos electorales. El organismo deberá atender lo establecido por la resolución judicial, mientras que la identificación de las responsabilidades por los problemas del 12 de abril constituye otro de los pedidos incluidos en el pronunciamiento municipal.

En su comunicado del 14 de octubre de 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima exigió el cumplimiento inmediato de la sentencia y solicitó que se determinen las responsabilidades correspondientes por las deficiencias registradas durante los comicios.

Municipalidad de Lima plantea reorganizar el sistema electoral

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El pronunciamiento municipal también exhorta al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a impulsar una reorganización integral de los organismos que intervienen en la administración electoral. La propuesta comprende a la ONPE, el JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el sistema electoral y asegurar que los próximos procesos se desarrollen con transparencia, eficiencia y respeto por los derechos ciudadanos. El planteamiento está dirigido a ambas instituciones del Estado dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La sentencia del 5.° Juzgado Constitucional de Lima, contenida en la Resolución n.° 8 del 2 de octubre de 2026, constituye la base judicial de las medidas anunciadas por la comuna. La exoneración de las multas y la revisión de los protocolos de control del JNE son las disposiciones centrales del fallo relacionadas con las dificultades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

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