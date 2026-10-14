Perú

Desalojo en Huancayo: ataque con gasolina deja nueve trabajadores municipales heridos y dos con quemaduras graves

El alcalde provincial señaló que la vivienda fue construida sobre una vía pública sin autorización municipal. La comuna anunció acciones legales contra el responsable del ataque

El alcalde de Huancayo, Denis Cuba Rivera, informó que dos agentes municipales sufrieron lesiones graves en el rostro. El presunto agresor también resultó con quemaduras y fue trasladado al Hospital Carrión. (Crédito: ATV)
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Nueve trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo resultaron heridos durante un operativo de desalojo que terminó en un incendio provocado con combustible en el pasaje Casuarinas, ubicado en el barrio Salceda, en la provincia de Huancayo. Según el reporte de ATV Noticias, los afectados sufrieron quemaduras de distinta gravedad luego de que se arrojara gasolina desde una vivienda y posteriormente se prendiera fuego.

Uno de los trabajadores tuvo que ser evacuado de emergencia debido a las quemaduras de tercer grado que presentaba, mientras que otros resultaron afectados en los brazos y las piernas. El presunto agresor también sufrió quemaduras y recibió atención médica en el Hospital Carrión.

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Una retroexcavadora blanca con fuego y humo en una calle junto a personas que observan la escena.
Sujeto lanzó y encendió gasolina a trabajadores municipales para evitar desalojo en Huancayo. (Crécito: Video captura/ATV) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sujeto intentó quemar a trabajadores municipales

De acuerdo con el reporte de ATV Noticias, los hechos ocurrieron mientras personal de ejecución coactiva y agentes municipales participaban en el desalojo de una vivienda construida en plena vía pública. Durante el operativo, desde el segundo o tercer piso del inmueble habrían arrojado combustible sobre los trabajadores y luego le prendieron fuego.

Uno de los trabajadores municipales afectados relató que sus compañeros sufrieron quemaduras graves. “Ahorita se encuentran seis compañeros, están ahorita en el hospital quemados. Graves, están gravemente quemados”, declaró para el citado medio.

El trabajador también mostró parte de la indumentaria dañada por las llamas. Los cascos y otros implementos de protección quedaron calcinados, mientras que varios empleados necesitaron asistencia médica tras el ataque.

Hombres con cascos azules corren en una calle frente a una maquinaria de construcción rodeada por fuego y humo.
Nueve trabajadores municipales resultaron heridos con quemaduras durante desalojo en Huancayo. (Crédito: Captura video/ATV) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcalde de Huancayo reportó lesiones graves

El alcalde Denis Cuba Rivera confirmó que nueve trabajadores municipales resultaron heridos durante el operativo. Según explicó, el combustible fue lanzado desde los pisos superiores del inmueble y provocó lesiones de gravedad en dos agentes municipales.

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“Se nos lanzó combustible desde el segundo o tercer piso”, manifestó el burgomaestre a ATV Noticias. También indicó que dos agentes municipales presentan quemaduras en el rostro y fueron trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Tras la evacuación de los heridos, el operativo continuó con la demolición de la vivienda. Asimismo, las autoridades municipales informaron que el presunto agresor también sufrió quemaduras durante el incidente y fue trasladado al Hospital Carrión para recibir atención médica.

Policías con equipos de protección y ciudadanos en una calle inclinada frente a viviendas y un letrero que dice El Almacén popular.
Varios efectivos policiales provistos de escudos y chalecos reflectantes avanzan por una calle residencial frente a un grupo de ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se ejecutó el desalojo en Huancayo?

Según la información difundida por ATV Noticias, la intervención se realizó porque la vivienda fue construida en plena vía pública y no contaba con licencia de construcción. Por ese motivo, la Municipalidad Provincial de Huancayo procedió con el desalojo y la demolición del inmueble ubicado en el pasaje Casuarinas, en el barrio Salceda.

El burgomaestre sostuvo que el procedimiento contaba con una resolución que había llegado hasta el Poder Judicial y que su ejecución estaba pendiente desde tiempo atrás. “Esto ya se debió ejecutar hace tiempo. Sin embargo, se ha respetado todos los debidos procedimientos”, afirmó el alcalde.

La Procuraduría Pública y el equipo legal de la municipalidad inició acciones por las agresiones sufridas por los trabajadores. La comuna anunció medidas contra el presunto responsable del ataque, mientras los heridos recibían atención médica.

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